Cách làm mứt khoai lang dẻo đơn giản, siêu ngon cho ngày Tết

Đời sống 17/12/2020 11:50

Dưới đây là cách làm mứt khoai lang dẻo với các nguyên liệu đơn giản, rẻ và dễ kiếm. Chắc chắn Tết này của bạn và cả gia đình sẽ có thêm một hương vị thật đặc biệt!

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Ai cũng biết khoai lang là một món ăn dân dã và quen thuộc với người Việt từ trước đến nay. Khoai lang có chứa một lượng chất xơ, tinh bột và vitamin rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, khoai lang còn được chế biến thành những món ăn vật rất hấp dẫn như khoai lang nướng, khoai lang luộc, khoai lang chiên,… và không thể không nhắc đến món mứt khoai lang dẻo dẻo, ngọt ngọt trong ngày Tết. Dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc cách làm mứt khoai lang dẻo siêu ngon và hấp dẫn!

Cách chọn khoai lang để làm mứt ngon

So với những loại thực phẩm khác, khoai lang có giá tương đối rẻ, sạch và an toàn cho sức khỏe. Vì vậy, bạn không cần phải vào siêu thị để mua khoai lang với giá cao, chỉ cần ra chợ là có thể chọn được những củ khoai lang ngon để làm mứt.

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Cách chọn khoai lang để làm mứt ngon - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang vàng hay đỏ, tím đều có thể làm mứt. Tuy nhiên, loại khoai lang ngon nhất để làm mứt thì phải là loại khoai vỏ màu đỏ, bên trong màu vàng vì đây là loại khoai rất bột, khi sên sẽ rắn, không bị nát, có màu đẹp mắt và vị rất ngon.

Để chế biến được món mứt khoai dẻo ngon, bạn cần chọn loại khoai lang còn tươi, cứng, không thâm, dập hay sứt mẻ gì. Những củ khoai bị rỗ, có màu đen là những củ bị hà, sâu nên không ăn được. Bạn cũng nên lưu ý không chọn củ khoai sượng, có dấu hiệu ngấm nước, mọc mầm.

Để món mứt trông đẹp mắt, bạn nên chọn những củ khoai to vừa phải, kích cỡ tương đương nhau. Không nên lựa chọn củ khoai quá to vì dễ bị xơ, món mứt cũng vì thế mà kém phần hấp dẫn.

Cách làm mứt khoai lang dẻo cực dễ, cực ngon

Nguyên liệu làm mứt khoai lang dẻo

Để chế biến nên mẻ mứt khoai lang ngon, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu đầy đủ bao gồm:

    • Khoai lang: 1kg.
    • Đường trắng: 500g.
    • Vôi trắng: 30g.
    • Hương vani: 1 ống (nếu thích).
    • Bát, thìa, dao, đĩa, thớt,…
    • Dụng cụ nạo.
    • Chảo lòng rộng.

Cách làm món mứt khoai lang dẻo

  • Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

+ Pha nước vôi trong: Cho 30g vôi trắng pha cùng 1 lít nước sạch, để qua đêm để bột vôi lắng xuống đáy. Sau đó, bạn chắt lấy phần nước vôi trong để làm mứt.

+ Với khoai lang: Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành các miếng hình vuông, con chì hoặc hình tròn, hình hoa tùy thích. Lưu ý các miếng khoai lang cần có độ dày vừa phải để đảm bảo khoai không bị nát trong quá trình sên.

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Khoai lang gọt vỏ rửa sạch rồi cắt thành miếng vuông - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi thái được miếng khoai nào, bạn hãy thả nó ngay vào chậu nước để khoai không bị thâm. Ngâm trong thời gian khoảng 30 phút giúp làm sạch nhựa khoai lang. Sau đó, vớt khoai ra rổ cho ráo nước.

  • Bước 2: Ngâm khoai lang với nước vôi trong:

+ Bạn chỉ cần ngâm khoai lang trong nước vôi trong đã pha ở bước 1.

+ Thời gian ngâm là khoảng 3 đến 5 tiếng, sau đó vớt ra rổ, rửa lại nhiều lần với nước sạch để hết mùi hắc của nước vôi trong. 

+ Mục đích của việc ngâm khoai lang với nước vôi trong là để miếng mứt khoai lang đạt độ cứng cần thiết. 

+ Việc ngâm khoai lang trong nước vôi trong không hề gây độc vì các cụ ngày xưa vẫn dùng vôi để ăn trầu giúp môi đỏ đượm. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm với cách làm này.

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Ngâm khoai trong nước vôi trong - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: Ướp đường:

+ Bắc 1 nồi nước lên bếp rồi đun sôi, sau đó chần khoai lang qua, vớt ra và xả với nước lạnh để đảm bảo khoai có độ giòn. Tiếp theo, vớt khoai ra rổ cho ráo nước.

+ Ướp khoai lang với lượng đường đã chuẩn bị, theo tỷ lệ cứ 1kg khoai lang : 500g  đường. Thời gian ướp khoảng 3 đến 5 tiếng cho tới khi đường tan hết. 

+ Trong thời gian ướp, thỉnh thoảng bạn hãy dùng đũa đảo khoai để đường ngấm đều vào khoai.

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Ướp khoai với đường cho thấm - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 4: Sên mứt khoai lang:

+ Cho tất cả khoai lang đã ướp đường vào chảo chống dính. Vì lượng nước đường chảy ra khá nhiều nên bạn hãy đun trên lửa vừa cho nước đường nhanh cạn. Lưu ý thỉnh thoảng đảo nhẹ tay, tránh làm khoai lang bị vỡ. Khi nước đường bắt đầu keo lại, óng ánh thì bật lửa nhỏ liu riu rồi đảo liên tục.

+ Đến khi thấy đường kết tinh, hãy đảo liên tục cho tới khi miếng khoai tách riêng biệt và không dính vào nhau. 

+ Cuối cùng, cho một ít hương vani vào, đun thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp.

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Sên mứt khoai cho đến khi đường kết tinh lại - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu thành phẩm

Miếng mứt khoai lang đẹp mắt, có màu vàng tươi hấp dẫn, đường bám đều lên miếng mứt, khi ăn có vị ngọt vừa đủ, bên ngoài giòn, bên trong dẻo, hương vani thơm dễ chịu, ai ăn cũng mê.

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Cách làm mứt khoai lang dẻo màu vàng hấp dẫn  - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách làm mứt khoai lang dẻo đơn giản mà rất ngon. Hy vọng qua bài viết, bạn đã có thêm 1 công thức chế biến món mứt Tết cho cả gia đình cùng thưởng thức!

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