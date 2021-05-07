Học ‘soái ca’ biến nhà ở thành ‘thiên đường’ nghỉ dưỡng, từng ngóc ngách đều sang chảnh hết nấc, khó ai bì kịp

Nhà đẹp 07/05/2021 06:03

Chẳng cần đi đâu xa, có tiền xây một ngôi nhà nghỉ dưỡng thế này là tuyệt vời.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng này được thiết kế 5 tầng với mỗi tầng đều được sắp xếp chức năng riêng. Thiết kế hiện đại cùng hệ nội thất mới, đầy đủ tiện nghi khiến cho căn nhà như rộng rãi thêm ra. Gam màu trắng - xám cùng với sự kết hợp hài hòa của chất liệu kính khiến các gian phòng đều đầy đủ ánh sáng và thoáng gió.

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Bên ngoài ngôi nhà 5 tầng hoành tráng

Nguyên tầng 1 là dành cho căn bếp. Phòng bếp đôi khi quá ngột ngạt bởi bám đầy mùi nên bên trong có trồng những cây có tác dụng thanh lọc không khí. Tầng một thông tầng với tầng hai nên căn bếp được không gian thoáng đãng hơn.

Sử dụng hệ tủ bếp thông minh màu gỗ giúp căn bếp trông sạch và sang hơn. Phần khu vực ăn được anh chủ chăm chút khá kỹ vì anh quan trọng buổi cơm với mẹ và gia đình. Từ bàn đến ghế ăn và hệ tủ phía sau được trang trí rất đẹp và ấm cúng.

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Căn bếp sạch sẽ, thoáng đãng, đủ tiện nghi
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Gam màu trắng chủ đạo khiến không gian như rộng thêm ra
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Khu vực bàn ăn sang chảnh
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Cửa kính đón nắng không gây bí bách

Phòng khách được xếp riêng trên tầng 2 của căn nhà. Ở đây được xem như là trung tâm của ngôi nhà, nội thất bài trí đơn giản nhưng được chọn lựa kĩ càng phù hợp với phong cách tổng thể của ngôi nhà. Ở các góc nhà đều có cây xanh làm tăng sự tươi mới cho căn phòng.

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Phòng khách siêu hoành tráng, ở mỗi góc đều có cây xanh
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Không gian lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng
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Góc 'chill' cùng âm nhạc

Tầng 3 là phòng ngủ của mẹ. Với phòng ngủ này, diện tích khoảng 15 mét vuông có phong cách tối giản nhưng vẫn đầy đủ công năng cơ bản để người mẹ sử dụng.

Một chiếc giường màu trắng kem kết hợp tủ đầu giường màu trắng vừa phù hợp độ tuổi và vừa đủ độ sang trọng cho căn phòng. Phòng có một cửa kính lớn nên sử dụng rèm màu xám trắng đi liền mạch thiết kế và giảm độ chói cho căn phòng.

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Phòng ngủ của mẹ được bài trí đơn giản mà tinh tế 

Lên tầng 4 là phòng của anh chủ, ở đây được tách ra làm hai phòng: Phòng ngủ và phòng thay đồ. Vì phòng thay đồ cạnh bên nên phòng ngủ được sử dụng tối đa diện tích thay vì là tủ kệ như bình thường thì được một khoảng đặt 1 chiếc tivi, 1 cái ghế, 1 cái bàn và khu vực trống thoải mái làm căn phòng không bị ngột ngạt và bí bách.

Được biết, gia chủ làm trong ngành nghệ thuật nên từng chi tiết trong phòng ngủ hay phòng thay đồ đều được chỉn chu và đưa một chút nghệ thuật vào đó.

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Tầng 5 được chia thành phòng ngủ và phòng thay đồ riêng
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Một góc trong phòng ngủ anh chủ
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Phòng thay đồ cũng 'hoành tráng lệ'
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Phòng tắm cũng không thiếu màu xanh của cây lá

Riêng tầng 5 thì được dùng làm sân thượng và trồng cây.

Ngôi nhà 5 tầng với tổng diện tích 175 mét vuông có thiết kế thông minh, gọn gàng và hiện đại đã đem đến cho gia chủ sự thoải mái không kém gì như ở trong một resort nghỉ dưỡng.

Ảnh: Anh Quý - Group Nghiện nhà

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