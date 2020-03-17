Mách bạn 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên đậm đà

Cho đường và nước cốt chanh vào chung một bát và hòa tan. Sau đó, cho tỏi và ớt đã băm nhuyễn vào và trộn đều. Cuối cùng, cho

nước mắm

vào, bạn nêm nếm lại sao cho có vị vừa ăn là được.