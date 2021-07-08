Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật

Nấu gì hôm nay 08/07/2021 18:30

Với công thức dễ như "ăn bánh", bạn có thể có được một ổ bánh mì nguyên cám thơm ngon và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình.

Không đâu xa lạ, ngay trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng có biệt danh là Xuân Kiều Kado đã chia sẻ công thức làm món bánh mì nguyên cám sau những lần "lăn bếp" của mình. Mẹ ba con tâm sự: "Bánh mì là món ăn được nhiều người yêu thích trong đó có mình.

 

Để làm bánh mì ngon hơn có giá trị dinh dưỡng cao hơn và đặc biệt là giúp cho cơ thể được khoẻ mạnh mà không gây tăng cân, bổ xung thêm nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể". Có phần đặc biệt hơn, món bánh mì của cô nàng được sử dụng bột mì nguyên cám để chế biến. Đây cũng là một trong những món bánh mình giúp hội chị em ăn hoài không mập, giữ dáng vóc của mình theo thời gian. 

 

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 1
Bánh mì từ bột mì nguyên cám mỏng vỏ, ruột mềm tan - Ảnh: FBNV

 

Trước khi bắt tay vào các công đoạn chế biến cho món bánh mì này, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu theo công thức như sau:

 

- Đối với bột cái: 100g bột mì nguyên cám, 150ml nước, 7g men nở 

 

- Với bột chính: 500g bột mì nguyên cám, 300g nước, 1 quả trứng gà, 20ml cốt chanh, 10ml dầu ăn, 1 muỗng cafe muối và đường.

 

Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

 

- Với công đoạn làm bột cái, bạn cho bột, nước vào thau trộn đều. Tiếp đó, bạn đậy wrap để ủ bột ở nhiệt độ phòng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi để cho men nở gấp đôi.

 

- Khi men nở gấp đôi mình tiếp tục làm phần bột chính, bạn cho bột và các nguyên liệu khô vào thau trộn đều.

 

- Sau đó, bạn nhồi bột cho đến khi bột mịn kéo màng không dính ray lò được.

 

- Bạn cân rồi chia bột ra thành 8 phần bằng nhau, vo bột thành từng viên tròn.

 

- Bạn đậy bột lại bằng khăn ướt và để bột nghỉ 10 phút.

 

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 2

 

- Để tạo hình cho bánh mì, bạn để phần láng của bột xuống dưới mặt bàn, dùng hai bàn tay nhấn, kéo dài và cáng bột ra thành miếng bột dài có đầu nhỏ đầu to.

 

- Tiếp đó, bạn cuộn bột từ đầu nhỏ xuống đầu to, rồi dán mép lại, lăn vài cái cho mép liền lại là xong phần tạo hình.

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 3

- Sau khi tạo hình xong, bạn để bánh lên khay nướng, quét tí dầu ăn để bánh dễ tróc ra và không bị dính vào khay. 

 

- Tiếp đó, bạn cho khay bánh vào lò đậy nắp ủ khoảng 30 phút cho bánh nở.

 

- Trước khi rạch bánh, bạn phun xịt lên bánh 1 lớp nước cho bánh có độ ẩm không bị khô. Đồng thời, bạn cũng bật lò nướng lên cho nóng.

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 4

- Đối với công đoạn rọc bánh, bạn để dao nghiên 30 độ, vị trí rạch ở 1/3 từ chân bánh lên, không rạch ngay giữa bánh.

 

- Lần 1: Rạch 1 đường hơi cong, cạn.

 

- Lần 2: rạch tạo cánh sâu khoảng 1-1,5cm.

 

- Sau đó, bạn xịt nước ướt đẫm rồi cho vào lò nướng ngay. Ở dưới khay nướng, bạn đổ 1 ít nước sôi.

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 5

- Trong quá trình nướng bánh, bạn nướng lần 1 ở một độ khoảng 220°c trong vòng 20 phút và mở lò ra quay khay bánh lại.

 

- Sang lần nướng thứ hai, bạn nướng ở nhiệt độ là 200°c trong vòng 10 phút cho bánh chín vàng đều.

 

Bánh mì nguyên cám 'nhà trồng' tưởng không ngon mà ngon không tưởng của bà mẹ ba con xứ Nhật - Ảnh 6
Bánh mì thơm ngon và vàng đều - Ảnh: FBNV

 

Cách làm bánh mì nguyên cám được chia sẻ hoàn toàn đến từ các nguyên liệu tự nhiên, mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe của mọi nhà. Với ách làm khá đơn giản và tiết kiệm nhiều thời gian, bạn có thể chiêu đãi cả nhà của mình món bánh mì nguyên cám này.

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