4 cách nấu canh mướp thơm ngon và ngọt mát đơn giản tại nhà

Canh mướp không chỉ dễ thực hiện mà lại còn rất thơm ngon và ngọt mát, nên thường thấy trong các bữa cơm gia đình. Ngoài món canh mướp truyền thống, bạn còn có thể nấu các món canh mướp khác với nhiều nguyên liệu quen thuộc để làm món ăn thêm đa dạng hơn. Dưới đây là những công thức nấu canh mướp thơm ngon và ngọt mát mà bạn có thể tham khảo để thêm vào thực đơn bữa cơm gia đình.

Canh mướp nấu với thịt là món ăn rất đơn giản, thanh đạm, giúp thanh nhiệt giải độc và rất tốt cho sức khỏe . Nếu bạn đã quá ngán với món canh mướp không thịt đơn điệu thì hãy thử thực hiện món canh mướp nấu với thịt bằm ngay dưới đây.

Mướp hương: 2 quả

Thịt ba chỉ: 300g

Hành hoa, gừng, 5gr muối, hạt nêm

Cách làm như sau:

Thịt ba chỉ đem rửa thật sạch rồi băm nhỏ.

Hành và gừng rửa sạch rồi thái nhỏ, mướp thái miếng vuông vừa ăn.

Đun nóng chảo dầu rồi bỏ hành, gừng vào xào thơm, tiếp tục cho thịt vào và đảo đều trong 5 phút.

Cho mướp vào với thịt xào trong 2 phút, nêm thêm chút gia vị (bột nêm) sao cho vừa khẩu vị.

Đổ khoảng 5 bát nước (lượng vừa đủ) và để to lửa đun sôi canh trong 5 phút, cuối cùng nêm lại cho vừa ăn là được.

Canh mướp nấu với thịt - Ảnh minh họa: Internet

Canh mướp nấu tôm khô

Canh mướp khi nấu cùng tôm khô sẽ rất ngọt, mát, vừa giúp trắng da vừa ngăn lão hóa rất tốt. Dưới đây là cách nấu canh mướp với tôm khô đơn giản mà bạn có thể tham khảo.

Nguyên liệu chuẩn bị:

2-3 quả mướp hương.

100g tôm khô, 10-20 hạt kỳ tử, gia vị.

Canh mướp khi nấu cùng tôm khô sẽ rất ngọt, mát, vừa giúp trắng da vừa ngăn lão hóa rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Mướp gọt vỏ và bổ đôi rồi thái thành miếng vừa ăn.

Tôm khô cho vào bát nước ngâm khoảng 20 phút.

Sau đó, bạn dùng tay bóp nhẹ để tôm ra hết cát, cặn bẩn rồi vắt khô. Tiếp theo, bạn cho tôm vào cối giã nhẹ.

Phi thơm hành củ khô rồi cho lượng nước vừa đủ dùng (nếu có nước xương càng ngon) và tôm khô vào đun sôi.

Khi canh sôi thì hạ bớt lửa, để liu riu cho tôm ra chất ngọt. Sau đó thả mướp vào và nêm gia vị cho vừa ăn.

Khi ăn rắc ít hành lá cắt nhỏ và tiêu vào cho thơm.

Rắc ít hành lá cắt nhỏ và tiêu vào canh mướp nấu tôm khô sẽ thơm ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Canh mướp nấu riêu cua

Canh mướp riêu cua là món ăn dễ nấu, có thể giúp cho bữa cơm thêm ngon và dễ ăn hơn. Cua đồng được biết đến là rất giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất béo, đạm và nhất là canxi, phốt pho. Ngoài ra, cua đồng còn có nhiều sắt và các vitamin B1, B2, PP...Các thành phần trong cua có tác dụng giảm đau nhức cơ xương khớp rất tốt. Vì thế, đây là món canh rất có lợi cho sức khỏe trong những ngày hè.

Cua đồng được biết đến là rất giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất béo, đạm và nhất là canxi, phốt pho - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

300g thịt cua xay

1 mớ rau mồng tơi

Muối, tiêu, nước mắm và bột nêm

1 muỗng gạch cua (trong hộp)

1 trái mướp hương

Cách thực hiện:

Mướp gọt vỏ, bổ đôi rồi cắt thành miếng vừa ăn, không quá mỏng vì sẽ mất độ giòn.

Rau mồng tơi nhặt bỏ gốc đem rửa sạch rồi cắt ngắn.

Gạch cua đem rửa sơ qua nước lạnh, chắt bỏ nước rồi chưng màu lên.

Cua lọc nước và bỏ bã, nêm thêm một ít bột nêm, muối. Bắc lên bếp đun sôi, để lửa nhỏ, rưới gạch cua chưng lên trên rồi hớt cái cua ra tô.

Cho mướp vào nồi canh và đun sôi trở lại. Tiếp tục cho rau mồng tơi vào nêm vừa ăn, canh chín thì cho cái cua trở lại rồi tắt bếp.

Múc canh ra tô và thêm chút tiêu để canh thêm thơm ngon hơn.

Canh mướp riêu cua là món ăn dễ nấu, có thể giúp cho bữa cơm thêm ngon và dễ ăn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Canh mướp nấu với đậu phộng

Canh mướp nấu với đậu phộng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

2 quả mướp hương. Bạn nên chọn mướp hương vì loại mướp này sẽ mang đến món canh thơm ngon hơn rất nhiều.

Gia vị: Dầu ăn hoặc dầu olive, hạt nêm, bột canh.

100g đậu phộng đã tách vỏ.

Hành lá, rau mùi.

Cách làm như sau:

Ngâm đậu phộng vào nước ấm để làm mềm lạc và cho đến khi lớp vỏ lụa bên ngoài hơi tróc ra là được. Sau đó bạn cho lạc vào cối giã sơ.

Nếu dùng mướp hương non để nấu thì bạn chỉ cần cạo nhẹ lớp vỏ bên ngoài để mướp không bị cứng và vẫn giữ được độ giòn, thơm mướp non. Sau đó, các bạn rửa sạch mướp rồi thái thành miếng vừa ăn.

Rau mùi, hành lá đem rửa sạch và thái nhỏ.

Bạn cho đậu phộng vào xào cùng với 1/2 thìa cafe hạt nêm và 1/2 thìa cafe bột canh. Bạn có thể không cho dầu vào vì trong đậu phộng đã có sẵn tinh dầu rồi. Còn nếu bạn vẫn muốn món canh bóng nhìn hấp dẫn hơn thì có thể thêm vào 1/2 muỗng canh dầu olive. Bạn nên dùng dầu olive để có thể giảm chất béo có hại cho sức khỏe.

Sau đó, bạn cho vào nồi 400ml nước đun sôi cho lạc mềm hẳn thì thả mướp vào, đợi canh sôi trở lại thì tắt bếp. Cuối cùng, bạn múc canh ra bát rồi cho rau mùi, hành lá vào là có thể thưởng thức.

Canh mướp nấu nấm chay thơm ngon.

Chuẩn bị.

Mướp hương 1 quả (khoảng 300gr).

Nấm kim châm 100 gr, có thể là nấm bào ngư hoặc nấm hương.

Nấm rơm 100 gr.

Hành lá 2 nhánh.

Ngò rí 2 nhánh.

Hành tím 2 muỗng canh (băm nhỏ).

Dầu ăn 2 muỗng canh.

Hạt nêm chay 1 muỗng canh Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ bột ngọt/ đường/ tiêu).

Sơ chế nguyên liệu

Mướp hương sau khi mua về bạn rửa sạch, để ráo, gọt vỏ ( khi gần nấu hãy cắt khúc, nên rửa trước khi cắt khúc để mướp ngon hơn) Với mướp bạn có thể cạo hoặc gọt vỏ tùy thích.

Nấm làm sạch cắt vừa ăn. Với nấm rơm có thể bổ đôi hoặc để như thế.

Hành lá và ngò rí bỏ gốc, rửa sạch, để ráo và cắt nhỏ.

Nấu canh.

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì cho 2 muỗng canh hành tím băm nhỏ vào, phi đến vàng và dậy mùi thơm.

Cho nấm rơm vào nồi, xào đều tay trên lửa vừa từ 3 - 5 phút cho nấm chín, cho tiếp khoảng 500ml nước lọc, 1 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê đường trắng và đun tới khi sôi hẳn. Nhớ vớt bọt thường xuyên để nước trong hơn.

Khi canh đã sôi, cho mướp hương vào đun khoảng 2 - 3 phút. Sau đó tiếp tục cho nấm kim châm vào, đảo đều và đun tiếp khoảng 1 - 2 phút nữa rồi tắt bếp.

Thêm hành lá, ngò rí cắt nhỏ và múc ra tô cho thêm tiêu đen.

Ngoài các nguyên liệu chính như mướp và nấm bạn có thể thêm các loại rau khác như mồng tơi, rau ngót hoặc rau dền vào để món ăn trong ngon hơn. Đây là công thức nấu canh chay rất phổ biến.

Mướp thường có vị ngọt nếu được thêm nấm thì quá hoàn hảo. Một số giải pháp khác đó là sử dụng thêm các loại ra thơm như hành ngò để tăng hương vị. Các món canh mướp thường thanh mát và có hương vị khá dễ ăn.

Trên đây là những chia sẻ về một số cách nấu món canh mướp thơm ngon và ngọt mát mà bạn có thể tham khảo để bổ sung vào thực đơn bữa cơm gia đình. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc.