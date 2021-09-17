'Lăn vào bếp' ngay với món xôi chiên giòn rụm, ngon 'nhức nhối' tại nhà

Nấu gì hôm nay 17/09/2021 17:03

Với công thức đơn giản và vài kỹ thuật nấu nướng ngay tại nhà, bạn có thể hoàn thành được một đĩa xôi chiên đầy ụ nhân thịt để chiêu đãi cho cả gia đình của mình.

Trong hội "Ở nhà đều vui", bạn Hạ Linh đã chia sẻ công thức làm món xôi chiên vàng ươm, lớp vỏ giòn tan trong miệng và nhân thịt đậm đà hương vị. 

Cô nàng cho hay: "Mình là đứa cực kỳ mê xôi, để không bị nhàm chán thì thỉnh thoảng mình làm xôi chiên với nhân thập cẩm, kèm chà bông, ăn cùng với tương ớt nữa rất ngon mà không bị cảm giác ngán xôi. Mình từng ăn xôi chiên ở một số nơi bán thì phần nhân chỉ có thịt và nấm mèo, cảm giác lúc ăn hơi bị ngán, nên lúc mình làm thì thử làm nhân thập cẩm, cho thêm cà rốt, khoai môn hoặc không có khoai môn mình sẽ thay bằng củ đậu, vừa đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc hấp dẫn và đỡ ngán nữa".

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Món xôi chiên giòn rụm và đầy bắt mắt - Ảnh: FBNV

 Trước khi bắt tay vào thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu:

- Nếp

- Thịt nạc vai

- Cà rốt

- Nấm mèo

- Khoai môn hoặc củ đậu

- Gia vị đi kèm: hành củ, nước mắm, bột nêm, dầu ăn, đường, tiêu

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Ngoài gạo nếp thì đây là những nguyên liệu chính để làm ra nhân bánh - Ảnh: FBNV

Dựa theo công thức, bạn có thể làm theo các bước như sau:

- Vo sạch nếp và nấu xôi. Tiếp đó, thịt băm nhỏ, ướp sơ với hành củ, bột nêm, tiêu, đường, nước mắm. Đồng thời, bạn thái cà rốt thái hạt lựu, khoai môn bào sợi, nấm mèo thái nhỏ.

- Bạn phi thơm dầu ăn với hành củ, lần lượt cho thịt, cà rốt, khoai môn, nấm mèo vào xào chín, nêm nếm vị nhạt thôi, đừng nêm mặn, thêm hành lá và tiêu.

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Nhân bánh sau khi xào chín - Ảnh: FBNV

- Xôi nấu chín thì bạn dùng cái thớt bọc ngoài bằng màng bọc thực phẩm và 1 chiếc nắp nhựa tròn. Sau đó, bạn bôi 1 ít dầu ăn vào nắp để lúc tạo hình xôi không bị dính nắp, cho xôi ra thớt và dùng nắp tròn ấn xuống.

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Xôi đem đi chiên giòn - Ảnh: FBNV

- Xôi tạo hình xong thì bạn mang đi chiên vàng giòn 2 mặt, dùng kéo cắt xung quanh xôi để cho nhân vào, một lớp nhân, rắc thêm chà bông, tương ớt là xong.

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Với sự độc đáo về hương vị và cách chế biến, xôi chiên là món ăn được nhiều người yêu thích - Ảnh: FBNV

Tuy chỉ là món chiên đơn giản nhưng quá trình chế biến món ăn này khá kì công và cần phải có bí quyết để đạt được mùi vị thơm ngon nhất. Song, đừng vì hơi phức tạp mà bạn chóng nản. Với những công thức và cách làm món ăn như trên, bạn có thể tạo nên những chiếc xôi chiên nhân thịt thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt để chiêu đãi cho cả nhà.

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