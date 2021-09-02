'Giải sầu' mùa dịch với tàu hũ trân châu hoa đậu biếc mát rượi, ăn 'thả phanh' không muốn dừng

Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, món tàu hủ trân châu hoa đậu biếc mát còn giúp bạn giải nhiệt và ăn vui miệng trong khoảng thời gian ở nhà chống dịch.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hồng Cẩm đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng bắt mắt kèm theo công thức bất bại của mình về món tàu hủ trân châu hoa đậu biếc của mình. Đây cũng là một trong những món ăn vặt giúp mọi người giải sầu trong những ngày giãn cách xã hội hiện nay.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau đây:

- Sữa đậu nành

- Hoa đậu biếc

- Gừng

- Rau câu dẻo

- Bột năng, đường

Nguyên liệu cần thiết để thực hiện món tàu hủ này - Ảnh: FBNV

Dựa theo kinh nghiệm sau nhiều lần thử, cô nàng đã cho ra một công thức bất bại như sau:

- Đối với phần tàu hủ, bạn cần 2 hộp sữa, 1 muỗng cafe rau câu dẻo và khuấy hòa tan hỗn hợp.

- Sau khi để 15 phút cho bột rau câu nở, bạn bật lên bắp khuấy nhẹ để sôi vớt bột rồi tắt bếp. Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp vào khuôn.

- Về phần làm trân châu, bạn cho hoa đậu biếc vào nước ấm để cho ra màu.

- Sau đó, bạn cho bột năng, đổ thêm nước vào hoa đậu biếc và nhào cho mịn. Tiếp đó, bạn vo tròn rồi đem luộc. Khi nào trân châu nổi lên, bạn vớt ra thau nước đá.

- Với phần nước đường, bạn cho 3-5 muỗng đường, 3 muỗng nước lọc rồi bật lên bếp khuấy cho tan đường lên màu. Bạn bỏ gừng cắt sợi vô 5 phút, bạn cho thêm nửa chén nước lọc và trân châu vào cùng. Sau đó, bạn khuấy đều hỗn hợp trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Với công thức đơn giản, bạn có thể trổ tài làm ngay cho gia đình thân yêu của mình những món ăn ngon đầy hấp dẫn không kém gì ngoài hàng.

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