Quảng cáo kẹo ngậm trắng da thần tốc là 'an toàn', Phương Mỹ Chi bị cộng đồng chỉ trích dữ dội

Ngoài Phương Mỹ Chi thì trước đó hotgirl Sam cũng từng dính nghi vấn PR cho sản phẩm này khiến khán giả phản ứng.

Showbiz Việt thời gian qua ngoài lùm xùm từ thiện còn có khá nhiều thông tin trái chiều về chuyện nghệ sĩ PR sản phẩm trá hình, không kiểm chứng chất lượng dẫn hết khách hàng hiểu sai lệch về thông tin và bỏ tiền ra mua ngay sau đó. Nhiều cái tên bị điểm mặt trong vấn đề này như Diệu Nhi, Nam Thư, Hồng Vân, tuy nhiên họ đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó. Tối ngày 27/6 nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã khiến cõi mạng xôn xao khi PR sản phẩm kẹo ngậm trắng da. Cụ thể cô viết: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao á. Mày mò mua kẹo ngậm trắng da cả tháng, tự nhiên nay được má với chị hai khen da trắng, sướng quá đi. Ai muốn trắng da an toàn mà gọn lẹ thì chấm dưới, Chi chỉ cho nghen".

Bài đăng PR sản phẩm kẹo ngậm trắng da của Phương Mỹ Chi Khán giả phát hiện Sam cũng từng quảng cáo sản phẩm này - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài chụp hình hộp kẹo ngậm ca sĩ Quê em mùa nước lũ còn cho rằng làn da trắng sáng sau 2 tháng sử dụng. Cô cũng cho biết thêm kẹo ngậm này đến từ Hàn Quốc. Sam đã xóa bài đăng ngay sau đó khi bị khán giả phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người cho rằng ở bên Hàn nhưng không biết loại kẹo này bên dưới bài đăng của Sam Hiện tại khi vào trang cá nhân của cô Phương Mỹ Chi đã xóa bài đăng này. Có lẽ do cư dân mạng phản ứng rằng không có sản phẩm nào mà gây trắng thần kỳ nhanh như vậy. Thậm chí có tài khoản còn nhắc khéo khán giả: “Đừng tin nhé, ngậm vô làm ngậm cười nơi chín suối luôn đó”.

Ngoài đi hát thì Phương Mỹ Chi cũng hay PR sản phẩm trên trang cá nhân để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại Phương Mỹ Chi cũng đã xóa bài đăng này trên trang cá nhân giống như Sam trước đó - Ảnh: FB Nhiều khán giả đã nhanh chóng “đào” lại thông tin thì ra Sam cũng từng PR sản phẩm này trước đây. Cô cũng cho biết sản phẩm đến từ xứ sở củ Sâm và có thể trắng nhanh trong 20 ngày sử dụng. Cũng giống như Phương Mỹ Chi, ngay khi bị khán giả phản ứng Sam cũng xóa bài đăng này và cho biết không còn liên quan gì đến mặt hàng này để khán giả có thể yên tâm hơn khi theo dõi hình ảnh của mình.

Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-cao-keo-ngam-trang-da-than-toc-la-an-toan-phuong-my-chi-bi-cong-dong-chi-trich-du-doi-410405.html