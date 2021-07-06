Như đã biết, khoai lang tím là một loại củ vừa có giá thành "dễ thở" vừa mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của con người như: cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho hệ tiêu hóa,... Vậy nên, trong mùa chống dịch tại gia, không ít người đã tranh thủ mua khoai lang tím, sáng tạo ra nhiều món ăn bắt mắt và hấp dẫn trong những ngày này.

Trong hội nhóm có tên là "Ở nhà vui thấy bà", bạn trẻ có biệt danh là Mei đã chia sẻ công thức làm món sữa khoai lang tím siêu ngon và bổ dưỡng dành cho mọi người. Với công thức dễ làm và nguyên liệu dễ tìm, ai nấy đều có thể làm ra một món sữa béo ngậy và thơm ngon dành cho gia đình của mình.

Món sữa khoai lang tím thơm ngầy ngậy - Ảnh: FBNV

Trước khi bắt đầu thực hiện món sữa từ khoai này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Nước: 1 lít

- Khoai lang tím: 200g

- Sữa tươi có đường/ sữa tươi không đường: 100 ml

- Sữa đặc: 60 ml

- Chiết xuất vani: 8 ml

- Đường trắng: 60 g

- Muối: 1 ít

Những nguyên liệu chính để hoàn thành món sữa khoai lang tím - Ảnh: Internet

Bắt tay vào tiến hành, bạn cần dựa vào công thức được chia sẻ sau đây:

- Đối với công đoạn luộc khoai, sau khi sơ chế sạch sẽ, bạn mang khoai đã cắt đi luộc trong khoảng 15 - 20 phút đến khi khoai chín thì đổ thêm 1 ít nước cho đủ 1 lít nước luộc khoai để làm sữa. Tiếp đó, bạn đun tới khi sôi hẳn thì tắt bếp.

- Bạn vớt hết phần khoai đã chín ra và cho vào trong cối xay.

- Phần nước luộc khoai, bạn dùng rây lọc để loại bỏ cặn và khoai lang vụn.

Thời gian luộc khoai lang tím trong khoảng 15 - 20 phú - Ảnh: FBNV

- Sau đó, khoai lang đem đi xay nhuyễn. Sau khi đã xay nhuyễn khoai lang, bạn cho thêm khoảng 100ml nước luộc khoai vào và trộn đều.



Khoai lang tím sau khi được xay nguyễn và trộn đều với nước - Ảnh: FBNV

- Tới giai đoạn nấu sữa, bạn bắc nồi lên bếp, cho lần lượt nước luộc khoai, khoai lang xay nhuyễn, 1 ít muối, 100ml sữa tươi, 60g đường trắng, 60ml sữa đặc vào và đun đến khi sôi nổi bọt.

- Sau khi đun tiếp khoảng 1 - 2 phút, bạn cho thêm 8ml vani vào, khuấy đều, vớt bỏ bọt và tắt bếp.

- Bạn cho sữa khoai lang vào ly thủy tinh hoặc ly sứ, để nguội là có thể sử dụng.

Ly sữa đầy bắt mắt với sắc tím của khoai lang - Ảnh: FBNV

Với khả năng biến tấu khéo léo, những đầu bếp tại gia có thể tư chế biến ra món sữa khoai lang hút mắt với sắc tím mộng mơ, thơm béo ngậy và cung cấp chất dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình của mình.