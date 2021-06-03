Ngôi biệt thự sang chảnh, đầy ấm cúng được chính tay nữ doanh nhân Bích Nguyệt chăm chút đến từng chi tiết

Hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh xinh đẹp của ngôi biệt thự mà doanh nhân Bích Nguyệt đã chia sẻ trên một nhóm chuyên về nhà cửa.

Với lối kiến trúc hiện đại, biệt thự của nữ doanh nhân Lưu Bích Nguyệt xa hoa ở mọi ngóc ngách. Từ những đồ trang trí nhỏ bé như khung ảnh, quyển sách đến cây đèn chùm, bình hoa... đều được nữ chủ nhân lựa chọn và sắp xếp rất hợp lý.

Vẻ đẹp sang trọng và sự cao cấp của ngôi biệt thự được thể hiện qua những đường nét kiến trúc hoa văn đẹp mắt lôi cuốn người nhìn, cách thiết kế mang đậm nét cổ điển đã làm cho tổng thể ngôi biệt thự kiểu Pháp trở nên đẳng cấp.

Nữ doanh nhân chia sẻ: "Sau những giờ làm việc căng thẳng, cuộc sống bộn bề lo toan, nhà là nơi để về với căn nhà mà nơi đó tính cách, sở thích, suy nghĩ của mình dường như đồng nhất khiến con người ta càng có thêm có sự đồng cảm, sức sống và thư giãn. Ai cũng ao ước có cho mình một ngôi nhà lý tưởng theo ý tưởng của riêng mình!"

Cách bày trí không quá cầu kỳ, mỗi vật được tiết chế sao cho phù hợp với không gian vừa đủ mang lại sự ấm cúng cho căn phòng - Ảnh: FBNV

Bộ ấm bạc đơn giản mà sang trọng - Ảnh: FBNV





Bên khung cửa sổ đầy hoa lá là nơi đặt chiếc đàn piano để gia chủ có thể chìm đắm trong không gian âm nhạc - Ảnh: FBNV

Chị Bích Nguyệt nói thêm: "Nhà là nơi các thành viên trong gia đình cùng nhau xây nên, mang suy nghĩ, giấc mơ về một tương lại tươi đẹp và hạnh phúc. Nơi mà mọi vui, buồn, hạnh phúc của gia đình được lưu lại; là nơi mà các con lớn lên và trưởng thành; là nơi tất cả các thành viên quây quần bên nhau mỗi tối.

Cuộc sống đôi khi trôi qua thật nhanh và nhiều lúc khiến chúng ta không kịp nhìn lại những tháng ngày đã trải qua vô vị đến nhường nào. Ngày ngày tất bật với công việc đôi khi khiến chúng ta quên đi những khoảnh khắc bên gia đình thật ấm cúng, thoải mái và hạnh phúc trong mái nhà thân thương."

Chính vì có suy nghĩ nhà là nơi quây quần yêu thương nên chị Bích Nguyệt đã dành hết tâm sức của mình cho ngôi nhà. Từng góc nhỏ trong căn nhà đều có bóng của chị, có sự chăm chút của từng thành viên để ngôi nhà luôn tỏa năng lượng tích cực và sự yêu thương.

Chân dung nữ gia chủ Lưu Bích Nguyệt xinh đẹp và tài giỏi - một tay chăm chút cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV

Bởi vậy, ở những khu vực sinh hoạt chung của gia đình, chị luôn bày trí sao cho ấm cúng và đủ đầy nhất. Thiết kế nội thất theo hướng đơn giản những vẫn giữ được độ tinh xảo. Tất cả đồ dùng đều ưu tiên theo hướng công năng, không thừa cùng không thiếu.

Căn phòng ngập tràn ánh nắng và hoa vừa sang trọng nhưng cũng ấm cúng và gần gũi - Ảnh: FBNV

Bàn ăn đặt cạnh bờ sông đầy thơ mộng - Ảnh: FBNV

Ưu tiên ngôi nhà phủ đầy mảng xanh nên chị Nguyệt trồng nhiều cây cối và các loại hoa. Đặc biệt, chị còn nuôi cả hồ cá Koi trong khu vườn.

Không gian ngôi biệt thự tràn đầy hoa và cây xanh - Ảnh: FBNV

Khu vườn được phủ xanh mát rượi như mang cả thiên nhiên vào nhà - FBNV

Cận cảnh hồ cá Koi đắt giá - Ảnh: FBNV

Một ngôi nhà có thiết kế hiện đại, đẳng cấp nhưng vẫn sự được sự gần gũi ấm cúng là điều mà chúng ta có thể tham khảo qua các sắp xếp, bày trí của doanh nhân Bích Nguyệt. Hi vọng qua những hình ảnh mà ngôi nhà được chia sẻ, các bạn đã có được kinh nghiệm cho việc bày trí căn nhà của mình.