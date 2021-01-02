Hướng dẫn cách làm thịt chiên sả ớt chuẩn vị thơm ngon

Thịt chiên sả ớt là món ăn thơm ngon, kích thích được nhiều vị giác người ăn, giúp bạn cảm thấy ngon miệng, đặc biệt là trong những ngày đông lạnh. Cùng tìm hiểu cách làm thịt chiên sả ớt thơm ngon qua bài viết sau đây.

Trước tiên bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho món ăn:

Nguyên liệu thường được sử dụng để chế biến món thịt chiên sả ớt là thịt heo. Vì vậy trong phần hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thịt heo chiên sả ớt thơm ngon.

Thịt heo, nên lựa phần thịt ba rọi để món ăn được thơm ngon

Sả, tỏi, ớt, dưa leo

Các gia vị: mắm, muối, đường, hạt nêm, dầu ăn

Chuẩn bị nguyên liệu làm thịt heo chiên sả ớt - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm thịt chiên sả ớt

Cách thực hiện:

Bước 1: Sả, tỏi, ớt đem rửa sạch, sau đó băm nhỏ.

Bước 2: Thịt heo cạo sạch lông, sau đó rửa sạch, để ráo nước. Tiếp theo bạn tiến hành cách ướp thịt chiên sả ớt bằng việc cho 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê tiêu vào trộn lẫn với thịt heo.

Sử dụng ½ số tỏi, ớt, sả đã băm nhỏ vào ướp cùng với thịt heo.

Bước 3: Ướp thịt heo trong khoảng thời gian từ 30 phút – 1 tiếng để thịt ngấm đều các gia vị. Sau đó gạt sạch các gia vị sả, tỏi, ớt bám trên thịt heo. Việc làm này sẽ giúp cho thịt heo không bị cháy trong quá trình chiên.

Bước 4: Cho chảo lên bếp, đun sôi dầu, sau đó cho thịt heo vào chiên. Thường xuyên đảo đều 2 mặt để thịt được chín vàng đều.

Lưu ý bạn lên sử dụng 1 chiếc tăm xăm nhiều lỗ nhỏ trên phần bì của thịt heo để tránh thịt heo nổ, bắn dầu mỡ trong quá trình chiên. Bên cạnh đó không lên chiên lửa to có thể khiến cho phần thịt bên ngoài bị cháy trong khi phần thịt bên trong vẫn chưa chín.

Thịt ba rọi chiên dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi thịt heo đã chín vàng đều các mặt, bạn hãy vớt thịt ra đĩa để ráo dầu.

Bước 6: Lấy 1 chiếc xoong hoặc chiếc chảo khác đun sôi dầu, cho phần tỏi, ớt, sả còn lại vào nồi phi thơm. Đến khi các nguyên liệu săn lại thì vớt ra đĩa.

Bước 7: Thái thịt heo đã chiên thành từng miếng vừa ăn, rắc thêm hỗn hợp sả, tỏi, ớt đã sơ chế lên trên thịt heo

Dưa leo thái thành từng miếng nhỏ để ăn kèm với thịt heo chiên, tránh bị ngán trong khi ăn.

Như vậy là bạn đã nắm được cách làm thịt ba rọi chiên sả ớt, bạn có thể sử dụng phần thịt khác của con heo như thịt thăn để làm món chiên sả ớt cũng rất thơm ngon, bổ dưỡng. Việc chế biến với thịt thăn cũng tương tự như khi làm với thịt ba rọi.

Thịt heo chiên sả ớt sau chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh chế biến thịt heo chiên sả ớt thì chị em nội trợ có thể chế biến món thịt heo chiên kiểu thái cũng rất thơm ngon, lạ miệng.

Để làm được món ăn này cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: Thịt ba rọi, tỏi, hành tím, ngò, ngũ vị hương, giấm ăn, nước cốt chanh, vừng, dầu ăn, nước mắm, hạt tiêu…

Cách thực hiện:

Bước 1: Thịt ba chỉ làm sạch, thái miếng mỏng theo chiều dọc. Tỏi rửa sạch, băm nhuyễn, hành rửa sạch, thái nhỏ, ngò rửa sạch cắt nhỏ.

Bước 2: Trộn đều hỗn hợp gia vị gồm 1 thìa cà phê ngũ vị hương, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê đường, ½ thìa cà phê hạt tiêu, ½ thìa cà phê muối, 1 chút rượu vào với nhau.

Bước 3: Thoa đều phần hỗn hợp gia vị trên vào phần thịt ba rọi, để ngấm trong khoảng 30 phút. Khi thịt đã ngấm đều gia vị thì quét thêm 1 lớp giấm nên phần bì của thịt ba rọi

Bước 4: Cho chảo dầu lên bếp, thêm dầu ăn vào đun sôi. Sau đó cho thịt ba chỉ vào chảo chiên đều tay. Khi thấy thịt ba chỉ vàng đều cả 2 mặt thì vớt ra cho thấm dầu.

Bước 5: Pha nước chấm gồm 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh, vừng, ngò và hành tím rồi trộn đều hỗn hợp.

Bước 6: Thịt ba chỉ thái thành từng miếng vừa ăn, chấm nước mắm chua ngọt. Nên ăn kèm với rau sống, dưa leo để món ăn không bị ngán.

Thịt heo chiên kiểu thái - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý trong cách làm thịt chiên sả ớt

Thịt heo sau khi chiên sả ớt phải có độ chín mềm, có mùi vị thơm ngon của các loại gia vị, bên cạnh đó món ăn phải phù hợp với khẩu vị của người ăn.

Bạn chỉ nên chọn những phần thịt ngon của con heo như thịt ba chỉ, thịt thăn để chế biến chiên sả ớt. Không nên chọn những phần thịt không ngon có thể khiến cho món ăn trở nên kém hấp dẫn hơn.

Nên thưởng thức thịt heo chiên sả ớt khi còn ấm nóng để cảm nhận được vị thơm ngon, béo ngậy của món ăn này.

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Nên ăn thịt chiên sả ớt khi còn ấm nóng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được hướng dẫn chi tiết cách làm thịt chiên sả ớt thơm ngon từ thịt heo. Hãy đọc kỹ từng bước hướng dẫn trong bài viết này để làm nên 1 món ăn bổ dưỡng, đậm đà hương vị cho các thành viên trong gia đình bạn nhé.