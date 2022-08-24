Cách làm bắp bò hấp gừng mềm thơm hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt bò nói chung hay bắp bò nói riêng, là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, thịt bắp bò chủ yếu chứa protein và chất béo. Trong 100g thịt bắp bò với 10% chất béo có hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Bắp bò là một trong những nguyên liệu được nhiều team sành ăn yêu thích vì hương vị thơm ngon, chắc thịt đặc trưng. Tiêu biểu phải kể đến những món ăn hấp dẫn được chế biến từ bắp bò khiến bao người ăn là mê như: bắp bò kho gừng , bắp bò ngâm ngũ vị , gỏi bắp bò ,...Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến món bắp bò hấp gừng - món hấp mềm thịt, thơm ngon hấp dẫn với cách đơn giản, dễ dàng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món bắp bò hấp gừng ăn là mê này nhé!

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Ngoài lượng chất đạm cao, bắp bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Với nguyên liệu vừa thơm ngon lại dinh dưỡng như này, các chị còn chần chừ gì mà không bổ sung vào thực đơn hàng tuần nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bắp bò hấp gừng thơm ngon, mềm thịt, ai cũng mê này nhé.

Cách làm bắp bò hấp gừng chuẩn mềm thơm hấp dẫn như nhà hàng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bắp bò hấp gừng thơm ngon!

Bắp bò 400 gr

Gừng 1 nhánh

Hành tây 1 củ

Sả 2 cây

Ớt 1 trái

Hành tím 5 củ

Gia vị thông dụng (Muối/ Tiêu/ Hạt nêm) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: bộ nồi xửng, dao, dĩa, thớt, dây buộc,...

Các bước tiến hành làm bắp bò hấp gừng siêu ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn chuẩn bị các nguyên liệu gia vị hấp cùng bắp bò!

- Với hành tây, hành tím và gừng mua về, bạn tiến hành lột vỏ, rửa sạch rồi thái thành những lát mỏng là được.

- Còn sả và ớt thì bạn đem rửa sạch và thái nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu đi kèm rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế bắp bò

Các bước làm sạch và ướp gia vị cho bắp bò!

- Đầu tiên, bắp bò mua về, bạn cần tiến hành làm sạch và khử mùi hôi của thịt, bằng cách: đem bắp bò đi rửa với nước muối pha loãng, rồi đem rửa lại với nước và để ráo là được. Hoặc bạn cũng có thể dùng muối, chanh, rượu trắng hoặc giấm để chà xát bề mặt thịt và để yên trong khoảng 10 phút, sau đó đem rửa lại với nước là đã khử được mùi hôi và làm sạch hiệu quả rồi nhé.

- Tiếp đó, bạn tiến hành ướp bắp bò với 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, lưu ý xoa bóp gia vị đều miếng bắp bò nhé.

- Sau đó, bạn đặt 1/2 phần nguyên liệu đã chuẩn bị lên trên bắp bò như hình, rồi dùng dây chịu nhiệt tốt để cuộn lại.

- Cuối cùng, với phần nguyên liệu còn lại, bạn chỉ cần đặt trên dĩa xung quanh bắp bò là được nhé.

Bước 3: Hấp món ăn

Tiến hành hấp trong khoảng 30 phút là bắp bò chín mềm rồi nhé!

Đến đây thì bạn chỉ việc bắc một chiếc nồi với 500ml nước lên bếp, khi nước trong nồi đã sôi thì bạn cho dĩa thịt bắp bò vào và tiến hành hấp trong vòng 30 phút, là bạn có thể lấy ra, cắt lát và xếp ra đĩa thưởng thức rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món bắp bò hấp gừng mềm thịt, thơm ngon, đảm bảo ăn là mê!

Món bắp bò hấp gừng thoang thoảng hương thơm hấp dẫn của gừng, kết hợp cùng phần thịt bò mềm mềm bắt vị. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của bò, vị thơm cay của gừng kèm theo ớt, sả, cùng mùi thơm đặc trưng của hành tây và hành tím. Đảm bảo kích thích mọi giác quan nhé!

Mẹo chọn mua bắp bò tươi ngon, chất lượng

- Với món bắp bò kho gừng này, bạn nên chọn những miếng bắp bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi, cùng phần thớ thịt nhỏ, mềm, đây là những miếng thịt bắp bò chất lượng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, bắp bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng thịt bắp bò có màu tái xanh hoặc có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt, đây là thịt bò bị sên, bị sán hay bị lại gạo.

Trên đây là công thức làm món bắp bò hấp gừng mềm thịt, thơm ngon tại nhà. Với món hấp vừa dinh dưỡng, chuẩn ngon mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Đảm bảo các thành viên trong gia đình từ già đến trẻ đều thích mê món ăn này đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công!