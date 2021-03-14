Tổng hợp những cách chế biến bắp cải cuộn thịt đơn giản tại nhà

Bắp cải cuộn thịt là món ăn thanh đạm và nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế nó được rất nhiều người yêu thích. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn những cách chế biến khác để biến tấu món bắp cải cuộn thịt thêm ngon nhé!

Sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế các nguyên liệu để làm món bắp cải cuộn thịt sốt cà chua:

Đánh trứng gà với ½ thìa cà phê muối

Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước ấm cho nở rồi băm nhỏ

Hành lá băm nhỏ

Bắp cải rửa sạch, cắt phần cuống đi, trần qua nước sôi cho mềm, dễ cuộn

Cà chua thái miếng nhỏ

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cho trứng gà, thịt, mộc nhĩ và nấm cùng với ½ muỗng cà phê hạt tiêu vào tô, rồi đảo đều cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 2: Lấy 1 lượng hỗn hợp trứng thịt vừa phải vào lá bắp cải, cuốn tròn dài như cuốn nem. Sau đó bôi thêm một ít dầu ăn vào mép của lá bắp cải để cho lá dính (bạn có thể lấy lá hành tươi rồi buộc bên ngoài cuộn bắp cải cũng được nhé).

Lấy 1 lượng hỗn hợp trứng thịt vừa phải vào lá bắp cải, cuốn tròn dài như cuốn nem - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bỏ cuộn bắp cải vào hấp khoảng 5-8 phút.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, cho thêm 1 muỗng dầu vào. Đợi chảo nóng thì cho bắp cải vào rán qua.

Bước 5: Sau khi đã rán bắp cải xong, bạn cho thêm dầu ăn vào chảo, rồi bỏ tỏi vào phi thơm, trút cà chua vào xào và nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê muối, nếm vừa ăn thì để cho cà chua tan ra tạo thành nước sốt.

Làm nước sốt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho thêm một chút nước nếu cần rồi cho bắp cải vào và đảo nhẹ cho ngấm gia vị, lưu ý lúc này bạn nên đun với lửa nhỏ trong khoảng 10 phút nhé. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên làn bạn có thể cho bắp cải ra đĩa, rồi rưới nước sốt cà chua lên.

Thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi làm bắp cải cuộn thịt sốt cà chua

Bắp cải đun lâu sẽ bị nhũn và vỡ. Do đó bạn nên đảo nhẹ nhàng khi đun nhé.

Khi nhặt bắp cải bạn nên bỏ hết phần cuống và sống của lá bắp cải, chỉ giữ lại phần lá mềm. Nếu lá quá mỏng, bạn có thể cuộn nhiều lớp.

Bắp cải cuộn thịt sốt nấm hương

Nguyên liệu:

1 cây bắp cải

Hành lá

200gr thịt vai xay

Nấm hương, cà rốt, tỏi khô, hành khô, gừng.

Gia vị: mắm chinsu cá hồi, dầu hào, tiêu, dầu ăn.

Bột năng hoặc bột đao.

Nước ngâm nấm hương hoặc xương lợn, nước dùng gà.

Nguyên liệu làm món bắp cải cuộn thịt sốt nấm hương - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Dùng dao nhọn để cắt hết phần cuống ở giữa của bắp cải. Bắc nồi lên bếp rồi cho nước vào đun sôi, rồi cho thêm 1 thìa muối. Sau đó cho bắp cải vào chần qua để lá bắp cải tách ra, không cần chần quá kỹ, thấy lá mềm là được nhé.

Sơ chế bắp cải - Ảnh minh họa: Internet

Vớt từng lá ra và cho vào chậu nước đá. Hành lá cũng làm tương tự cho lá mềm để buộc cho dễ sau đó vớt rau và lá hành ra để cho ráo nước.

Bước 2: Ướp thịt cùng với mắm, tiêu, cà rốt và nấm hương, rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để gia vị ngấm vào thịt.

Ảnh minh họa: Internet

Ướp thịt cùng với mắm, tiêu, cà rốt và nấm hương - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Nấu nước sốt.

Nấm hương để nguyên cái, rửa sạch rồi để cho ráo nước. Băm nhỏ hành tỏi gừng. Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào đun nóng rồi bỏ hành tỏi và gừng vào phi thơm, cho nấm hương vào xào thơm rồi cho dầu hào vào đảo đều cho ngấm, thêm 2 bát con nước dùng xương hoặc nước ngâm nấm hương vào đun sôi.

Cuộn bắp cải - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Thả bắp cải vào và đậy vung đun sôi trong khoảng 5 phút, khi bắp cải đã chín bạn hãy mở vung đun và cho thêm 1 thìa ăn phở bột năng hoặc bột đao đã hoà tan với 1 chén nước lã vào nồi nhằm tạo độ sánh cho nước sốt. Cuối cùng là nêm nếm gia vị cho vừa ăn và tắt bếp nhé.

Thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải cuộn thịt sốt dầu hào

Nguyên liệu:

1 cái bắp cải trái tim

100g thịt nạc băm nhuyễn

Gia vị : muối, nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu, dầu hào

Lá hẹ

Các bước làm Bắp Cải Cuộn Thịt Băm Sốt Dầu Hào

Bắp Cải Cuộn Thịt Băm Sốt Dầu Hào - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Thịt nạc băm nhuyễn rồi ướp với hành tím băm, thêm 1 chút nước mắm, bột ngọt và tiêu.

Bước 2: Bắp cải tách lá lớn, gọt bớt phần sóng, rửa sạch cho vào lò vi sóng quay vài giây.

Bước 3: Lấy thịt cho vào giữa lá bắp cải rồi gói lại, dùng lá hẹ đã trụng nước sôi buộc lại. Cho cải vừa cuộn vào lò vi sóng quay khoảng 2 phút.

Bước 4: Phi thơm tỏi băm với xíu dầu ăn, cho 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê đường, 1 chút muối, bột ngọt và một chút nước nấu sôi rồi nêm cho vừa miệng. Chan nước sốt dầu hào này lên dĩa bắp cải và thưởng thức.

Bài viết trên Phunuvagiadinh đã giới thiệu đến bạn một số cách chế biến bắp cải cuộn thịt. Hy vọng với những hướng dẫn trên bạn có thể thực hiện thành công tại nhà nhé.