Cách làm sò lụa hấp Thái dai ngon, chua cay, siêu bắt vị tại nhà!

Sò lụa là một trong những loài hải sản rất được ưa chuộng nhờ vào vị ngọt dai rất riêng, đặc biệt dễ dàng kết hợp với các phụ gia để cho ra đời những món ăn “double” hương vị, khiến ai cũng thích mê! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món sò lụa hấp Thái - một món ăn được chế biến từ sò lụa, nổi bật với hương vị chua cay, kích thích vị giác tuyệt vời! Nếu bạn là tín đồ của các món hải sản tươi ngon thì nhất định không thể “ngó lơ” món ăn của ngày hôm nay nhé!

Đặc biệt, nổi bật với mùi vị và độ dai ngon tuyệt vời, sò lụa hoàn toàn có thể tích hợp với nhiều phụ gia cũng như cách chế biến khác nhau để đáp ứng khẩu vị phong phú của người thưởng thức.

Sò lụa (tên khoa học Paphia undulata) là một loài động vật hoang dã hai mảnh sống trên đáy cát bùn ven bờ, thuộc họ Sò. Loại sò này về hình thức khá giống với sò huyết, tuy nhiên vẫn có những đặc điểm riêng như: vỏ trơn nhẵn, bóng loáng và không có sọc hình mặt lưới, kích cỡ trung bình, hình oval dài với mặt ngoài vỏ màu vàng và bên trong màu trắng. Ở nước ta, khu vực phân bố sò lụa chủ yếu ở Kiên Giang, Bình Thuận và Phú Yên.

Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị ngọt ngon đặc trưng, thành phần dinh dưỡng và các công dụng mà sò lụa mang lại còn khiến bao người bất ngờ nữa đấy.

Cụ thể, theo chuyên gia dinh dưỡng, 100g sò lụa chỉ chứa 87 calo, nhưng lại rất giàu các khoáng chất hữu ích như: vitamin B12, B1, B6, Canxi, Sắt, protein, axit amin, omega3,...

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng xuất sắc này mà sò lụa được xem là loại thực phẩm thơm ngon, thích hợp bồi bổ sức khỏe cho cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, với các công dụng như: tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ, phòng tránh loãng xương, có lợi cho tuyến giáp, duy trì các mô hoạt động khỏe mạnh và hỗ trợ dưỡng xương, tăng sự dẻo dai và sức bền cho cơ thể.

Thật vậy, với món hải sản tươi ngon, vừa ít calo, đầy đủ dưỡng chất, lại không chứa chất béo bão hòa như này, các chị em chắc chắn nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để có một sức khỏe tốt nhất nhé!

Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món sò lụa hấp Thái chuẩn ngon và dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm sò lụa hấp thái tươi ngon, chua ngọt và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Sò lụa hấp Thái với các nguyên liệu đa dạng hương vị!

Sò lụa 1 kg

Sả 5 cây

Riềng 1 củ

Lá chanh non 10 lá

Rau muống 300 gr

Ớt 10 trái

Chanh 2 quả

Bột lẩu Thái 55 gr

Nước mắm 1 muỗng canh

Đường 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm sò lụa hấp Thái chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch sò và sơ chế các loại nguyên liệu ăn kèm!

- Đầu tiên, sò lụa mua về, bạn cần đem rửa sơ qua và cho vào chậu ngâm với 2 trái ớt xắt nhỏ trong khoảng 30-40 phút (lưu ý mực nước phải ngập hết sò) rồi vớt ra rửa lại với nước là được, cách này sẽ giúp lấy hết phần cát có bên trong sò đi nhé.

- Tiếp đến là các loại rau củ quả: Rau muống thì bạn đem cắt bỏ phần lá, rồi đem phần thân đi rửa sạch và cắt khúc ngắn vừa ăn là được.

- Sả thì bạn đem cắt đôi, trong đó, phần gốc đập dập còn phần ngọn thì xắt nhuyễn.

- Với củ riềng thì bạn chỉ cần rửa sạch và gọt vỏ thôi nhé.

- Cuối cùng là ớt, bạn cũng đem rửa sạch rồi đem băm nhỏ một phần, phần còn lại thì bạn cắt làm đôi ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Hấp sò lụa kiểu Thái

Phi thơm sả, ớt và riềng trước tiên!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một cái nồi lên bếp và cho 50ml dầu ăn cùng với sả băm nhuyễn, ớt xắt nhỏ và củ riềng vào, tiến hành đun trên lửa vừa, vừa đun vừa dùng đũa đảo đều cho thơm, rồi cho thêm 500ml nước vào là được nhé.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm các nguyên liệu gồm lá chanh, phần sả và ớt còn lại vào đun sôi, sau đó nêm nếm thêm với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh bột lẩu Thái và 2 muỗng canh đường, tiến hành khuấy đều cho các gia vị hòa tan.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần vắt thêm những lát chanh tươi đã chuẩn bị vào nồi để tăng hương vị, rồi tiến hành đảo đều cho hỗn hợp hòa quyện, và chờ cho nước sôi lên là có thể cho phần sò lụa đã sơ chế vào đun, cho đến khi thấy sò vừa hé nắp thì bạn tắt bếp ngay và dọn ra thưởng thức cho nóng nhé.

Các bước điều chỉnh hương vị và hấp sò chín tới!

Thành phẩm

Sò lụa hấp thái ngon mắt ngon miệng, ăn là ghiền!

Món sò lụa hấp Thái bắt mắt với nước dùng màu cam bắt mắt, cùng với hương vị dai ngọt, tươi ngon của những con sò lụa chín tới, hòa quyện với nước dùng chua cay đậm đà đặc trưng, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua sò lụa tươi ngon

- Bạn nên ưu tiên chọn những con sò lụa sống, vỏ sò đóng mở tự nhiên, khi dùng tay chạm vào nó sẽ tự động đóng miệng lại, vì đây là những con sò tươi, khi hấp lên sẽ chắc và ngọt thịt hơn.

- Ngược lại, tránh mua những con sò bị ngậm miệng, có mùi hôi tanh khó chịu hoặc vỏ sò không đóng được. Bởi đây là những con sò chết, khi chế biến sẽ ảnh hưởng tới độ tươi ngon của thành phẩm.

Trên đây là cách chế biến món sò lụa hấp Thái chuẩn ngon tại nhà. Các món thái vốn mang hương vị chua cay đặc trưng khó cưỡng, nay lại còn được kết hợp với sò lụa tươi ngon, ngọt thịt nữa thì đảm bảo hương vị sẽ cuốn phải biết, ngay cả các thực khách khó tính nhất cũng phải tấm tắc khen ngon! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!