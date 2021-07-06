Mê mẩn với món sữa khoai lang sắc tím 'có một không hai' của cô nàng độc thân Đà Nẵng

Nấu gì hôm nay 06/07/2021 12:30

Sữa khoai lang tím là một trong những thức uống thơm béo và nhiều chất dinh dưỡng dành cho mọi người, ngay cả con trẻ biếng ăn cũng phải thích mê.

Như đã biết, khoai lang tím là một loại củ vừa có giá thành "dễ thở" vừa mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của con người như: cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho hệ tiêu hóa,...  Vậy nên, trong mùa chống dịch tại gia, không ít người đã tranh thủ mua khoai lang tím, sáng tạo ra nhiều món ăn bắt mắt và hấp dẫn trong những ngày này.

 

Trong hội nhóm có tên là "Ở nhà vui thấy bà", bạn trẻ có biệt danh là Mei đã chia sẻ công thức làm món sữa khoai lang tím siêu ngon và bổ dưỡng dành cho mọi người. Với công thức dễ làm và nguyên liệu dễ tìm, ai nấy đều có thể làm ra một món sữa béo ngậy và thơm ngon dành cho gia đình của mình.

 

mon sua khoai lang tím
Món sữa khoai lang tím thơm ngầy ngậy - Ảnh: FBNV

 

Trước khi bắt đầu thực hiện món sữa từ khoai này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

 

- Nước: 1 lít

 

- Khoai lang tím: 200g

 

- Sữa tươi có đường/ sữa tươi không đường: 100 ml

 

- Sữa đặc: 60 ml

 

- Chiết xuất vani: 8 ml 

 

- Đường trắng: 60 g

 

- Muối: 1 ít

 

mon sua khoai lang tím 1
Những nguyên liệu chính để hoàn thành món sữa khoai lang tím - Ảnh: Internet

 

Bắt tay vào tiến hành, bạn cần dựa vào công thức được chia sẻ sau đây:

 

- Đối với công đoạn luộc khoai, sau khi sơ chế sạch sẽ, bạn mang khoai đã cắt đi luộc trong khoảng 15 - 20 phút đến khi khoai chín thì đổ thêm 1 ít nước cho đủ 1 lít nước luộc khoai để làm sữa. Tiếp đó, bạn đun tới khi sôi hẳn thì tắt bếp.

 

- Bạn vớt hết phần khoai đã chín ra và cho vào trong cối xay.

 

- Phần nước luộc khoai, bạn dùng rây lọc để loại bỏ cặn và khoai lang vụn.

 

mon sua khoai lang tím 2
Thời gian luộc khoai lang tím trong khoảng 15 - 20 phú - Ảnh: FBNV

- Sau đó, khoai lang đem đi xay nhuyễn. Sau khi đã xay nhuyễn khoai lang, bạn cho thêm khoảng 100ml nước luộc khoai vào và trộn đều.

mon sua khoai lang tím 3
Khoai lang tím sau khi được xay nguyễn và trộn đều với nước - Ảnh: FBNV

- Tới giai đoạn nấu sữa, bạn bắc nồi lên bếp, cho lần lượt nước luộc khoai, khoai lang xay nhuyễn, 1 ít muối, 100ml sữa tươi, 60g đường trắng, 60ml sữa đặc vào và đun đến khi sôi nổi bọt.

- Sau khi đun tiếp khoảng 1 - 2 phút, bạn cho thêm 8ml vani vào, khuấy đều, vớt bỏ bọt và tắt bếp.

- Bạn cho sữa khoai lang vào ly thủy tinh hoặc ly sứ, để nguội là có thể sử dụng. 

mon sua khoai lang tím 4
Ly sữa đầy bắt mắt với sắc tím của khoai lang - Ảnh: FBNV

Với khả năng biến tấu khéo léo, những đầu bếp tại gia có thể tư chế biến ra món sữa khoai lang hút mắt với sắc tím mộng mơ, thơm béo ngậy và cung cấp chất dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình của mình. 

Anh chồng trổ tài vào bếp làm món nhậu 'tuyệt cú mèo', hội chị em xúng xính 'Ở đâu bán chồng đầu bếp như này vậy'

Anh chồng trổ tài vào bếp làm món nhậu 'tuyệt cú mèo', hội chị em xúng xính 'Ở đâu bán chồng đầu bếp như này vậy'

Với công thức chế biến món phá lấu ngon đúng vị, bạn có thể chiêu đãi cả gia đình của mình món phá lấu thơm ngon, ai ai cũng mê tít.

Xem thêm
Từ khóa:   món sữa khoai lang tím Gợi ý món ăn cách làm sữa khoai lang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 34 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'