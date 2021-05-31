‘Hữu ý’ khoe nhà nhưng trai đẹp sáu múi ‘vô tình’ khiến hội chị em 'sa ngã' vào đôi mắt đa tình của mình

Không chỉ xuýt xoa trước ngôi nhà xinh đẹp "phủ kín" cây xanh, hội chị em còn trầm trồ trước vẻ ngoài đầy điển trai và thân hình sáu múi cuồn cuộn của Á Vương Mister Hà Nội 2019 - Đạt Nguyễn.
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Mới đây, Á Vương Mister Hà Nội 2019 - Đạt Nguyễn đã "thâm nhập" vào hội dành cho những người "Nghiện nhà" để chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà "phủ xanh" của mình. Tuy nhiên, anh chàng này lại khiến hội chị em liêu xiêu vì vẻ ngoài đẹp trai và thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Anh chàng điển trai này còn gấy ấn tượng và ghi thêm "điểm cộng" với các cô gái bởi sở thích yêu thiên nhiên của mình "Có ai suy nghĩ giống mình là nhà đẹp hay không 6-70% là do cây cối".
Thiên nhiên luôn là một trong những yếu tố vô cùng cần thiết để xoa dịu những mệt mỏi và thư giãn. Với nhu cầu này, chàng trai gốc Hà Nội đã thiết kế một ngôi nhà tọa lạc giữa thiên nhiên, biến chúng trở thành nơi nghỉ dưỡng của mình. Chàng trai như hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành cùng cây cỏ hoa lá tràn ngập tiếng chim.
Đạt Nguyễn sinh năm 1992, hiện đang là một người mẫu, diễn viên tự do và huấn luyện viên của các người mẫu nhí tại Hà Nội. Anh chàng từng khiến cộng đồng mạng "chao đảo" khi tham gia và kết đôi cùng nữ chính trong chương trình truyền hình Người ấy là ai mùa 3. Chàng trai sở hữu ngoại hình sáu múi "chuẩn không cần chỉnh" cùng nụ cười tỏa nắng có thể khiến người đối diện "ngất lịm" ngay từ cái nhìn đầu tiên.