Tổng hợp công thức nấu các món canh bắp cải thơm ngon

Vào bếp 26/04/2021 09:51

Với công thức nấu các món canh bắp cải dưới đây, chắc chắn sẽ làm cho bữa cơm gia đình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Cùng theo dõi ngay sau đây bạn nhé!

Nội dung bài viết

Bắp cải được biết đến là một loại rau củ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn như xào trứng, luộc hoặc nấu canh. Canh bắp cải kết hợp với các nguyên liệu khác như trứng, thịt...là những món ăn quen thuộc và thường thấy trong các gia đình Việt. Món canh bắp cải rất thanh mát, phù hợp để giải nhiệt vào những ngày nắng nóng. Hãy cùng tham khảo qua công thức nấu các món canh bắp cải thơm ngon dưới đây để bổ sung vào thực đơn bữa ăn gia đình bạn nhé!

Các món canh bắp cải ngon

Canh bắp cải thịt bằm

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 1/4 quả bắp cải
  • 200g thịt nạc, bạn nên chọn loại thịt mà có thêm một chút mỡ
  • 4 – 5 củ hành tím
  • Nước mắm
  • Dầu ăn
  • Và các gia vị khác như: hạt nêm, đường kính trắng, bột canh, tiêu xay, bột ngọt

Cách thực hiện

  • Bước 1. Bắp cải sau khi mua về đem rửa sạch rồi cắt thành sợi mỏng vừa ăn. Bạn có thể dùng dao hai lưỡi để thái bắp cải đều và đẹp mắt hơn.
cac mon canh bap cai 1
Cách nấu các món canh bắp cải ngon - Ảnh minh họa: Internet 
  • Bước 2. Cho bắp cải vừa cắt xong vào chậu ngâm với nước muối pha loãng khoảng 20 phút thì vớt ra cho vào rổ. Xả sơ qua với nước lạnh một lần nữa rồi vớt ra để cho ráo nước.
  • Bước 3. Hành tím lột vỏ và băm nhỏ. Thịt rửa sạch rồi luộc sơ cho bớt mùi thôi nhé. Luộc xong thì rửa qua nước lạnh rồi thái thành từng miếng mỏng, sau đó gom lại băm cho thật nhuyễn.
  • Bước 4. Sau khi băm thịt thì cho vào tô và ướp với các gia vị đã chuẩn bị sẵn như nước mắm, muối cho thấm, hạt nêm, tiêu, hành băm...tùy theo khẩu vị.
cac mon canh bap cai 2
Ướp thịt băm với gia vị - Ảnh minh họa: Internet 
  • Bước 5. Cho vào nồi khoảng 3 thìa dầu ăn, đun nóng dầu thì cho hành băm nhuyễn vào phi thơm. Tiếp theo, bạn cho thịt bằm vào đảo đều để thịt tơi ra, tới khi thịt gần chín thì cho nước vào.
  • Bước 6. Nấu đến khi thấy nước sôi thì cho bắp cải vào nấu cùng (nếu thích thì bạn có thể nặn thịt thành viên nhỏ vừa ăn trước khi cho vào nấu), tiếp theo bạn nêm gia vị vừa ăn.
  • Bước 7. Bắp cải chín mềm thì tắt bếp rồi múc ra bát là có thể thưởng thức.

Yêu cầu món ăn thành phẩm là nước dùng phải ngọt, bắp cải chín mềm, thịt dai và ngọt.

cac mon canh bap cai 3
Canh bắp cải thịt bằm thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet 

Canh bắp cải nấu với tôm khô

Nguyên liệu chuẩn bị

  •  Bắp cải 500g
  •  Tôm khô 100g
  •  Hành lá 2 nhánh
  •  Gia vị 1 ít
  • (muối/đường/hạt nêm/bột ngọt/tiêu)
cac mon canh bap cai 4

Nguyên liệu nấu canh bắp cải nấu với tôm khô -  Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Tôm khô đem xả qua nước để sạch bụi bẩn, sau đó đem ngâm với nước ấm để tôm được nở mềm.
  • Bắp cải tách riêng từng lá, cắt khúc nhỏ vừa ăn rồi đem ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ sạch bụi bẩn. Sau đó vớt ra rửa lại với nước sạch lần nữa rồi để ráo nước. Hành lá rửa sạch và cắt nhuyễn.
cac mon canh bap cai 5
Ngâm tôm khô với nước ấm cho nở mềm - Ảnh minh họa: Internet 
  • Bắc lên bếp khoảng 500ml nước và cho tôm khô đã ngâm vào đun sôi. Nêm vào nồi 1 muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng canh đường.
  • Khuấy đều cho gia vị hòa tan hoàn toàn, đợi khi nước canh sôi thì cho bắp cải vào. Nấu thêm 10 phút nữa cho bắp cải chín mềm thì tắt bếp và rắc thêm tí hành, tiêu là xong.

Canh bắp cải nấu tôm khô có nước dùng từ tôm khô rất thanh ngọt, hấp dẫn, bắp cải vừa chín tới không bị bở. Đây chắc chắn là món ăn tuyệt vời không thể thiếu trong mâm cơm gia đình bạn đấy nhé!

Canh bắp cải hầm xương thịt

Nguyên liệu chuẩn bị

  •  Bắp cải 500g
  •  Xương heo 300g
  •  Hành lá 2 nhánh
  •  Gia vị 1 ít
  • (đường/muối/bột ngọt)

Cách thực hiện

  • Xương heo mua về đem rửa sạch và cho vào thau sạch, rắc thêm khoảng 1 muỗng cà phê muối. Sau đó đổ nước sôi vào, trụng sơ 2 - 3 phút cho xương sạch và không còn tanh. Tiếp tục rửa sạch lại với nước và để ráo.
  • Bắp cải tác lấy phần lá và cắt thành khúc nhỏ vừa ăn, đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch. Hành lá rửa sạch và cắt nhuyễn.
cac mon canh bap cai 6
Đổ nước sôi vào, trụng sơ 2 - 3 phút cho xương sạch và không còn tanh - Ảnh minh họa: Internet 
  • Bắc nồi nước lên bếp và cho xương heo vào cùng 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy đều cho tan gia vị rồi tiến hành ninh xương heo trong khoảng 30 phút để xương ra nước ngọt. Bạn nên canh thường xuyên vớt bọt để nước canh đẹp và ngon hơn.
  • Sau 30 phút, bạn cho phần bắp cải vào và nấu thêm 10 phút nữa cho bắp cải chín mềm. Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho thêm hành lá vào là có thể thưởng thức.
cac mon canh bap cai 7
Canh bắp cải hầm xương thịt thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet 

Canh bắp cải hầm xương thịt cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Nước hầm xương thanh ngọt, bắp cải mềm vừa chín tới, bạn có thể ăn kèm xương thịt với nước mắm ớt cay để tăng thêm hương vị.

Trên đây là công thức nấu các món canh bắp cải kết hợp với các nguyên liệu quen thuộc mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng qua bài viết có thể giúp bạn biết được thêm nhiều món ăn để bổ sung vào thực đơn bữa cơm gia đình. 

Tổng hợp những cách chế biến bắp cải cuộn thịt đơn giản tại nhà

Tổng hợp những cách chế biến bắp cải cuộn thịt đơn giản tại nhà

Hướng dẫn cách làm bắp cải cuộn thịt hấp cực đơn giản và thơm ngon ngay tại nhà. Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu ngay nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   canh bắp cải ngon cách nấu canh bắp cải những món canh bắp cải ngon

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 37 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ