Sáng 14/9, mạng xã hội chú ý đến câu chuyện Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đến một sự kiện có sự xuất hiện của nhãn hàng. Dù không đăng ảnh bé lên trang cá nhân, hình ảnh hai người vẫn được những người có mặt tại sự kiện ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 14/9, mạng xã hội chú ý đến câu chuyện Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đến một sự kiện có sự xuất hiện của nhãn hàng. Dù không đăng ảnh bé lên trang cá nhân, hình ảnh hai người vẫn được những người có mặt tại sự kiện ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng gây tranh luận sau khi Diệp Lâm Anh lên tiếng cho biết cô không được thông báo hay trao đổi trước về việc con gái xuất hiện tại sự kiện. Nữ diễn viên cho rằng việc trẻ nhỏ xuất hiện ở nơi có đông người, truyền thông và khả năng hình ảnh bị phát tán trên mạng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Diệp Lâm Anh cho biết không đồng ý việc nhóc tỳ xuất hiện ở những hoạt động mang tính thương mại Trước những ý kiến trái chiều, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng giải thích. Theo cô, việc đưa bé đến sự kiện không liên quan đến công việc hay hợp đồng quảng cáo. Cô cho biết bản thân không nhận tiền từ nhãn hàng và chỉ đưa bé đi cùng vì em muốn theo cô đến chơi. Vũ Thúy Quỳnh cũng cho biết khi phát hiện có người quay hình, cô đã lập tức đề nghị cắt những hình ảnh có bé. Người đẹp khẳng định mình không chủ động đăng tải hình ảnh của em lên trang cá nhân và cho rằng sự việc xuất phát từ một tình huống ngoài dự tính. Cô đồng thời nói sẽ “rút kinh nghiệm” để tránh những phiền phức tương tự.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa khiến tranh luận hoàn toàn lắng xuống. Một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề thương mại đã được Vũ Thúy Quỳnh làm rõ, nhưng điều đáng quan tâm hơn là việc hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện tại sự kiện công khai mà mẹ không được biết trước. Vũ Thuý Quỳnh liên tục vướng tranh cãi từ sau khi công khai chuyện yêu Đức Phạm Diệp Lâm Anh cho biết cô luôn tôn trọng mối quan hệ giữa con gái và bố cũng như những người thân bên phía Đức Phạm. Tuy nhiên, nữ diễn viên phân biệt rõ việc con gặp gỡ người thân với việc xuất hiện tại một sự kiện có nhãn hàng, truyền thông và nhiều người ghi hình. Theo Diệp Lâm Anh, từ trước đến nay cô khá thận trọng khi để con xuất hiện trước công chúng. Bé chủ yếu tham gia những dịp gia đình hoặc gặp gỡ người thân, bạn bè mà cô biết rõ. Nữ diễn viên cũng lo ngại một khi hình ảnh trẻ nhỏ được đăng tải trên mạng xã hội, người lớn sẽ khó kiểm soát việc những hình ảnh này được sử dụng ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Tranh cãi vì thế không chỉ xoay quanh chuyện có hay không yếu tố thương mại, mà còn đặt ra vấn đề về sự thống nhất giữa những người lớn trong việc bảo vệ hình ảnh và quyền riêng tư của trẻ nhỏ.

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