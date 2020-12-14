Cách làm thịt heo muối thơm ngon cực đơn giản

Không biết tự bao giờ thịt heo muối đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp Tết của người dân xứ Quảng. Người ta kể lại rằng vì ngày xưa thiếu thốn thực phẩm, công nghệ chưa phát triển nên thức ăn rất khó bảo quản, vì vậy các cụ đã nghĩ ra cách làm thịt heo muối mặn hay còn gọi là thịt heo muối nước mắm để giữ cho thịt không bị hỏng. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn công thức làm món thịt heo muối siêu ngon mà lại vô cùng đơn giản.

+ Thịt heo rửa sạch với nước. Nếu bạn muốn loại bỏ các cặn bẩn sâu bên trong thịt có thể đun 1 nồi nước muối loãng để trần qua thịt heo, sau đó đổ ra rổ cho ráo nước.

Dưới đây là các bước trong cách làm thịt muối nước mắm vô cùng đơn giản:

1 lít nước mắm ngon (Chọn loại nước mắm nguyên chất, có vị mặn ở đầu lưỡi khi nếm, có vị ngọt đọng ở cổ họng khi nuốt).

1 kg thịt lợn ba chỉ (Chọn miếng có độ dày của thịt và mỡ tương đương nhau, dính liền và không bị tách rời nhau).

+ Tiếp theo, làm chín thịt heo bằng cách luộc hoặc hấp cách thủy. Lời khuyên dành cho bạn là nên hấp cách thủy để thịt heo giữ được độ ngọt vốn có đồng thời không bị quá ướt khi chế biến thịt heo muối.

Luộc chín thịt heo trước khi ngâm nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

+ Sau khi thịt chín, bạn vớt ra rồi cho ngay vào 1 tô nước đá lạnh. Tiếp theo, vớt ra rổ cho ráo nước. Lấy 1 chiếc khăn sạch thấm nước trên thịt cho thật khô nhằm loại bỏ hết lớp bọt dính trên thịt trong quá trình luộc.

Bước 2: Muối thịt.

+ Trước tiên, bạn làm nước mắm để ngâm thịt. Hòa nước mắm với một chút nước sạch và đường. Sau đó cho hỗn hợp nước mắm và đường vào nồi, đun sôi trên lửa nhỏ, khuấy đều tay cho tới khi đường tan hết thì bắc nồi xuống.

Làm hỗn hợp nước mắm ngâm thịt heo - Ảnh minh họa: Internet

+ Khi vừa bắc nồi ra khỏi bếp thì đập dập tỏi cho vào cùng với tiêu khô, tạo vị cay và thơm nồng.

+ Sau đó, cho thịt vào hũ thủy tinh rồi đổ nước mắm vào thật cẩn thật, đảm bảo nước mắm ngập mặt thịt. Trong quá trình đổ nước mắm, lực đẩy của nước sẽ khiến thịt nổi lên, vì vậy bạn hãy chuẩn bị vài cái nan tre để ép thịt chìm xuống rồi nhanh tay đậy nắp hộp lại.

+ Bạn có thể để thịt heo muối mặn trong thời gian tương đối lâu. Thịt cắt ra rồi xào nóng lên, ăn kèm với rau sống hoặc cơm trắng thì ngon vô cùng.

Cách làm thịt heo muối khô kiểu Trung Hoa

Cách làm thịt heo muối khô kiểu Trung Hoa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Thịt ba chỉ đã cắt sẵn thành dải dài 4cm: 450g.

Hắc xì dầu: 1 cốc.

Rượu gạo Thiệu Hưng: ½ cốc.

Nước tương: ½ cốc.

Gừng đã thái lát: 1 nhánh.

Lá nguyệt quế : 2 lá.

Hoa hồi: 2 bông.

Tiêu Tứ Xuyên: 1 thìa cà phê.

Đường: 1 thìa canh.

Quế: 1 thanh nhỏ.

Rượu Baijiu: 2 thìa canh.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Cho rượu, nước tương, lá nguyệt quế, gừng, hoa hồi, đường, quế và tiêu vào 1 chiếc nồi nhỏ. Sau đó, bật lửa đun sôi lên lăn tăn tầm 2-3 phút. Sau đó, bắc nồi xuống, chờ nguội hẳn.

Đun hỗn hợp nước tương khoảng 2-3 phút rồi để nguội - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Trong lúc chờ hỗn hợp vừa đun nguội thì bạn thái thịt ba chỉ thành từng dải dài mỏng rồi rửa thật sạch. Sau đó, dùng giấy thấm khô nước trên thịt. Miếng thịt càng khô càng tốt để tránh lượng nước dư làm thịt nhanh hỏng. Tiếp theo, cho thịt vào 1 chiếc túi kín. Nếu bạn cho thịt vào lọ có nắp đậy thì cần để sốt ướp ngập miếng thịt ba chỉ.

Bước 3: Khi hỗn hợp tương nguội hẳn, bạn hãy cho rượu Baijiu vào rồi khuấy đều lên. Sau đó, cho sốt vào túi đựng thịt rồi ướp khoảng 3 ngày.

Bước 4: Chuẩn bị 1 cái kéo và dây vải, quấn dây quanh kéo rồi xuyên qua miếng thịt, cách 1/3 đầu dải thịt. Treo thịt lên để phơi khoảng 5-7 ngày.

Sau thời gian phơi 5-7 ngày, bên ngoài dải thịt sẽ hơi cứng còn bên trong thì trắng và mềm.

Bảo quản thịt trong túi kín rồi để vào ngăn đông tủ lạnh. Thời gian tối đa để được lên đến 1 tháng.

Cách chế biến: Đơn giản nhất là hấp cùng với cơm. Bạn có thể làm món cơm niêu cùng thịt muối nếu có niêu đất. Sau khi hấp xong, thịt heo sẽ có màu trong hơn. Bạn cũng có thể xào thịt muối lên như thịt heo bình thường hay làm món xôi cuộn lá sen hấp dẫn.

Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn có thêm một số cách làm thịt heo muối trong sổ tay công thức nấu ăn ngon của mình. Chúc bạn thành công với món ăn này!