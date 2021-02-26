Chia sẻ cách luộc thịt heo ngon, ngọt không bị đen đơn giản

Dinh dưỡng 26/02/2021 13:52

Thịt heo luộc là món ăn đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luộc thịt heo ngon đúng chuẩn, trắng và chín ngọt. 

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Thịt heo luộc là một trong những món ăn quen thuộc và đã trở thành nét văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Món thịt heo luộc thường được ăn kèm với nước mắm, tôm chua hoặc mắm tôm cùng rau sống rửa sạch rất ngon. Luộc thịt heo cũng rất đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên, cách luộc thịt ngon để có độ mềm, màu trắng đẹp mắt và khi ăn vẫn giữ nguyên độ ngọt để bữa cơm gia đình trọn vị thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là chia sẻ một số cách luộc thịt heo thơm ngon đúng chuẩn mà bạn nên biết. Cùng theo dõi ngay sau đây!

Cách luộc thịt heo ngon đúng chuẩn

Lựa chọn thịt heo tươi ngon

Về cảm quan, bạn nên lựa chọn những phần thịt heo tươi ngon bằng cách quan sát màu của thịt phải có màu hồng tươi hoặc đỏ nhạt, miếng thịt có độ đàn hồi tốt, khi ấn vào thịt không có dấu tay, thịt không có mùi hôi và bề mặt khô ráo. Tránh mua các phần thịt heo có màu sẫm, có nhầy, bề mặt thịt bị nhão và mùi hôi bất thường.

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Bạn nên lựa chọn những phần thịt heo tươi ngon bằng cách quan sát màu của thịt phải có màu hồng tươi hoặc đỏ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng là bạn không nên mua miếng thịt có quá nhiều phần nạc. Vì những con heo nuôi bằng cám tăng trọng hoặc được bơm hóa chất sẽ có rất nhiều nạc và ít phần mỡ. Người ta thường dùng từ heo siêu nạc để chỉ loại thịt này. Cách tốt nhất là hãy chọn phần thịt có cả mỡ, phần mỡ có màu hồng nhạt hoặc trắng tươi tắn. Thậm chí đối với những con heo được nuôi bằng rau, cơm...sẽ có phần mỡ khá nhiều.

Sơ chế thịt 

Thịt sau khi mua về thì bạn nên cạo sạch lông trên da và rửa lại thật sạch với nước muối pha loãng. Nếu miếng thịt quá dày và to thì có thể cắt thành phần nhỏ để thịt luộc nhanh chín hơn.

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Bạn nên cạo sạch lông trên da và rửa lại thật sạch với nước muối pha loãng - Ảnh minh họa: Internet

Để khử mùi hôi của thịt heo, chị em chỉ cần chuẩn bị 1 củ hành khô đập dập và 1 ít rượu trắng. Sau đó, rửa thịt heo thật sạch rồi thả vào nồi nước cùng củ hành đập dập phía trên vào. Sau đó, luộc cho đến khi thịt chín, mùi thơm của hành khô sẽ giúp khử đi mùi hôi của thịt. Ngoài ra, sau khi luộc thịt chín thì bạn có thể cho một ít rượu trắng vào rồi vớt thịt ra để ráo nước, thịt sẽ không còn mùi hôi nữa mà sẽ thơm ngon hơn rất nhiều. Đồng thời, việc hớt bọt thường xuyên trong lúc luộc thịt sẽ làm cho nước luộc trong, giúp thịt sạch và đỡ hôi hơn.

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Luộc cho đến khi thịt chín, mùi thơm của hành khô sẽ giúp khử đi mùi hôi của thịt - Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc thịt được trắng đẹp

Muốn thịt heo được trắng đẹp và không bị thâm sau khi luộc thì trong quá trình luộc, bạn hãy cho một ít muối và vài giọt dấm vào nồi nước. Sau đó, thả miếng thịt vào đun sôi khoảng 3 phút thì vớt thịt ra rồi đem rửa thịt lại bằng nước ấm cho thật sạch. Tiếp tục đun sôi một nồi nước khác và bỏ miếng thịt vào luộc cho đến khi chín mềm. Như vậy thịt sẽ trắng đẹp và khi bày ra đĩa sẽ vô cùng hấp dẫn.

Cách làm thịt không bị khô sau khi luộc

Muốn thịt heo luộc ngon và mềm, không bị khô thì bạn nên chọn phần ba chỉ, bắp chân giò hoặc nạc vai có mỡ. Không nên lựa miếng thịt đầu rồng hay thịt thăn để luộc, những phần thịt này thích hợp để xay hoặc rang hơn vì chúng khá khô.

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Khi nước sôi được 10 phút thì bạn hãy dùng đũa tre để thử thịt, nếu thịt chảy ra nước màu hồng thì tiếp tục đun khoảng 5 phút nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thường thịt sau khi luộc xong sẽ hay bị khô, khiến món ăn mất đi độ ngậy và không hấp dẫn. Do đó, bạn nên lưu ý nếu muốn thịt không bị khô sau khi luộc thì khi nước sôi được 10 phút thì bạn hãy dùng đũa tre để thử thịt, nếu thịt chảy ra nước màu hồng thì tiếp tục đun khoảng 5 phút nữa. Còn nếu thịt đã chín thì chiếc đũa sẽ xuyên qua thịt rất dễ dàng. Lúc này hãy vớt thịt ra, vì thịt chỉ nên luộc vừa chín tới thì sẽ ngọt và mềm hơn chứ không bị khô.

Cách thái thịt heo đẹp

Để có thể thái thịt heo luộc thành từng miếng đều nhau và đẹp mắt thì miếng thịt phải được thái đúng dọc thớ thịt. Như vậy khi ăn mới cảm nhận được thịt mềm không bị xơ khô. Cách xác định thớ thịt heo là bạn hãy cắt thịt ra làm hai để xác định đâu là thớ dọc, thớ ngang. Dao thái thịt cũng nên được mài sắc, khi thái miếng thịt sẽ trông đẹp mắt hơn và không bị vỡ vụn.

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Dao thái thịt cũng nên được mài sắc, khi thái miếng thịt sẽ trông đẹp mắt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn món thịt heo luộc ngon đúng chuẩn

Bạn có thể dùng thịt heo luộc kết hợp cùng tôm chua, mắm tép, rau sống, nước mắm chanh tỏi, mắm nêm, nước mắm ruốc đều rất ngon. Đặc biệt là không thể thiếu các loại rau thơm sẽ là “điểm nhấn” góp phần làm nên hương vị trọn vẹn của món thịt luộc truyền thống. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn thịt heo kết hợp với bánh tráng cuốn, bún hay bánh ướt cũng rất hấp dẫn đấy.

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Cách ăn món thịt heo luộc ngon đúng chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số chia sẻ về cách luộc thịt heo ngon chuẩn vị mà bạn có thể tham khảo. Từ đó có thể thực hiện được món thịt heo luộc ngon ngọt và trắng đẹp mắt. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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