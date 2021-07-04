Tan chảy với món bánh mì chà bông béo ngậy của chàng đầu bếp Indonesia nhưng cực sành sỏi tiếng Việt

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", Herman Huang đã chia sẻ công thức làm bánh mì chà bông nhân sốt chảy cực dễ dàng ngay tại nhà. Anh chàng cho hay: "Dựa trên kết cấu và hương vị gốc mình đã mày mò tự làm tại nhà và kết quả khiến mình rất hài lòng. Phần nhân của mình là nhân sốt mayonnaire thơm ngọt của món gốc, vừa nhanh vừa dễ làm hơn mà ăn ngon không kém gì nhân phô mai hay dầu trứng đâu".

Chàng trai Herman Huang nổi tiếng với những công thức món ăn quen thuộc, độc đáo của mình. Anh chàng hiện đang sinh sống và làm việc tại Indonesia. Tuy là người nước ngoài, nhưng anh rất sành giỏi tiếng Việt.

Trước khi thực hiện, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu, gồm:

- 12g đường, 2g men nở

- 1 ít muối

- 80ml sữa tươi

- 18g trứng gà

- 10g bơ lạt

- 1/2 thìa cà phê dầu ăn, trứng đánh tan

- 75g mayonnaise

- 20g sữa đặc

- Chà bông heo/gà

Những nguyên liệu cần thiết cho món bánh mì - Ảnh: Internet

Dựa theo công thức riêng đã được chia sẻ, bạn cần thực hiện các bước sau:

- Trộn đều bột mì, đường, muối, men nở sau đó thêm sữa tươi và trứng vào nhào đều. Tiếp đó, bạn nhồi bột đến khi thành khối mềm mịn kéo màng được.

- Để bột nghỉ 1 tiếng cho nở gấp đôi, bạn làm phẳng bột rồi cuộn lại cắt ra thành 4 miếng đều nhau. Mỗi miếng bột lại cán phẳng rồi cuộn lại tạo hình bánh mì.

- Sau khi bọc lại để nghỉ trong 45 phút, bạn quét trứng đánh tan lên mặt bánh rồi đem nướng ở 180 độ trong 12 phút.

- Bạn làm sốt nhân bằng cách trộn đều mayonnnaise và sữa đặc cho hoà quyện. Sau đó, bạn rạch một đường giữa bánh bơm nhân vào trong, quét ít sốt lên bề mặt bánh để phủ dính cà bông lên toàn bộ mặt bánh là xong.

Món bánh mì chà bông phù hợp cho mọi bữa sáng - Ảnh: FBNV Bánh mì nhân sốt chảy thơm ngậy khiến ai nấy cũng mê tít, ngay cả con trẻ - Ảnh: FBNV

Với công thức đơn giản trên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức những chiếc bánh chà bông béo ụ nhân sốt chảy thơm ngầy ngậy. Độ mềm xốp của bánh mì kết hợp vị thơm ngọt của sốt và mặn mặn của chà bông khiến món bánh không bị ngán và dễ ngấy. Đây là một món ăn vô cùng phù hợp cho mọi bữa sáng bận rộn, ngay cả con trẻ cũng mê tít.