Mách chị em công thức làm món chả cá ngũ sắc vô cùng 'bắt cơm', vụng đến mấy làm cũng thành công

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Dương Ngọc Khánh Vân đã chia sẻ "bí kíp" làm món chả cá ngũ sắc vừa hấp dẫn lại vừa bổ dưỡng cho cơ thể. Một món chả cá hòa quyện giữa vị ngọt thịt của chả cá, giòn sần sật của nấm mèo, mềm từ lớp trứng bên ngoài và gia vị đậm đà sẽ làm bạn ngất ngây ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Món chả cá ngũ sắc khiến ai nấy đều ăn không ngừng - Ảnh: FBNV

Đồng thời, đây cũng là một trong những món ăn được con trẻ ưa chuộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt và dễ ăn. Bạn không thể bỏ lỡ trong thực đơn dành cho các thành viên trong gia đình mình.

Thành phần bao gồm:

- 500g chả cá thác lác

- 1/2 củ hành tây cắt nhuyễn

- 2 thanh xúc xích Đức

- 50g nấm mèo cắt nhuyễn

- Trứng chiên cắt nhuyễn

- Hành lá cắt nhuyễn

- Trứng chiên mỏng 2 lát

Những nguyên liệu chính để hoàn thành món chả cá đầy màu sắc này - Ảnh: FBNV

Cách làm như sau:

- Bạn trộn hỗn hợp chả cá với các thành phần theo công thức nêm gia vị:

- 1 muỗng cafe bột ngọt

- 1 muỗng cafe tiêu xay

- 1 muỗng cafe bột tỏi

- 2 muỗng cafe đường

- 2 muỗng cafe hạt nêm

Hỗn hợp thịt sau khi được nêm gia vị đầy đủ - Ảnh: FBNV

- Bạn nhào thật mạnh và đều tay để hỗn hợp sẽ dai hơn sau khi hấp xong. Tiếp đó, bạn để hỗn hợp nghỉ trong 10 phút.

Hỗn hợp sau khi được nhào kĩ - Ảnh: FBNV

- Đến công đoạn cuốn chả, bạn quết một lượng nhân vừa đủ vào miếng trứng, chừa khoảng cách từ nhân đến mép miếng trứng 1 đoạn khoảng 1,5 cm. Bởi khi cuộn phần nhân tràn ra mép là vừa đẹp mà không bị rách trứng.

Bạn quyết thịt chả lên miếng trứng - Ảnh: FBNV

- Bạn mang chả lên hấp trong 15 phút ở lửa vừa.

- Sau khi chả chín, bạn mang ra để nguội 10 phút rồi cắt khoanh và bắt đầu thưởng thức.

Chả đẹp mắt và thơm ngon sau khi đem hấp - Ảnh: FBNV

Với bí quyết được chia sẻ ở trên, bạn có thể tự chế biến cho gia đình mình món chả cá ngũ sắc dai ngon, hấp dẫn và vô cùng thích hợp cho các bữa ăn. Miếng chả cá béo thơm, ăn cùng với cơm nóng, rau củ quả, rồi chấm với chén tương ớt thì còn gì sánh bằng.