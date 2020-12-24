Cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn thơm ngon, lạ miệng 

Vào bếp 24/12/2020 14:20

Nắm bắt cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn sẽ giúp cho bạn có một món ăn ngon, lạ miệng, thêm đa dạng bữa ăn gia đình.

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Tóp mỡ là món ăn thơm ngon, béo ngậy, được nhiều người ăn ưa thích. Để có một món ngon từ tóp mỡ cũng cần sự chuẩn bị chu đáo và chế biến một cách tỉ mỉ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn thơm ngon ngay tại nhà.

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Cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn thơm ngon, lạ miệng - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của món tóp mỡ chiên nước mắm giòn

Tóp mỡ chiên mắm giòn là món ăn “khoái khẩu” của mọi người, đây có thể coi là một món ăn phụ với nhiều thành phần bổ dưỡng như: 

  • Trong thành phần tóp mỡ có hàm lượng chất đạm cao, cung cấp các Protein thiết yếu cho cơ thể.
  • Hàm lượng chất béo có trong tóp mỡ thấp hơn so với các món ăn phụ khác. Đồng thời các chất béo trong tóp mỡ chủ yếu là chất béo không no, không làm ảnh hưởng tới lượng mỡ máu trong cơ thể.

Bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì món tóp mỡ chiên nước mắm còn giúp bạn cảm thấy ngon miệng, dễ đưa cơm, tránh được sự “nhàm chán” với các món ăn quen thuộc hàng ngày. 

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Tóp mỡ chiên mắm giòn là món ăn nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn thơm ngon

Để bắt đầu với món tóp mỡ chiên mắm giòn, bạn cần phải chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như sau: 

  • 1kg mỡ heo, nên lựa chọn đoạn mỡ gáy 
  • 3 củ hành tím, 3 quả ớt tươi nếu bạn thích ăn cay, 1 củ tỏi cỡ lớn
  • Ớt bột
  • Nước lọc
  • Giấm gạo trắng
  • Đường kính trắng
  • Nước mắm loại ngon
  • Bột ngọt, tương ớt

Bạn có thể lựa chọn mỡ heo, hành tím với trọng lượng và số lượng khác nhau tùy vào số lượng người ăn. 

Lưu ý trong việc chọn mỡ heo (lợn), bạn nên lựa chọn phần mỡ ở gáy có dính 1 chút thịt. Mỡ heo phải có màu trắng, không bị ố màu hay có mùi lạ. Bạn cũng nên mua mỡ heo tại những cửa hàng uy tín để đảm bảo được độ tươi ngon cần thiết.

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Nguyên liệu làm tóp mỡ chiên mắm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tóp mỡ chiên mắm tỏi thơm ngon được trải qua từng bước chi tiết như sau: 

  • Bước 1: ớt tươi rửa sạch, giã cho nhuyễn, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, sau đó băm nhỏ. Hành tím rửa sạch, thái thành từng lát mỏng. Phần mỡ heo đem rửa sạch, sau đó lọc hết phần da (bì) để tránh khi rán mỡ heo bị nổ, bắn. 
  • Bước 2: Mỡ heo sau khi rửa sạch, để ráo nước, rồi tiến hành thái thành từng miếng nhỏ bằng đốt ngón tay cái. 
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Mỡ heo rửa sạch, thái từng miếng bằng ngón tay cái - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: rửa sạch chảo, cho lên bếp đun cho đến khi chảo đủ nóng thì cho tóp mỡ vào rán (chiên). Lưu ý khi rán mỡ nhớ đào đều tay để mở được chảy ra đều, không bị cháy. Rán mỡ đến khi chuyển sang màu vàng thì nhanh chóng vớt tóp mỡ ra đĩa để nguội.
  • Bước 4: Cho 2 thìa cà phê ớt bột, 4 thìa cà phê nước mắm, 3 thìa nước lọc, 1 thìa dấm, 3 thìa đường, 2 thìa tương ớt vào trong 1 chiếc bát rồi khuấy đều cho hòa tan vào nhau.
  • Bước 5: Bạn đổ mỡ từ chảo ra, giữ lại 1 ít mỡ trong chảo, sau đó cho hành tím, tỏi, ớt tươi vào chảo phi thơm lên. Sau đó bạn cho hỗn hợp đã trộn ở bước trên vào chảo rồi đảo đều tay. 
  • Bước 6: Đun đến khi thấy hỗn hợp nước mắm ở dạng sền sệt thì đổ tóp mỡ vào chảo, đảo đều và nhanh tay để tóp mỡ thấm hết các gia vị.
  • Bước 7: Khi tóp mỡ đã thấm đều các gia vị, bạn tắt bếp và đảo đều tay khoảng 2 – 3 phút, rồi xúc tóp mỡ ra đĩa. 
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Tóp mỡ chiên nước mắm sau khi đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thưởng thức tóp mỡ chiên măm khi vẫn còn đang ấm nóng hoặc cất đi để ăn dần. Để bảo quản bạn chỉ cần cho tóp mỡ vào hộp đựng có nắp đậy hoặc hũ nhựa. Lưu ý nếu để tóp mỡ vào hũ nhựa bạn phải đợi đến khi tóp mỡ nguội hẳn, tránh cho ngay lúc nóng có thể làm phát sinh các chất độc từ nhựa.

Bạn có thể bảo quản tóp mỡ chiên mắm khoảng 2 tuần nên mỗi lần thực hiện bạn có thể làm nhiều lên một chút để ăn dần trong nhiều ngày.

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Lưu ý khi làm tóp mỡ chiên mắm

Phần nội dung trên bạn đọc đã được hướng dẫn làm tóp mỡ chiên nước mắm theo chi tiết từng bước. Để món ăn này thơm ngon, bạn đọc cần một số lưu ý sau:

  • Tóp mỡ sau khi đã được chiên mắm phải có màu vàng nâu đẹp mắt, có độ óng ánh hòa quyện của nước mắm. Ngoài ra khi thưởng thức món ăn phải có độ giòn, béo ngậy, cộng thêm với sự đậm đà của nước mắm.
  • Tóp mỡ chiên mắm có thể dùng ăn với cơm khi còn nóng hổi hay dùng làm món nhậu cũng rất tuyệt vời. 
  • Để giữ cho món tóp mỡ chiên mắm thơm ngon trong thời gian dài bạn nên bảo quản món ăn này trong ngăn mát của tủ lạnh để giữ hương vị lâu hơn so với bên ngoài.
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Bảo quản tóp mỡ chiên nước mắm giòn - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc cách làm tóp mỡ chiên nước mắm giòn thơm ngon, lạ miệng. Hy vọng với hướng dẫn từ phunuvagiadinh sẽ giúp bạn dễ dàng trong chế biến món ăn này để thiết đãi người thân và bạn bè trong những ngày nghỉ.

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