Hạnh phúc như vỡ oà, đôi vợ chồng hoàn thành ngôi nhà ‘đẹp như mơ' ngay giữa ‘tâm bão’ dịch Covid-19

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn AnAn Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà vừa hoàn thiện của mình: “Hôm nay cảm giác hạnh phúc vừa hoàn thiện xong căn nhà nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Nhà này của vợ chồng mình xây và tự thiết kế trong một kiệt phố nhỏ của thành phố Đà Nẵng, xây dựng và hoàn thiện vào lúc đang dịch cũng khá vất vả. Nhưng khi nhìn thấy thành quả cảm xúc dâng trào”.

Ngôi nhà xinh lung linh này nằm trên khu đất rộng khoảng 53.1 mét vuông. Ngôi nhà nhỏ nhắn, xung quanh được trồng cây, mang lại không khí trong lành cho căn nhà.

Sau khi bài viết được đăng tải, ngôi nhà tọa lạc tại thành phố biển Đà Nẵng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đồng thời, đôi vợ chồng cũng nhận được không ít “cơn mưa lời khen” về sự tinh tế, khéo léo khi “tự lực cánh sinh” lên ý tưởng để xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà của mình.

Phía trước của ngôi nhà 'xinh lung linh' được trang trí nhiều ánh đèn và trồng các loại cây cảnh khác nhau - Ảnh: FBNV Phía trong, gia chủ cũng tận dụng không gian để trồng vài cây xương rồng - Ảnh: FBNV Phòng khách vô cùng thoáng đãng và rộng rãi - Ảnh: FBNV Phía cầu thang đi lên với những bậc thang lấy màu trắng làm chủ đạo - Ảnh: FBNV Chủ nhân của căn nhà còn tận dụng cả góc nhỏ dưới chân cầu thang để thư giãn - Ảnh: FBNV Tủ bếp được làm chủ yếu bằng gỗ - Ảnh: FBNV Bàn ăn được bày trí đẹp mắt và sang trọng - Ảnh: FBNV Tổng quan tầng trệt nhìn từ trong ra cửa chính - Ảnh: FBNV Bồn rửa tay vô cùng 'chanh sả' -Ảnh: FBNV Một góc nhà cũng được tận dụng để nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV Phía cầu thang để đi lên tầng tiếp theo, xunh quanh được trồng các cây xanh - Ảnh: FBNV Từ trên nhìn xuống, phía dưới không khác gì một quán cafe trong nhà - Ảnh: FBNV Cây xanh được bày trí và vật dụng trang trí phần lớn lấy nguyên liệu gỗ làm chủ đạo - Ảnh: FBNV Thêm một góc 'chill' vô cùng xinh xắn - Ảnh: FBNV

“Nhà mình luôn ưu tiên về công năng thoáng nên giếng trời thông các tầng trong nhà, những góc chill nhẹ cực yêu tuy đơn giản nhưng bình yên lắm. Với mình nhà là tổ ấm, là hạnh phúc và là nơi để về”, cô nàng chia sẻ thêm.

Phòng ngủ được thiết kế với gam màu tươi sáng - Ảnh: FBNV Vật dụng trong phòng được thiết kế từ nguyên liệu gỗ, màu sáng mang lại cảm giác cực dễ chịu - Ảnh: FBNV Một góc làm việc trong căn phòng - Ảnh: FBNV Gam màu sáng dành cho căn phòng tạo cảm giác tươi mát - Ảnh: FBNV Phòng tắm được thiết kế nhỏ gọn và sạch sẽ - Ảnh: FBNV Sân thượng được bày trí vô cùng bắt mắt và lãng mạn - Ảnh: FBNV Đích thực là một không gian để thư giãn và 'sống ảo' - Ảnh: FBNV Tận dụng không gian trống tại sân thượng để trồng những loại rau xanh - Ảnh: FBNV

Ngày nay khi chất lượng cuộc sống càng được nâng cao, con người không chỉ mong muốn có một ngôi nhà “là nơi để trở về”, mà còn phải mang phong cách và thể hiện tính cá nhân của gia chủ.