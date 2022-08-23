Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 23/08/2022 13:35

Cà tím chiên nước mắm - món chiên hấp dẫn với hương vị đậm đà, chuẩn hao cơm!

Cà tím là một trong những loại rau quả không hề xa lạ gì với những bà nội trợ Việt nữa. Tuy hương vị khi tươi của loại cà này có hơi không hấp dẫn, nhưng khi chế biến rồi thì lại trở thành những món ăn dễ chịu, có kết cấu rắn chắc và giàu hương vị. Ở Việt Nam, cà tím thường được nấu cùng tía tô và có trong các món ăn hấp dẫn như: cà bung, cà tím xào cần tỏi, cà tím om tôm thịt, cà tím nhồi thịt om cà chua,...Trong đó, không thể bỏ qua đó chính là món cà tím chiên nước mắm - món chiên đậm đà, đầy hương vị. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cà tím chiên nước mắm ngon lạ này nhé!

Cà tím - nguồn dinh dưỡng với những công dụng thay thế thuốc

Cà tím là một loài cây thuộc họ Cà, có quan hệ họ hàng gần gũi với cà chua, khoai tây, cà dừa, cà pháo và có nguồn gốc ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 1
 Cà tím - nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời!

Ở nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng, cà tím được đánh giá rất cao nhờ những công dụng hữu ích, còn “hơn” cả thuốc tây mà nó sở hữu.

Cụ thể, quả cà tím được kiểm chứng là có chứa nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng với đồng, mangan, vitamin B-6, thiamine, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Chính vì vậy, việc bổ sung cà tím vào thực đơn mỗi ngày chẳng khác nào “thần dược” giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: bảo vệ tim mạch, phòng ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tóc, chữa chứng hay quên, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm khỏe mắt,...

Đặc biệt, cà tím là một nguồn cung cấp các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ với số lượng lớn, đồng thời, khi kết hợp hàm lượng giàu  chất xơ, cà tím là 'chiến binh' hàng đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, trực tràng,...

Tóm lại, với thành phần dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua loại nguyên liệu này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cà tím chiên nước mắm chuẩn ngon và bổ dưỡng này nhé!

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm đà, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 2
 Nguyên liệu đơn giản cho món cà tím chiên nước mắm!
  •  Cà tím 500 gr
  •  Hành lá 4 nhánh
  •  Tỏi 4 tép
  •  Ớt 2 trái
  •  Nước mắm 1/2 muỗng canh
  •  Dầu ăn 3 muỗng canh
  •  Gia vị thông dụng (Bột ngọt/ đường/ muối) 1 ít

Các bước tiến hành làm cà tím chiên nước mắm chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
Công đoạn làm sạch và thái cà tím! 

- Đầu tiên, bạn pha một thau nước cùng 2 muỗng muối và vắt nửa trái chanh vào. 

- Tiếp đó, cà tím mua về, bạn gọt bỏ các phần sâu hư, rửa sạch, rồi cắt thành các khúc dày khoảng 1cm. Lưu ý cắt tới đâu thì bạn đem ngâm ngay vào trong nước muối, để cà không bị thâm. Sau đó bạn đem vớt cà ra và rửa lại với 2-3 lần nước sạch nữa là được nhé.

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
 Chuẩn bị các nguyên liệu để làm nước sốt!

- Kế đến là tỏi và hành tím, bạn tiến hành lột vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn ra. 

- Ớt thì bỏ cuống và cắt thành những khoanh nhỏ. 

- Cuối cùng là hành lá, bạn cắt bỏ rễ, nhặt bỏ lá úa rồi rửa sạch và thái nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Pha chế nước sốt

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Tỉ lệ pha nước sốt chuẩn đậm đà, thơm ngon!

- Nước sốt chính là “linh hồn” mang lại hương vị thơm ngon khó cưỡng cho món cà tím chiên nước mắm này. Chính vì vậy, để pha chế được loại nước sốt chuẩn vị, bạn hãy pha theo tỉ lệ sau: 

- Lần lượt cho vào chén các nguyên liệu bao gồm: 3 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, 3 muỗng canh nước lọc, 3 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng tiêu xay và 1 muỗng canh tương ớt. 

- Tiến hành khuấy đều cho gia vị hòa tan là đã hoàn tất món nước sốt đậm đà rồi nhé. Tùy vào khẩu vị của gia đình mà bạn có thể gia giảm cho hợp nhé.

Bước 3: Chiên cà tím

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 6
Chiên vàng sơ hai mặt cà tím là được nhé! 

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào xâm xấp mặt cà. Khi thấy dầu thật sôi thì bạn mới cho cà tím vào chiên. 

- Tiến hành chiên tới khi 2 mặt cà vàng sơ thì vớt cà ra rây cho bớt dầu là đã hoàn tất khâu chiên cà tím rồi nhé.

Bước 4: Nấu nước sốt

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 7
 Các bước nấu nước sốt chuẩn ngon, hấp dẫn!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho lần lượt 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh tỏi và 1 muỗng canh hành tím vào phi cho vàng thơm lên, sau đó cho phần nước gia vị vừa chế ở trên vào.

- Tiếp tục đun thêm tầm 3 phút ở lửa nhỏ, cho đến khi nước sốt chuyển màu vàng nâu đẹp mắt, có độ sánh và thơm là đạt. 

- Cuối cùng, bạn cho thêm 2 muỗng hành lá và 1 muỗng ớt vào là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần bày phần cà tím đã ráo dầu lên đĩa, sau đó rưới nước sốt lên là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 8
Tạo hình và rưới nước sốt thơm ngon lên cà tím! 

Thành phẩm

Cách làm cà tím chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 9
 Cà tím chiên nước mắm bắt mắt thơm ngon, ăn là ghiền!

Món cà tím chiên nước mắm thơm ngon hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận ngay được những miếng cà tím chín mềm nhưng vẫn có độ giòn nhất định, hòa quyện cùng với nước sốt cay cay ngọt ngọt thơm ngon, đảm bảo ăn là ghiền nhé! Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đúng là chuẩn ngon bá cháy luôn!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cà tím tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái cà tím có vỏ căng bóng màu tím đậm, đều màu và bề mặt vỏ ít sần sùi.

- Đồng thời nên chọn những quả cầm lên thấy chắc tay, ấn nhẹ vào thì thấy cà hơi mềm, cuống còn xanh, đây là những trái mới thu hoạch và chưa bị già nên ăn sẽ mềm, ngọt hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những quả bị héo hoặc bị cứng, vỏ sần sùi và nhạt màu, vì những quả này thường là cà tím đã để lâu ngày hoặc bị già, khi chế biến sẽ làm giảm độ mềm ngon của thành phẩm.

Mẹo chọn mua nước mắm ngon, chất lượng

- Bạn nên ưu tiên lựa chọn nước mắm nguyên chất hay còn gọi là nước mắm nhĩ, vì loại nước mắm này thường sẽ có lượng đạm cao hơn hẳn so với nước mắm công nghiệp.

- Bên cạnh đó, để chọn được mắm ngon, bạn nên chọn loại mắm có màu vàng nâu, màu mắm trong và có độ sánh nhẹ, có mùi thơm nồng, khi ăn sẽ hơi tê ở đầu lưỡi vì vị mặn nhưng hậu ngọt ở vòm họng rất thơm và dễ chịu.

Trên đây là công thức làm món cà tím chiên nước mắm mềm thơm, đậm đà, chuẩn đưa cơm tại nhà. Với món ăn dinh dưỡng và cách làm đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công.

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