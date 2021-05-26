Sống ở Hà Nội nhưng thường xuyên công tác Sài Gòn, đôi vợ chồng quyết xây ‘biệt phủ’ ở cho tiện

Vốn sinh sống ở Hà Nội nhưng đôi vợ chồng đi công tác tại Sài Gòn khá nhiều nên quyết định xây một căn nhà ở luôn cho tiện. Ban đầu, nhiều người cứ ngỡ căn nhà chỉ là nơi "dừng chân" tạm thời của cặp đôi khi đi công tác nhưng hóa ra lại là biệt phủ gần cả trăm mét vuông.

Trong hội nhóm dành cho những người "nghiện nhà", bạn Hoàng Phi Huyền chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà đẹp của mình: "Vợ chồng nhà em thì ở Hà Nội nhưng vào Sài Gòn công tác thường xuyên, thấy ở khách sạn nhiều quá tiếc tiền nên mua đất xây nhà cho tiện ở. Nhà em thích không gian hiện đại đơn giản có cỏ cây, hoa lá, cá kiểu nên thiết kế nó gần gũi thiên nhiên". Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cư dân mạng trầm trồ ngợi khen, trong đó có một bạn trẻ thích thú đùa rằng: "Chỉ vì công tác thường xuyên mà xây cái nhà... to và đẹp quá. Ai cũng thích!".

Cả ngôi nhà 95 mét vuông đều toát lên sự sang chảnh, hiện đại và các đồ trang trí nội thất rất hoành tráng. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là hồ cá sinh thái được đặt "chễm chệ" ngay trong ngôi nhà. Bộ bàn ghế với mặt bàn làm từ đá hoa cương - Ảnh FBNV Không gian bếp vô cùng rộng rãi và thoáng mát, khiến gia chủ muốn gắn bó với căn bếp nhiều hơn - Ảnh FBNV Một bể cá lớn được đặt 'chễm chệ' trong nhà - Ảnh FBNV Phòng khách hướng ra phía cửa thoáng đãng và rộng rãi - Ảnh FBNV Đôi vợ chồng mang cả thiên nhiên vào ngôi nhà của mình - Ảnh FBNV Không chỉ mang cả thiên nhiên vào nhà, đôi vợ chồng còn cực sang chảnh khi lắp đặt cả một dàn đèn vô cùng hoành tráng. Dàn đèn đồ sộ và rực rỡ được thả dọc cầu thang: "Mình làm 150 bóng, thả từ tầng 5 xuống, mỗi bóng 400.000 đồng. Cả bộ này đầu tư hết 60 triệu", gia chủ chia sẻ thêm.

Không chỉ không gian được thiết kế sang chảnh, các đồ nội thất cũng được đầu tư khá lớn - Ảnh FBNV Dàn đèn rực sáng cả một góc nhà - Ảnh FBNV Sau những ngày công tác bận rộn, ngôi nhà là nơi để "dừng chân" khiến con người ta càng có thêm sức sống, năng lượng hơn để tiếp tục chiến đấu trong công việc. Trên đây cũng là một trong những ngôi nhà vô cùng lý tưởng để bạn có thể tìm kiếm sự bình yên và "nép mình" sau những bộn bề của cuộc sống.

Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên' Đà Lạt ngoài những ngôi biệt thự mang dáng vẻ châu Âu thì thành phố ngàn hoa còn có những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo, nằm lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào, khiến những ai đã một lần dừng chân đều có cảm giác như lạc vào “xứ sở thần tiên”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/song-o-ha-noi-nhung-thuong-xuyen-cong-tac-sai-gon-doi-vo-chong-quyet-xay-biet-phu-o-cho-tien-405465.html