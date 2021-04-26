Tổng hợp công thức nấu các món canh bắp cải thơm ngon

Với công thức nấu các món canh bắp cải dưới đây, chắc chắn sẽ làm cho bữa cơm gia đình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Cùng theo dõi ngay sau đây bạn nhé!
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Nội dung bài viết
- Các món canh bắp cải ngon
Bắp cải được biết đến là một loại rau củ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn như xào trứng, luộc hoặc nấu canh. Canh bắp cải kết hợp với các nguyên liệu khác như trứng, thịt...là những món ăn quen thuộc và thường thấy trong các gia đình Việt. Món canh bắp cải rất thanh mát, phù hợp để giải nhiệt vào những ngày nắng nóng. Hãy cùng tham khảo qua công thức nấu các món canh bắp cải thơm ngon dưới đây để bổ sung vào thực đơn bữa ăn gia đình bạn nhé!
Các món canh bắp cải ngon
Canh bắp cải thịt bằm
Nguyên liệu chuẩn bị
- 1/4 quả bắp cải
- 200g thịt nạc, bạn nên chọn loại thịt mà có thêm một chút mỡ
- 4 – 5 củ hành tím
- Nước mắm
- Dầu ăn
- Và các gia vị khác như: hạt nêm, đường kính trắng, bột canh, tiêu xay, bột ngọt
Cách thực hiện
- Bước 1. Bắp cải sau khi mua về đem rửa sạch rồi cắt thành sợi mỏng vừa ăn. Bạn có thể dùng dao hai lưỡi để thái bắp cải đều và đẹp mắt hơn.
- Bước 2. Cho bắp cải vừa cắt xong vào chậu ngâm với nước muối pha loãng khoảng 20 phút thì vớt ra cho vào rổ. Xả sơ qua với nước lạnh một lần nữa rồi vớt ra để cho ráo nước.
- Bước 3. Hành tím lột vỏ và băm nhỏ. Thịt rửa sạch rồi luộc sơ cho bớt mùi thôi nhé. Luộc xong thì rửa qua nước lạnh rồi thái thành từng miếng mỏng, sau đó gom lại băm cho thật nhuyễn.
- Bước 4. Sau khi băm thịt thì cho vào tô và ướp với các gia vị đã chuẩn bị sẵn như nước mắm, muối cho thấm, hạt nêm, tiêu, hành băm...tùy theo khẩu vị.
- Bước 5. Cho vào nồi khoảng 3 thìa dầu ăn, đun nóng dầu thì cho hành băm nhuyễn vào phi thơm. Tiếp theo, bạn cho thịt bằm vào đảo đều để thịt tơi ra, tới khi thịt gần chín thì cho nước vào.
- Bước 6. Nấu đến khi thấy nước sôi thì cho bắp cải vào nấu cùng (nếu thích thì bạn có thể nặn thịt thành viên nhỏ vừa ăn trước khi cho vào nấu), tiếp theo bạn nêm gia vị vừa ăn.
- Bước 7. Bắp cải chín mềm thì tắt bếp rồi múc ra bát là có thể thưởng thức.
Yêu cầu món ăn thành phẩm là nước dùng phải ngọt, bắp cải chín mềm, thịt dai và ngọt.
Canh bắp cải nấu với tôm khô
Nguyên liệu chuẩn bị
- Bắp cải 500g
- Tôm khô 100g
- Hành lá 2 nhánh
- Gia vị 1 ít
- (muối/đường/hạt nêm/bột ngọt/tiêu)
Cách thực hiện
- Tôm khô đem xả qua nước để sạch bụi bẩn, sau đó đem ngâm với nước ấm để tôm được nở mềm.
- Bắp cải tách riêng từng lá, cắt khúc nhỏ vừa ăn rồi đem ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ sạch bụi bẩn. Sau đó vớt ra rửa lại với nước sạch lần nữa rồi để ráo nước. Hành lá rửa sạch và cắt nhuyễn.
- Bắc lên bếp khoảng 500ml nước và cho tôm khô đã ngâm vào đun sôi. Nêm vào nồi 1 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng canh đường.
- Khuấy đều cho gia vị hòa tan hoàn toàn, đợi khi nước canh sôi thì cho bắp cải vào. Nấu thêm 10 phút nữa cho bắp cải chín mềm thì tắt bếp và rắc thêm tí hành, tiêu là xong.
Canh bắp cải nấu tôm khô có nước dùng từ tôm khô rất thanh ngọt, hấp dẫn, bắp cải vừa chín tới không bị bở. Đây chắc chắn là món ăn tuyệt vời không thể thiếu trong mâm cơm gia đình bạn đấy nhé!
Canh bắp cải hầm xương thịt
Nguyên liệu chuẩn bị
- Bắp cải 500g
- Xương heo 300g
- Hành lá 2 nhánh
- Gia vị 1 ít
- (đường/muối/bột ngọt)
Cách thực hiện
- Xương heo mua về đem rửa sạch và cho vào thau sạch, rắc thêm khoảng 1 muỗng cà phê muối. Sau đó đổ nước sôi vào, trụng sơ 2 - 3 phút cho xương sạch và không còn tanh. Tiếp tục rửa sạch lại với nước và để ráo.
- Bắp cải tác lấy phần lá và cắt thành khúc nhỏ vừa ăn, đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch. Hành lá rửa sạch và cắt nhuyễn.
- Bắc nồi nước lên bếp và cho xương heo vào cùng 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy đều cho tan gia vị rồi tiến hành ninh xương heo trong khoảng 30 phút để xương ra nước ngọt. Bạn nên canh thường xuyên vớt bọt để nước canh đẹp và ngon hơn.
- Sau 30 phút, bạn cho phần bắp cải vào và nấu thêm 10 phút nữa cho bắp cải chín mềm. Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho thêm hành lá vào là có thể thưởng thức.
Canh bắp cải hầm xương thịt cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Nước hầm xương thanh ngọt, bắp cải mềm vừa chín tới, bạn có thể ăn kèm xương thịt với nước mắm ớt cay để tăng thêm hương vị.
Trên đây là công thức nấu các món canh bắp cải kết hợp với các nguyên liệu quen thuộc mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng qua bài viết có thể giúp bạn biết được thêm nhiều món ăn để bổ sung vào thực đơn bữa cơm gia đình.