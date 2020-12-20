Cách làm món bóng xào thập cẩm siêu ngon

Bóng xào thập cẩm là một trong những món ăn truyền thống hầu như không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, đám cưới hay mâm cỗ giỗ chạp. Về cơ bản, nguyên liệu cũng như cách làm món bóng xào thập cẩm cũng tương tự như các món xào thập cẩm khác, chỉ khác ở chỗ là còn có thêm nguyên liệu bóng giòn sần sật ngon miệng. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn cách làm món bóng xào thập cẩm cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Một số loại nấm mà bạn yêu thích.

+ Bóng bì ngâm 20 phút trong nước nóng cho nở mềm ra rồi bóp với 1 nhánh gừng và 1 chén rượu trắng, sau đó rửa sạch và thái thành các miếng vừa ăn.

Thái bóng bì thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

+ Rửa sạch thịt lợn rồi thái thành từng miếng mỏng, thêm chút nước mắm và hạt nêm vào để ướp.

+ Sơ chế cà rốt, súp lơ và đậu Hà Lan rồi rửa sạch như bình thường.

+ Đun sôi 1 nồi nước sạch với một chút muối, sau đó lần lượt cho súp lơ, cà rốt và đậu Hà Lan và chần qua khoảng 30 giây rồi vớt ra. Điều này sẽ giúp cho rau củ giữ được màu xanh hay màu cam của cà rốt, cho món ăn đẹp mắt, hấp dẫn.

Bước 2: Chế biến món bóng xào thập cẩm:

+ Bắc 1 chiếc chảo sạch lên bếp, thêm vào đó 1 thìa dầu ăn rồi đun nóng lên.

+ Tiếp theo, cho thịt lợn vào xào cho chín.

+ Tiếp tục cho rau củ đã sơ chế xong vào đảo cùng.

Xào thịt lợn và rau củ trước - Ảnh minh họa: Internet

+ Nêm gia vị vào cho vừa miệng. Khi các nguyên liệu đã chín và ngấm gia vị thì trút ra để riêng.

+ Tiếp tục dùng chiếc chảo vừa xào, thêm vào đó 1 thìa dầu ăn rồi đổ bóng bì vào xào. Khi thấy bóng bì vừa chín tới thì đổ thịt lợn và rau củ vào đảo qua một lần nữa.

+ Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Khi các nguyên liệu đã chín thì rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ vào để món ăn thêm hấp dẫn.

Rắc thêm chút tiêu rồi thưởng thức khi còn nóng - Ảnh minh họa: Internet

+ Cuối cùng, trút món bóng xào ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng.

Công thức làm bóng bì xào thập cẩm 2

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Tôm cỡ vừa: 150 gram.

Súp lơ: 1 cây nhỏ.

Cà rốt: 1 củ nhỏ.

Bóng bì: 1 miếng cỡ 10 x 20cm.

Cần tây: 1 nắm.

Nấm đông cô: 150 gram.

Gia vị: hạt tiêu, hạt nêm, dầu chiên, hành khô,…

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

+ Tôm đem bóc vỏ, bỏ đầu và rút chỉ đen ở lưng tôm, sau đó thêm chút hạt tiêu, hạt nêm vào ướp cùng.

Tôm bóc vỏ, ướp cùng chút tiêu và hạt nêm - Ảnh minh họa: Internet

+ Ngâm bóng trong nước vo gạo cho tới khi mềm rồi thêm chút gừng đã giã nhỏ, bóp kỹ cho sạch, sau đó thái miếng hình vuông vừa ăn.

+ Cắt cần tây thành từng khúc dài khoảng 3-4cm.

+ Cà rốt đem gọt vỏ, thái thành lát mỏng khoảng 0.5cm, có thể tỉa thành hoa theo ý thích.

+ Hành khô bóc vỏ rồi thái lát mỏng.

+ Nấm đông cô đem rửa sạch, nếu nấm to quá thì cắt đôi còn nhỏ thì để nguyên.

+ Súp lơ xanh đem cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó rửa thật sạch rồi trụng qua nước sôi, vớt ra và thả vào tô nước lạnh rồi mới vớt lên rổ cho ráo nước. Điều này sẽ giúp súp lơ xanh khi xào nhanh chín đồng thời giữ được độ giòn ngọt.

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Chần qua súp lơ xanh rồi vớt ra cho ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chế biến món bóng xào thập cẩm:

+ Đun nóng 1 muỗng canh dầu trên chảo rồi đổ hành khô vào phi thơm lên.

+ Tiếp theo, trút tôm vào xào cho đến khi thấy tôm chuyển màu thì thêm bóng vào đảo cùng.

+ Khi thấy bóng và tôm đã chín thì bát múc ra bát, để riêng.

+ Tiếp tục dùng chảo đó làm nóng lên, đổ thêm 1 thìa canh dầu đun nóng và cho hành khô vào phi thơm, đổ cà rốt vào và đảo trên lửa vừa. Khi thấy cà rốt hơi mềm thì trút súp lơ vào xào cùng, đảo đều tay.

+ Nếu có thêm nấm đông cô thì bạn có thể đổ nấm vào cùng để xào.

+ Cho khoảng 2 thìa cà phê hạt nêm vào chảo xào rau củ, sau đó đổ tôm vào bóng vào cùng và đảo đều, nêm lại cho vừa miệng.

+ Cuối cùng, cho cần tây vào, đảo nhanh và đều tay rồi tắt lửa. Múc món bóng xào thập cẩm ra đĩa rồi rắc thêm chút tiêu cho thơm. Dùng lúc còn nóng thì quá tuyệt!

Món bóng xào thập cẩm là một món ăn lạ miệng, vừa ngon lại vừa đầy đủ dinh dưỡng. Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thêm công thức nấu món ngon cho cuốn sổ tay ẩm thực của mình.