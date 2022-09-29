Cách làm bánh chuối hấp bột gạo thơm ngon khó cưỡng cho ngày cuối tuần!

Chuối là một trong những loại trái cây quen thuộc và phổ biến, thường được các bà nội trợ Việt sử dụng để chế biến nhiều món ăn cực kỳ hấp dẫn như kem chuối, salad chuối, bánh chuối hấp bột gạo, chè chuối, bánh chuối chiên,… Trong bài viết này, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý chị em độc giả cách làm bánh chuối hấp bột gạo thơm ngon không kém, đảo bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Bước 2: Tiến hành trút bột gạo, bột năng, một ít muối, đường cát vàng còn lại, vani cùng 1 giọt màu thực phẩm vào 1 chiếc tô lớn. Sau đó, đổ nước đun sôi để nguội từ từ vào tô bột, trộn đều lên để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và không bị vón cục. Lưu ý chỉ nên đổ lượng nước vừa đủ giúp bột sánh đặc lại chứ không nên để quá đặc hay quá lỏng.

Bước 1: Để chế biến được món bánh chuối hấp bột gạo thơm ngon đúng điệu, bạn cần lựa chọn loại chuối tây chín đều. Sau đó, đem chuối bóc bỏ vỏ, cắt thành từng lát tròn có độ mỏng vừa phải, rồi cho chuối vào 1 chiếc đĩa lớn, thêm vào đó 3 thìa canh đường cát vàng, dùng đũa đảo đều lên để đường bám hết vào lát chuối.

Bước 3: Đổ chuối vào tô hỗn hợp bột, khuấy lên cho đều. Lưu ý đảo nhẹ tay, tránh để chuối bị nát.

Bước 4: Phết dầu ăn xung quanh khuôn làm bánh giúp bánh không bị dính vào khuôn và khi bánh chín bạn có thể dễ dàng lấy ra. Sau đó, đổ hỗn hợp chuối bột từ từ vào khuôn. Mỗi khuôn, đổ bánh có độ dày khoảng 3-4cm là được.

Bước 5: Sau khi đổ hỗn hợp chuối bột vào khuôn, bạn tiến hành hấp bánh khoảng 30 phút. Lưu ý trong lúc hấp nên thỉnh thoảng mở nắp nồi và lau sạch nước đọng trên bề mặt nắp để nước không nhỏ xuống bánh. Khi thấy bánh chuối hấp xuất hiện phần bột trắng trong và đông đặc, lấy đũa cắm vào không bị dính là xong. Tắt bếp và chờ bánh chuối nguội.

Bước 6: Sau khi đã hấp xong phần bánh chuối, bạn thực hiện pha nước cốt dừa ăn kèm: Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch, đổ lon nước cốt dừa vào, thêm vào đó 2 thìa canh bột năng để tạo độ sánh, một chút nước và đường cát vàng rồi bật lửa đun sôi hỗn hợp. Trong lúc đun kết hợp khuấy đều tay, cho tới khi hỗn hợp sền sệt lại là có thể tắt bếp rồi nhé.

Làm nước cốt dừa ăn kèm bánh chuối - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Sau khi hoàn thành tất cả các công đoạn trên, bạn chỉ việc chờ bánh chuối nguội. Sau đó, lấy bánh ra khỏi khuôn và cắt thành từng miếng vừa ăn, xếp lên đĩa. Rồi rưới hỗn hợp nước cốt dừa ăn kèm ở bước 6 lên bánh chuối và rắc mè rang lên đều khắp mặt bánh là có thể thưởng thức ngay rồi đấy nhé!

2. Cách làm bánh chuối hấp đỏ cực hấp dẫn

Nguyên liệu chuẩn bị

Chuối già: 500 gram.

Nước lọc.

Muối.

Đường trắng: 100 gram.

Cơm dừa: 400 gram.

Bột gạo: 100 gram (chọn loại gạo ngon, dẻo giúp bánh dẻo mềm).

Bột năng: 10 gram.

Rượu trắng.

Cách làm bánh chuối hấp đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh chuối hấp thơm ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Chuối đem bóc bỏ vỏ, để nguyên quả ngâm trong 500ml nước lọc đã hòa tan với 5 gram muối khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch chuối rồi vớt ra.

- Tiến hành thêm 5ml rượu trắng và 100g đường vào chuối và trộn đều, sau đó để ướp ít nhất 30 phút hoặc để qua đêm cho chuối ngấm đều gia vị.

Bước 2: Rim chuối

- Trước tiên, bạn cho 1 chiếc chảo lên bếp, đun nóng rồi đổ hỗn hợp chuối vừa ướp cùng với 300ml nước vào. Sau đó tiến hành rim chuối với lửa vừa.

- Chờ đến khi hỗn hợp chuối sôi, bạn mở hé nắp chảo thoát hơi để nước không bị tràn.

- Tiếp tục rim chuối cho đến khi nước cạn rồi hạ lửa nhỏ để chuối có màu đỏ, chỉ cần hồng đỏ là được. Thời gian rim khoảng 40-50 phút.

Rim chuối cho đến khi chuyển sang màu hồng đỏ là được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hấp bánh

- Trộn 400 gram dừa khô với 300ml nước ấm để lấy nước cốt. Sau đó đổ ra chén 100ml nước cốt dừa dùng để làm mặt bánh.

- Cho phần nước cốt dừa còn lại vào nồi, đổ thêm vào đó 100 gram bột gạo và 10 gram bột năng. Bật lửa nhỏ cho nước dừa ấm lên rồi tắt bếp. Bắc nồi xuống rồi cho bột gạo và hỗn hợp chuối rim cùng 2 gram muối vào trộn đều lên.

- Lót 1 miếng giấy nến bên dưới đáy nồi để bánh không dính rồi đổ hỗn hợp chuối lên, đem hấp khoảng 45 phút. Sau đó, đổ hỗn hợp 100ml nước cốt dừa, 10 gram bột năng và 10 gram đường lên mặt bánh, hấp thêm 15 phút nữa là được.

Bước 4: Thành phẩm

- Khi bánh chín, lấy bánh ra khỏi nồi và chờ nguội là có thể thưởng thức rồi đấy. Bạn cũng có thể ăn kèm món bánh thơm ngon này với bột báng hoặc nước dừa nếu muốn nhé.

- Bánh có độ mềm, dẻo thơm, hợp khẩu vị nhiều người. Sau bữa cơm chính, bạn có thể dùng thêm một chút bánh chuối hấp giúp tròn vị hơn.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món bánh chuối hấp bột gạo chuẩn thơm ngon, hấp dẫn tại nhà. Nếu cuối tuần này bạn vẫn chưa biết chiêu đãi gia đình, bạn bè của mình với món ngon mới lạ nào, thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé! Đảm bảo các thực khách từ lớn đến bé đều thích mê, ăn mãi cũng không chán đấy! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!