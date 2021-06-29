'Nữ hoàng drama' tiết lộ bị một Á hậu chơi xấu khi đang khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì một chiếc túi

Tin tức giải trí 29/06/2021 10:45

Thùy Dương lên tiếng tố một nàng Á hậu chơi xấu mình trong hậu trường một show diễn thời trang.

Thuỳ Dương được biết đến là cô nàng "drama" trong một chương trình thực tế dành cho các người mẫu khi liên tục có những phát ngôn và hành động "không đỡ nỗi". Mới đây, trên mạng xã hội, cô nàng lại làm dậy sóng dân tình khi lên tiếng tố một Á hậu nào đó trong buổi livestream giao lưu với khán giả.

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Nguời mẫu Thuỳ Dương tố một Á hậu trong buổi livestream giao lưu với khán giả - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip, khi được khán giả hỏi rằng có show thời trang nào chị bị xấu không, lập tức nàng mẫu có kể lại câu chuyện từng bị một Á hậu chơi xấu trong hậu trường. Thuỳ Dương kể lại rằng trong lúc cô đang thay đồ thì có một nàng Á hậu hét lên thông báo rằng mình bị mất chiếc túi Chanel và lúc đi tới chỗ Thuỳ Dương, nàng hậu này còn cố tình đẩy cô ngã vô tường:

"Có một bạn Á hậu bị mất cái túi Chanel, lúc ấy tôi đang thay đồ trong một lối đi rất hẹp. Tôi chỉ đang mặc cái quần thôi, xong rồi bạn đó la lên: Cái túi Chanel, cái túi Chanel của em, cái túi Chanel. Xong rồi bạn ấy đi kiểu rất hầm hố, lúc đi ngang qua thì đẩy vô tôi, khiến tôi ngã vô tường luôn."

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Thuỳ Dương kể lại câu chuyện từng bị Á hậu chơi xấu ở hậu trường của một show diễn thời trang - Ảnh: Cắt từ clip

Thuỳ Dương kể thêm: 'Lúc đó tôi không phòng vệ và đang khỏa thân mà bị bạn ấy cố tình lấy tay đẩy vào tường. Lúc đó tôi như kiểu nhìn nhìn thôi chứ không có phản ứng. Lúc đó tôi cảm thấy rất ghét con người đó, chỉ vì cái túi Chanel mà đẩy bạn vào tường vậy đó. Xong cuối cùng, có một bạn người mẫu, chờ ở cuối đường và chỉ thẳng vô mặt cô Á hậu: 'Mày nói ai lấy túi Chanel của mày vậy?''.

Trùng hợp trước đó, trong chương trình được sản xuất trên Youtube của Xuân Lan, khách mời Nam Trung cũng từng đề cập câu chuyện về chiếc túi Chanel này. Tuy nhiên, cả Nam Trung và Xuân Lan đều không nêu đích danh nhân vật là ai.

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