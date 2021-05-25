Màn ‘thay áo thần sầu’ biến ‘căn chòi rừng rú’ thành ‘ngôi nhà của lá’ đẹp như mơ, không khác gì phim điện ảnh

Hình ảnh trước, sau cải tạo của ngôi nhà hoang nhỏ vỏn vẹn 16m2 của anh Bui Dinh Chuong đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi cho sự sáng tạo của anh.

Căn nhà nhỏ 16m2 nằm chơ vơ trên một mảnh vườn bỏ hoang nhiều năm mà anh Dinh Chuong gọi vui là "căn chòi rừng rú" đã được anh tự tay "thay áo" biến thành không gian sống nhỏ xinh như trong phim hoạt hình Nhật Bản. Anh Chuong chia sẻ: "Mình hay có sở thích chạy xe lang thang và ngắm những ngôi nhà nhỏ và xưa cũ, trong đầu hay nghĩ ra những kiểu sửa làm sao, decor lại làm sao, mà không có cơ hội làm cho ai nên mình tự xử cái chòi sau vườn nhà mình".

Hình ảnh căn nhà trước khi được cải tạo Ngay khi nhìn thấy căn nhà hoang cũ kỹ với vài mảng tường ố đen do ẩm mốc, thấm dột... anh đã nghĩ đến một "viễn cảnh" tươi đẹp với một ngôi nhà nhỏ xung quanh trồng đầy hoa lá mà mình yêu thích. Với ý tưởng đó, anh bắt tay vào thực hiện "lên đồ" cho ngôi nhà cổ. Thay vì đập đi xây lại, anh Dinh Chuong chọn cách giữ lại bộ khung chính của căn nhà và bắt tay cải tạo xung quanh. Anh cho sơn lại toàn bộ bức tường thành màu trắng, phần cửa sổ, cửa chính vẫn được giữ nguyên vị trí nhưng cơi nới để có thêm khoảng trống cho lối đi và tiện đón ánh sáng trời.

Nội thất bên trong căn nhà nhỏ xinh toàn bộ bằng mây, tre... Khoảng sân trước nhà để 'chill' vào mỗi buổi chiều tối Khung cảnh nắng chiều chiếu xuyên qua sân nhà Hàng hoa cải vàng ươm trong nắng vô cùng đẹp mắt Phần cao nhất của ngôi nhà anh sử dụng tấm thả trần có kích thước 60*60, vừa giúp chống nóng, chống ồn, vừa tăng tính thẩm mĩ cho công trình. Nội thất bên trong anh sử dụng hơn 90% là đồ vật bằng mây, tre, đây cũng làm điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà. Anh cũng dành một khoảng sân trước nhà để làm không gian "chill" mỗi tối. Bên hiên nhà, anh xây dựng một giàn hoa nhỏ vô cùng xinh xắn. Xung quanh nhà, anh Dinh Chuong bắt tay vào cải tạo lại thành đất trồng trọt với những luống rau thẳng tắp và những hàng hoa cải vàng ươm thích mắt. Một khoảng vườn khác quanh nhà, trồng rau củ quả Khoảng vườn đầy hoa lá khiến ai cũng thích thú Giàn hoa bên hiên nhà đang hồi ra hoa rực rỡ Chia sẻ về ngôi nhà, anh Dinh Chuong cho biết: "Căn chòi rừng rú 16m2 sau vườn bỏ hoang mấy năm trước nhưng mình vẫn có cảm giác nó thiệt thơ mộng, nên mình nghĩ phải làm gì với nó, cuối cùng mình đã làm nó thành ra như vậy, căn chòi mình đặt tên là "Nhà của Lá" vì mình thích xung quanh toàn cây lá, hoa cỏ". Sự thay đổi ngoạn mục của ngôi nhà trước và sau khi thi công khiến nhiều người ngỡ ngàng, dành lời khen ngợi cho ý tưởng sáng tạo của anh, nhiều cư dân mạng mong muốn được đến và trải nghiệm không gian sống thơ mộng này của anh Chuong. Nguồn thông tin và hình ảnh: Bui Dinh Chuong

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