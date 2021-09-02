'Giải sầu' mùa dịch với tàu hũ trân châu hoa đậu biếc mát rượi, ăn 'thả phanh' không muốn dừng

Nấu gì hôm nay 02/09/2021 18:53

Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, món tàu hủ trân châu hoa đậu biếc mát còn giúp bạn giải nhiệt và ăn vui miệng trong khoảng thời gian ở nhà chống dịch.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hồng Cẩm đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng bắt mắt kèm theo công thức bất bại của mình về món tàu hủ trân châu hoa đậu biếc của mình. Đây cũng là một trong những món ăn vặt giúp mọi người giải sầu trong những ngày giãn cách xã hội hiện nay.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau đây:

- Sữa đậu nành

- Hoa đậu biếc 

- Gừng

- Rau câu dẻo

- Bột năng, đường

mon an vat
Nguyên liệu cần thiết để thực hiện món tàu hủ này - Ảnh: FBNV

Dựa theo kinh nghiệm sau nhiều lần thử, cô nàng đã cho ra một công thức bất bại như sau:

- Đối với phần tàu hủ, bạn cần 2 hộp sữa, 1 muỗng cafe rau câu dẻo và khuấy hòa tan hỗn hợp.

- Sau khi để 15 phút cho bột rau câu nở, bạn bật lên bắp khuấy nhẹ để sôi vớt bột rồi tắt bếp. Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp vào khuôn.

mon an vat 1

 

- Về phần làm trân châu, bạn cho hoa đậu biếc vào nước ấm để cho ra màu.

- Sau đó, bạn cho bột năng, đổ thêm nước vào hoa đậu biếc và nhào cho mịn. Tiếp đó, bạn vo tròn rồi đem luộc. Khi nào trân châu nổi lên, bạn vớt ra thau nước đá.

mon an vat 3

- Với phần nước đường, bạn cho 3-5 muỗng đường, 3 muỗng nước lọc rồi bật lên bếp khuấy cho tan đường lên màu. Bạn bỏ gừng cắt sợi vô 5 phút, bạn cho thêm nửa chén nước lọc và trân châu vào cùng. Sau đó, bạn khuấy đều hỗn hợp trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

mon an vat 4

Với công thức đơn giản, bạn có thể trổ tài làm ngay cho gia đình thân yêu của mình những món ăn ngon đầy hấp dẫn không kém gì ngoài hàng.

Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Trong những ngày xã hội giãn cách, mọi người thường có xu hướng tìm tòi và thử làm những món bánh đơn giản và mới lạ. Vậy nên, với nguyên liệu dễ tìm và công thức có sẵn, bạn nên thử làm ngay món bánh hotteok của Hàn Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm món ngon nấu ăn tại nhà món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026