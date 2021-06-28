Sau tiêm vắc xin Covid-19, Á hậu Hoàng My có dấu hiệu 'kỳ quặc', nữ doanh nhân Shark Tank chia sẻ 'phản ứng phụ chưa được cảnh báo bao giờ'

Hậu trường 28/06/2021 15:51

Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ loạt cảm giác kỳ lạ trên trang cá nhân.

Những ngày này, người dân luôn mong chờ đến lượt mình để tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong thời gian TP.HCM đang bắt đầu triển khai tiêm vắc xin hàng loạt, một số nhân vật nổi tiếng cũng đã tham gia tiêm phòng và chia sẻ cảm xúc của mình lên trang cá nhân. 

Mới đây Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My đã khiến người xem xôn xao khi cho rằng cơ thể có biểu hiện “kỳ quặc” sau khi tiêm vắc xin. Cụ thể cô viết: “Tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca với mình nó rất là kỳ quặc, 3 giờ 20 chiều tiêm vắc xin, 6 giờ tiếp theo: muốn có bồ, muốn nhõng nhẽo. Hời ơi nghe nói tiêm mũi 2 mức độ còn nặng hơn. 12 giờ 45 khuya - người bắt đầu lâng lâng giống như thiếu ngủ, hồi hộp, thấy người bắt đầu nóng. Đo nhiệt độ 37,1 - mình uống vitamin C và nước điện giải”.

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Á hậu Hoàng My cho rằng sau khi tiêm vắc xin bỗng dưng muốn 'có bồ' - Ảnh: FB

Ngoài ra cô còn cho biết ngủ tới sáng lúc 10 giờ 30 thì thấy người vẫn sốt và đã uống thêm thuốc, ăn uống để bồi bổ. Cô còn có cảm giác nhớ mẹ và hỏi mọi người xem có ai giống mình không. Bên dưới bài đăng khá nhiều khán giả đã vào xem và gửi lời chia sẻ cùng nàng Á hậu và cho rằng biểu hiện ấy cũng không có gì đáng lo, khuyên cô nên giữ khỏe và đừng nên lo lắng.

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Bài đăng của nàng Á hậu Việt Nam khiến dân mạng quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình
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Khán giả khuyên cô nên giữ sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một doanh nhân nổi tiếng từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank và khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ là Trương Lý Hoàng Phi cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình sau khi tiêm vắc xin. Cụ thể cô viết: “Vaccine đáng quý hơn đáng sợ nha. Mình sốt (không nặng lắm), ớn lạnh nhẹ (cũng chịu được), mỏi người rất nặng và trằn trọc cả đêm không ngủ được (mệt nhất là khoản này). Chỉ vậy thôi đó, hôm nay tích cực uống thêm C và Paracetamol nên phục hồi ~ 70% công lực rồi. Những biểu hiện nào khác thì chờ tiếp vậy”.

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Nữ 'cá mập' Hoàng Phi cũng chia sẻ khoảnh khắc tiêm vắc xin lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô còn cho biết thêm có một người bạn cũng tham gia tiêm vắc xin nhưng không hề thấy sốt mà còn ăn uống rất ngon lành: "Mình có đứa bạn tiêm vào rồi thì chờ miết không thấy sốt, không ớn lạnh, không đau đầu, đã vậy còn ngủ ngon, luôn thấy đói và ăn hì hục ngon lành nữa. Mình chưa thấy ở đâu ghi cảnh báo phản ứng phụ kiểu này, hy vọng sắp tới đa số mọi người gặp phản ứng như bạn mình là khoẻ re nha". Vị doanh nhân này còn cho lời khuyên ai có biểu hiện giống như bạn cô thì cứ yên tâm vì đó là việc hoàn toàn bình thường. Ngay khi bài đăng lên sóng nhiều tài khoản đã vào đồng cảm và cho rằng họ cũng chẳng có triệu chứng gì lạ sau khi tiêm và đang rất khỏe mạnh.

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Bạn bè cô cũng vào bình luận rôm rả và cho rằng mình tiêm xong thì cũng... bình thường - Ảnh: Chụp màn hình
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Nữ doanh nhân xinh đẹp trong lúc chờ đợi tiêm vắc xin, ảnh được cô khoe lên Facebook kèm bài đăng - Ảnh: FB

Theo báo Người Lao Động, trong chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 4 được triển khai từ trưa 21/6, tính đến 18 giờ ngày 27/6, TP.HCM đã có 797.420 người đến tiêm. Trong đó, 710.773 người được tiêm, 93.264 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc.

Sau tiêm vắc xin Covid-19, Á hậu Hoàng My có dấu hiệu 'kỳ quặc', nữ doanh nhân Shark Tank chia sẻ 'phản ứng phụ chưa được cảnh báo bao giờ'

Sau tiêm vắc xin Covid-19, Á hậu Hoàng My có dấu hiệu 'kỳ quặc', nữ doanh nhân Shark Tank chia sẻ 'phản ứng phụ chưa được cảnh báo bao giờ'

Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ loạt cảm giác kỳ lạ trên trang cá nhân.

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