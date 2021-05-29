Hạnh phúc như vỡ oà, đôi vợ chồng hoàn thành ngôi nhà ‘đẹp như mơ' ngay giữa ‘tâm bão’ dịch Covid-19

Việc xây dựng một ngôi nhà đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, lại thêm đang giữa mùa dịch Covid-19 chưa ổn định, đôi vợ chồng miền Trung như vỡ oà trong hạnh phúc khi ngôi nhà đã được hoàn thành.
- Ngôi nhà đáng sống của chị chủ xinh đẹp, không những rập rờn ong bướm, mà còn toát ra ‘mùi tiền’
- 'Sống chất' với ngôi nhà hòa mình giữa thiên nhiên, đơn giản nhưng gần gũi và ấm áp khiến ai cũng muốn bỏ tiền xây theo
Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn AnAn Nguyễn chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà vừa hoàn thiện của mình: “Hôm nay cảm giác hạnh phúc vừa hoàn thiện xong căn nhà nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Nhà này của vợ chồng mình xây và tự thiết kế trong một kiệt phố nhỏ của thành phố Đà Nẵng, xây dựng và hoàn thiện vào lúc đang dịch cũng khá vất vả. Nhưng khi nhìn thấy thành quả cảm xúc dâng trào”.
Sau khi bài viết được đăng tải, ngôi nhà tọa lạc tại thành phố biển Đà Nẵng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đồng thời, đôi vợ chồng cũng nhận được không ít “cơn mưa lời khen” về sự tinh tế, khéo léo khi “tự lực cánh sinh” lên ý tưởng để xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà xinh lung linh này nằm trên khu đất rộng khoảng 53.1 mét vuông. Ngôi nhà nhỏ nhắn, xung quanh được trồng cây, mang lại không khí trong lành cho căn nhà.
“Nhà mình luôn ưu tiên về công năng thoáng nên giếng trời thông các tầng trong nhà, những góc chill nhẹ cực yêu tuy đơn giản nhưng bình yên lắm. Với mình nhà là tổ ấm, là hạnh phúc và là nơi để về”, cô nàng chia sẻ thêm.
Ngày nay khi chất lượng cuộc sống càng được nâng cao, con người không chỉ mong muốn có một ngôi nhà “là nơi để trở về”, mà còn phải mang phong cách và thể hiện tính cá nhân của gia chủ.