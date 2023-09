Mách bạn 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên đậm đà

Bước 1: Me rửa sơ qua với nước để cho bớt bẩn. Sau đó, bóc vỏ me đem bỏ, chỉ lấy thịt me cho vào một chén nước nóng. Dùng muỗng nghiền để làm cho me tơi, loại bỏ hạt và tách lấy phần thịt me và nước me. Tiếp theo, dùng rây lược bỏ xác me, chỉ lấy phần nước cốt me, việc này sẽ giúp mắm me sánh mịn. Cho nước sôi để nguội vào chén nước cốt me, khuấy đều để hòa tan hoàn toàn phần thịt me với nước cốt.