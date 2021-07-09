Khi mùa hồng bì đến, các mẹ nội trợ thường mua loại trái cây này để thưởng thức, hay chế biến thành thức uống giải nhiệt, làm ô mai... Đồng thời, hồng bì còn có tác dụng như một vị thuốc hiệu quả giúp giảm cảm và bớt được chứng viêm họng, nhất là đối với trẻ em và người già.

Hồng bì thường có vị chua chua, ngọt ngọt và toát ra mùi thơm riêng biệt. Nếu bạn ghét kháng sinh, có con nhỏ thì vị thuốc này thực sự rất dễ uống và hiệu quả. Vậy nên, trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, công thức từ cô nàng có biệt danh là Tao Meo sẽ hướng dẫn bạn cách làm mứt hồng bì trong bài viết dưới đây nha!

Mứt hồng bì giúp giải cảm đáng kể - Ảnh: FBNV

Trước khi bắt tay vào làm "vị thuốc" này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm:

- Hồng bì tươi: 2kg

- Đường phèn: 400g

- Muối tinh: 1 thìa nhỏ

- Mật ong: 50ml

- Gừng: 50g

Tất nhiên là không thể chuẩn bị thiếu quất hồng bì - Ảnh: FBNV

Theo công thức đã được chia sẻ ở dưới đây, bạn chỉ cần làm theo như sau:

- Hồng bì chọn quả to chín bồ hóng khi làm mứt sẽ có vị chua chua ngọt ngọt và thơm tinh dầu vỏ. Tiếp đó, bạn dùng kéo cắt sát cuống quả hồng bì, để ráo nước. Tiếp đó, bạn lại dùng kéo chích nhẹ phía dưới quả hồng bì và bóp nhẹ đẩy hạt ra.

Hồng bì sau khi tách bỏ phần hạt - Ảnh: FBNV

- Trong quá trình ướp hồng bì và muối, đường phèn 10 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh cho tan đường.

Hồng bì đưa đi ướp đường phèn - Ảnh: FBNV

- Bạn cho lên bếp đun sôi và để ở lửa vừa 30 phút. Thi thoảng, bạn đảo đũa cho hồng bì ngấm đường đều. Khi nước bắt đầu cạn, bạn cho mật ong, gừng thái chỉ, để lửa nhỏ và đảo nhẹ nhàng đều tay cho đến khi cô đặc lại.

Hồng bì sau khi sên cho ra đĩa phơi nắng - Ảnh: FBNV

- Bạn cho hồng bì ra phơi nắng 1 ngày, mứt trong dẻo và cho vào hũ thủy tinh bảo quản ngăn mát tủ lạnh được 6 tháng. Ngoài ra, bạn có thể dùng phương pháp sấy lò nướng 100 độ khoảng 20-30 phút.

Thành phẩm sau khi phơi - Ảnh: FBNV

Không chỉ thơm ngon, mứt hồng bì ngâm mật ong còn là bài thuốc chữa ho, giải cảm vô cùng hiệu nghiệm và an toàn. Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay món nước vừa thanh lọc mùa hè, vừa có tác dụng như một phương thuốc.