Mách bạn 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên đậm đà

Cách làm nước mắm chấm cá chiên ngon “chuẩn cơm mẹ nấu”, bạn đã biết chưa? Một cách biến món ăn trở nên hấp dẫn hơn đó chính là nước chấm ngon, món cá chiên giòn không ngoại lệ. Cùng xem bài viết bên dưới để biết thêm nhiều công thức pha nước chấm ngon nhé!
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Một trong những điều làm nên sự đa dạng và đặc sắc của ẩm thực Việt Nam chính là các loại nước chấm. Bởi thế, nước chấm ngon cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua khi thưởng thức một món ăn nào đó. Bạn có biết không? Món cá chiên của bạn sẽ có hương vị đậm đà và kích thích vị giác của người ăn hơn khi đi kèm với một chén nước chấm ngon đấy. Nước mắm chấm cá chiên sẽ tùy theo vùng miền và khẩu vị gia đình mà có các cách chế biến khác nhau. Thêm vào đó, với mỗi loại cá và cách nêm nếm, gia giảm ta lại có một công thức nước chấm phù hợp. Và để làm được điều này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cùng bạn 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên rất ngon và đặc biệt, khác biệt với những cách pha nước mắm thông thường.
1. Cách làm nước sốt chấm cá chiên vị chua ngọt
Nguyên liệu
- 2 muỗng nước mắm ngon
- 4 muỗng canh nước lọc
- 1 muỗng cafe bột ngọt
- 2,5 muỗng cafe đường (đường sẽ giúp cho nước mắm chấm có vị đậm đà hơn)
- 2 tép tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ, 1 quả ớt sừng, ½ quả chanh, 1 muỗng cafe dấm ăn
Thực hiện
- Bước 1: Gừng, tỏi và ớt sừng mang đi rửa sạch. Sau đó thì giả nhỏ tất cả (gừng và tỏi cần giã nhỏ để có thể tiết hết tinh dầu thơm có trong đó).
- Bước 2: Cho hỗn hợp tỏi – gừng – ớt giả nhỏ vào bát, trộn đều đường và bột ngột đã chuẩn bị ở trên vào cùng một bát. Tiếp theo, ướp trong vòng 10 – 15 phút, giúp các gia vị hòa quyện và ngấm kỹ vào nhau hơn.
- Bước 4: Thêm nước lọc, nước mắm, giấm và chanh vào nhẹ nhàng hòa đều là... hoàn tất cách làm nước mắm chấm cá chiên, rán chua ngọt ngon tuyệt vời.
2. Cách làm nước mắm chấm cá chiên, rán dưa leo – đậu phộng
Nguyên liệu
- 2 thìa canh nước mắm ngon
- 1,5 thìa canh đường cát
- 1 thìa canh dấm
- 1 củ hành khô thái lát mỏng
- 1 – 2 trái ớt sừng thái khoanh mỏng
- 1 quả dưa leo nhỏ thái lát vừa ăn
- 2 thìa canh đậu phộng rang, giã nhỏ
Thực hiện
- Bước 1: Đầu tiên, bạn cho đường và dấm ăn vào chung vào trong 1 bát và đánh tan. Tiếp theo, cho thêm nước mắm vào hòa chung.
- Bước 2: Sau đó, cho dưa leo đã thái lát, hành khô và ớt cắt thành khoanh vào hỗn hợp ở trên và trộn đều. Cuối cùng, cho đậu phộng rang đã giả nhỏ vào hòa chung. Bạn nêm nếm lại sao cho có vị chua ngọt vừa ăn là được.
3. Cách làm nước mắm ăn cá chiên tươi vị tỏi ớt
Nguyên liệu
- 2 muỗng canh nước cốt chanh
- 1 muỗng canh đường
- 2,5 muỗng canh nước mắm loại ngon
- 2 tép tỏi đã băm nhuyễn
- 3 trái ớt xanh, đỏ đã băm nhuyễn
Thực hiện
- Cho đường và nước cốt chanh vào chung một bát và hòa tan. Sau đó, cho tỏi và ớt đã băm nhuyễn vào và trộn đều. Cuối cùng, cho nước mắm vào, bạn nêm nếm lại sao cho có vị vừa ăn là được.
4. Cách làm nước sốt chấm cá chiên chay
Nguyên liệu
- 3 muỗng canh tương ớt (chili sauce)
- 2 tép tỏi đã băm nhuyễn
- 2 trái ớt sừng đã băm nhuyễn
- 2 muỗng canh đường trắng
- 3,5 muỗng canh dấm
- 4 muỗng canh nước lọc
- 3gram muối tinh
Thực hiện
- Bước 1: Cho hỗn hợp muối – nước – đường – dấm vào nồi, đánh tan và nấu sôi với lửa nhỏ trong vòng 10 phút.
- Bước 2: Sau đó, cho tương ớt vào nồi, hòa chung rồi tắt bếp. Kế tiếp, cho hỗn hợp ra bát, để nguội rồi cho ớt và tỏi đã băm nhuyễn vào khuấy đều. Trang trí thêm vài lá rau mùi cho hấp dẫn và trông bắt mắt hơn.
5. Cách làm nước mắm chấm cá chiên cùng ớt hiểm
Nguyên liệu
- 20g đường
- 20ml nước mắm ngon
- 3 thìa nước lọc
- 3 tép tỏi
- 1/2 trái ớt hiểm
- 1 miếng gừng
- 5 cây thì là
Thực hiện
- Bước 1 : Tỏi bóc vỏ ngoài, rửa sạch, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, cắt đôi bỏ hết hạt đi, băm nhỏ. Gừng rửa sạch, gọt vỏ ngoài, băm nhỏ. Thì là rửa sạch, để ráo hết nước rồi thái mịn.
- Bước 2 : Cho 20ml nước mắm ngon + 20ml giấm + 20g đường trắng + 3 muỗng nước lọc vào chén. Dùng muỗng khuấy đều tay để các gia vị tan đều với nhau.
- Bước 3: Cho tỏi + ớt + gừng + thì là thái nhỏ vào chén nước mắm vừa pha. Khuấy đều tay thêm một lần nữa, nêm nếm xem nước chấm đã hợp khẩu vị gia đình nhà bạn chưa, là đã có thể dọn cá ra thưởng thức rồi.
6. Nước mắm me
Nguyên liệu
- 50g me ương ương gần chín
- 50g đường
- 25ml nước mắm ngon
- 200ml lít nước lọc
- Sả, tỏi băm, ớt
Thực hiện
- Bước 1: Me rửa sơ qua với nước để cho bớt bẩn. Sau đó, bóc vỏ me đem bỏ, chỉ lấy thịt me cho vào một chén nước nóng. Dùng muỗng nghiền để làm cho me tơi, loại bỏ hạt và tách lấy phần thịt me và nước me. Tiếp theo, dùng rây lược bỏ xác me, chỉ lấy phần nước cốt me, việc này sẽ giúp mắm me sánh mịn. Cho nước sôi để nguội vào chén nước cốt me, khuấy đều để hòa tan hoàn toàn phần thịt me với nước cốt.
- Bước 2: Lấy một cái nồi nhỏ bắc lên bếp, đợi khi chảo nóng thì bạn trút hết phần nước me vào. Nêm nếm cho vừa miệng bằng cách cho thêm chút mắm, đường, ớt băm rồi bật bếp lớn. Đun đến khi thấy nước me sôi lên thì bạn vặn nhỏ lửa, để liu riu, sau đó tiếp tục khuấy nhẹ cho đến khi nước sốt me sánh lại, sền sệt là được.
- Bước 3: Tỏi bạn đem bóc vỏ, băm nhỏ, để riêng. Xả rửa sạch, bóc bỏ lá già, băm nhỏ để riêng. Tương tự bạn cũng băm ớt thật nhỏ rồi cho vào bát riêng.
- Bước 4: Đặt một chiếc chảo khác lên bếp (nếu không có chảo, có thể thay thế bằng một chiếc nồi nhỏ), chờ chảo nóng bạn cho 1 thìa dầu ăn rồi bật bếp đun cho nóng. Dầu ăn sủi tăm thì tiếp theo, bạn cho tỏi, sả băm vào phi thơm, rồi trút hết phần nước me sánh mịn vào. Nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn rồi đun cho nước sốt sôi lên. Chờ cho nước sốt me sôi lên lần nữa thì tắt bếp. Trút ra chén nước mắm me, để nguội có thể để dành dùng lâu mà không sợ bị hư. Đây cũng là cách làm nước mắm ngon ăn cá chiên cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn.
Với 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên như trên, chắc chắn bạn sẽ chọn được mùi vị nước chấm phù hợp với gia đình mình. Đôi khi, chỉ chén nước chấm đậm đà, lạ vị so với thường ngày, cũng khiến cho món cá chiên bình dị thêm ngon hơn nhiều phần. Không cầu kỳ, không phức tạp lại cực dễ làm mà kết quả thu được thì tuyệt vời, không thua ngoài tiệm làm. Chúc các bạn thành công!