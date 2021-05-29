Hạnh phúc như vỡ oà, đôi vợ chồng hoàn thành ngôi nhà ‘đẹp như mơ' ngay giữa ‘tâm bão’ dịch Covid-19

Nhà đẹp 29/05/2021 18:21

Việc xây dựng một ngôi nhà đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, lại thêm đang giữa mùa dịch Covid-19 chưa ổn định, đôi vợ chồng miền Trung như vỡ oà trong hạnh phúc khi ngôi nhà đã được hoàn thành.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn AnAn Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà vừa hoàn thiện của mình: “Hôm nay cảm giác hạnh phúc vừa hoàn thiện xong căn nhà nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Nhà này của vợ chồng mình xây và tự thiết kế trong một kiệt phố nhỏ của thành phố Đà Nẵng, xây dựng và hoàn thiện vào lúc đang dịch cũng khá vất vả. Nhưng khi nhìn thấy thành quả cảm xúc dâng trào”.

 

Sau khi bài viết được đăng tải, ngôi nhà tọa lạc tại thành phố biển Đà Nẵng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đồng thời, đôi vợ chồng cũng nhận được không ít “cơn mưa lời khen” về sự tinh tế, khéo léo khi “tự lực cánh sinh” lên ý tưởng để xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà xinh lung linh này nằm trên khu đất rộng khoảng 53.1 mét vuông. Ngôi nhà nhỏ nhắn, xung quanh được trồng cây, mang lại không khí trong lành cho căn nhà.

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Phía trước của ngôi nhà 'xinh lung linh' được trang trí nhiều ánh đèn và trồng các loại cây cảnh khác nhau - Ảnh: FBNV
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Phía trong, gia chủ cũng tận dụng không gian để trồng vài cây xương rồng - Ảnh: FBNV
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Phòng khách vô cùng thoáng đãng và rộng rãi - Ảnh: FBNV
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Phía cầu thang đi lên với những bậc thang lấy màu trắng làm chủ đạo - Ảnh: FBNV
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Chủ nhân của căn nhà còn tận dụng cả góc nhỏ dưới chân cầu thang để thư giãn - Ảnh: FBNV
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Tủ bếp được làm chủ yếu bằng gỗ - Ảnh: FBNV 
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Bàn ăn được bày trí đẹp mắt và sang trọng - Ảnh: FBNV
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Tổng quan tầng trệt nhìn từ trong ra cửa chính  - Ảnh: FBNV 
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Bồn rửa tay vô cùng 'chanh sả' -Ảnh: FBNV
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Một góc nhà cũng được tận dụng để nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV 
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Phía cầu thang để đi lên tầng tiếp theo, xunh quanh được trồng các cây xanh - Ảnh: FBNV
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Từ trên nhìn xuống, phía dưới không khác gì một quán cafe trong nhà - Ảnh: FBNV 
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Cây xanh được bày trí và vật dụng trang trí phần lớn lấy nguyên liệu gỗ làm chủ đạo - Ảnh: FBNV
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Thêm một góc 'chill' vô cùng xinh xắn - Ảnh: FBNV

“Nhà mình luôn ưu tiên về công năng thoáng nên giếng trời thông các tầng trong nhà, những góc chill nhẹ cực yêu tuy đơn giản nhưng bình yên lắm. Với mình nhà là tổ ấm, là hạnh phúc và là nơi để về”, cô nàng chia sẻ thêm.

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Phòng ngủ được thiết kế với gam màu tươi sáng - Ảnh: FBNV
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Vật dụng trong phòng được thiết kế từ nguyên liệu gỗ, màu sáng mang lại cảm giác cực dễ chịu - Ảnh: FBNV
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Một góc làm việc trong căn phòng - Ảnh: FBNV
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Gam màu sáng dành cho căn phòng tạo cảm giác tươi mát - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm được thiết kế nhỏ gọn và sạch sẽ - Ảnh: FBNV
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Sân thượng được bày trí vô cùng bắt mắt và lãng mạn  - Ảnh: FBNV
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Đích thực là một không gian để thư giãn và 'sống ảo' - Ảnh: FBNV
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Tận dụng không gian trống tại sân thượng để trồng những loại rau xanh - Ảnh: FBNV

 

Ngày nay khi chất lượng cuộc sống càng được nâng cao, con người không chỉ mong muốn có một ngôi nhà “là nơi để trở về”, mà còn phải mang phong cách và thể hiện tính cá nhân của gia chủ.

Sống ở Hà Nội nhưng thường xuyên công tác Sài Gòn, đôi vợ chồng quyết xây ‘biệt phủ’ ở cho tiện

Sống ở Hà Nội nhưng thường xuyên công tác Sài Gòn, đôi vợ chồng quyết xây ‘biệt phủ’ ở cho tiện

Vốn sinh sống ở Hà Nội nhưng đôi vợ chồng đi công tác tại Sài Gòn khá nhiều nên quyết định xây một căn nhà ở luôn cho tiện. Ban đầu, nhiều người cứ ngỡ căn nhà chỉ là nơi "dừng chân" tạm thời của cặp đôi khi đi công tác nhưng hóa ra lại là biệt phủ gần cả trăm mét vuông.

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