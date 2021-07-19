Mách chị em công thức làm món chả cá ngũ sắc vô cùng 'bắt cơm', vụng đến mấy làm cũng thành công

Nấu gì hôm nay 19/07/2021 12:30

Không chỉ bắt mắt trong cách chế biến, món chả cá ngũ sắc còn mang đến hương vị mềm mịn từ trứng xen lẫn với vị ngọt thịt từ chả cá. Đây là món ăn kèm cực kì 'bắt cơm' trong mọi gia đình.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Dương Ngọc Khánh Vân đã chia sẻ "bí kíp" làm món chả cá ngũ sắc vừa hấp dẫn lại vừa bổ dưỡng cho cơ thể. Một món chả cá hòa quyện giữa vị ngọt thịt của chả cá, giòn sần sật của nấm mèo, mềm từ lớp trứng bên ngoài và gia vị đậm đà sẽ làm bạn ngất ngây ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. 

 

Đồng thời, đây cũng là một trong những món ăn được con trẻ ưa chuộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt và dễ ăn. Bạn không thể bỏ lỡ trong thực đơn dành cho các thành viên trong gia đình mình.

thuc don
Món chả cá ngũ sắc khiến ai nấy đều ăn không ngừng - Ảnh: FBNV

Thành phần bao gồm:

- 500g chả cá thác lác

- 1/2 củ hành tây cắt nhuyễn

- 2 thanh xúc xích Đức

- 50g nấm mèo cắt nhuyễn

- Trứng chiên cắt nhuyễn

- Hành lá cắt nhuyễn

- Trứng chiên mỏng 2 lát

thuc don 1
Những nguyên liệu chính để hoàn thành món chả cá đầy màu sắc này - Ảnh: FBNV

Cách làm như sau:

- Bạn trộn hỗn hợp chả cá với các thành phần theo công thức nêm gia vị:

- 1 muỗng cafe bột ngọt

- 1 muỗng cafe tiêu xay

- 1 muỗng cafe bột tỏi

- 2 muỗng cafe đường

- 2 muỗng cafe hạt nêm

thuc don 2
Hỗn hợp thịt sau khi được nêm gia vị đầy đủ - Ảnh: FBNV

- Bạn nhào thật mạnh và đều tay để hỗn hợp sẽ dai hơn sau khi hấp xong. Tiếp đó, bạn để hỗn hợp nghỉ trong 10 phút.

thuc don 4
Hỗn hợp sau khi được nhào kĩ - Ảnh: FBNV

- Đến công đoạn cuốn chả, bạn quết một lượng nhân vừa đủ vào miếng trứng, chừa khoảng cách từ nhân đến mép miếng trứng 1 đoạn khoảng 1,5 cm. Bởi khi cuộn phần nhân tràn ra mép là vừa đẹp mà không bị rách trứng.

thuc don 6
Bạn quyết thịt chả lên miếng trứng - Ảnh: FBNV

- Bạn mang chả lên hấp trong 15 phút ở lửa vừa.

- Sau khi chả chín, bạn mang ra để nguội 10 phút rồi cắt khoanh và bắt đầu thưởng thức. 

thuc don 6
Chả đẹp mắt và thơm ngon sau khi đem hấp - Ảnh: FBNV

Với bí quyết được chia sẻ ở trên, bạn có thể tự chế biến cho gia đình mình món chả cá ngũ sắc dai ngon, hấp dẫn và vô cùng thích hợp cho các bữa ăn. Miếng chả cá béo thơm, ăn cùng với cơm nóng, rau củ quả, rồi chấm với chén tương ớt thì còn gì sánh bằng.

Đừng lạm dụng kháng sinh, mẹ áp dụng ngay thuốc trị ho handmade đơn giản lại hiệu quả bất ngờ

Đừng lạm dụng kháng sinh, mẹ áp dụng ngay thuốc trị ho handmade đơn giản lại hiệu quả bất ngờ

Chỉ với vài thao tác đơn giản với hồng bì, bạn có thể tạo ra ngay một vị thuốc giúp giải cảm một cách nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   thực đơn Gợi ý món ăn món ăn chế biến từ chả cá

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 58 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 58 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'