Tình cũ tỷ phú Mỹ U80 ‘phán’ hotgirl 'vòi vĩnh' bạn trai 500 triệu: 'Một người giàu, có điều kiện không thể nào chọn cô gái có suy nghĩ như vậy'

Hậu trường 28/06/2021 11:11

Cô gái gây sốt trên gameshow truyền hình Đoan Minh mới đây đã nhận được một lời nhắn ‘nhẹ’ từ đàn chị là tình cũ của tỷ phú giàu có bậc nhất xứ sở cờ hoa.

Sau khi tham gia chương trình hẹn hò đình đám trên sóng truyền hình, cái tên Đoan Minh bỗng "vụt sáng" trên mạng xã hội. Cô khiến khán giả “té ngửa” với màn "dò hỏi" bạn trai 500 triệu để kinh doanh hay đưa ra tiêu chí chọn người yêu phải có điều kiện khiến dân mạng phản ứng dữ dội. Những thông tin hay hình ảnh về cô nàng này được khá nhiều bạn trẻ quan tâm. Thậm chí quá khứ cô nàng từng là một food blogger trước đó cũng được cư dân mạng “đào” lại và săm soi.

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Sau khi làm náo loạn sóng truyền hình, Đoan Minh bị cõi mạng phát hiện từng là một food blogger- Ảnh: Internet

Mới đây, người mẫu Cổ Ngân - tình cũ tỷ phú Mỹ Wynn Katz đã đánh tiếng về cô nàng Đoan Minh. Ngoài dành cho cô nàng hai từ cần “biết điều”, nữ người mẫu còn chia sẻ tâm tư về việc có người yêu và cách ứng xử trong cuộc sống của những cô nàng thông minh: “Một người giàu, có điều kiện thì chứng tỏ người ta thành công, thông minh. Vì thế khi chọn người yêu, họ sẽ rất kỹ, không thể nào chọn cô gái có suy nghĩ như vậy được. Bây giờ thuê người giúp việc nấu ăn cũng được, nhưng bạn phải chăm sóc gia đình anh ấy, chứ không phải lấy tiền đi mua sắm, đầu tư và không làm gì hết thì đó là điều không thể. Từ ngày xưa đã không thể có chuyện đó xảy ra”.

“Ví dụ các bạn muốn cưới hoàng tử trong cung điện, muốn lấy tiền của hoàng tử, bạn không cần nấu ăn, nhưng phải sống chung với đức vua và hoàng hậu, nếu bạn nói không muốn sống chung thì bạn nghĩ hoàng tử ra khỏi cung với bạn hay sẽ đá bạn ra khỏi cung?”. Cô nói thêm. 

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Clip TikTok Cổ Ngân chia sẻ về Đoan Minh - Ảnh: Chụp từ clip

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Một số bình luận từ khán giả theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng của Cô Ngân xuất hiện trên TikTok, khá nhiều người xem đã đồng tình quan điểm với cô. Có lẽ vì đa phần khán giả đã phản ứng trước đó về Đoan Minh nên khi nghe chia sẻ này họ càng lại được dịp đánh trúng tâm lý và ủng hộ nàng người mẫu “hai tay hai chân”.

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Cổ Ngân từng xuất hiện bên cạnh tỷ phú Mỹ khiến fan xuýt xoa ngưỡng mộ 

Trước đó, Cổ Ngân từng tổ chức lễ đính hôn với bạn trai Wynn Katz (72 tuổi, CEO của một hãng thời trang ở Los Angeles, Mỹ) tại một khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Ngay lập tức, chuyện tình của cặp đôi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, sau đó, cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

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Cổ Ngân cao 1m7 và được mệnh danh là 'bản sao của Lan Khuê' - Ảnh: Internet

Cổ Ngân từng dự thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu và được xem là “bản sao của Lan Khuê”. Hiện tại cô thường hay chia sẻ cuộc sống lên trang TikTok hơn 400K lượt follow và nhận được nhiều lời khen tích cực. 

Thiếu nữ 'xin' bạn trai 500 triệu trên gameshow bị người đàn ông lạ 'gạ' chụp ảnh nóng, trả 1 tỷ/bộ ảnh

Thiếu nữ 'xin' bạn trai 500 triệu trên gameshow bị người đàn ông lạ 'gạ' chụp ảnh nóng, trả 1 tỷ/bộ ảnh

Sau loạt phát ngôn gây chú ý trên gameshow truyền hình, mới đây Đoan Minh đã bị một nhân vật lạ mặt gạ chụp ảnh nóng. Câu trả lời của cô khiến khán giả bất ngờ.

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