Tình cũ tỷ phú Mỹ U80 ‘phán’ hotgirl 'vòi vĩnh' bạn trai 500 triệu: 'Một người giàu, có điều kiện không thể nào chọn cô gái có suy nghĩ như vậy'

Sau khi tham gia chương trình hẹn hò đình đám trên sóng truyền hình, cái tên Đoan Minh bỗng "vụt sáng" trên mạng xã hội. Cô khiến khán giả “té ngửa” với màn "dò hỏi" bạn trai 500 triệu để kinh doanh hay đưa ra tiêu chí chọn người yêu phải có điều kiện khiến dân mạng phản ứng dữ dội. Những thông tin hay hình ảnh về cô nàng này được khá nhiều bạn trẻ quan tâm. Thậm chí quá khứ cô nàng từng là một food blogger trước đó cũng được cư dân mạng “đào” lại và săm soi.

Sau khi làm náo loạn sóng truyền hình, Đoan Minh bị cõi mạng phát hiện từng là một food blogger- Ảnh: Internet

Mới đây, người mẫu Cổ Ngân - tình cũ tỷ phú Mỹ Wynn Katz đã đánh tiếng về cô nàng Đoan Minh. Ngoài dành cho cô nàng hai từ cần “biết điều”, nữ người mẫu còn chia sẻ tâm tư về việc có người yêu và cách ứng xử trong cuộc sống của những cô nàng thông minh: “Một người giàu, có điều kiện thì chứng tỏ người ta thành công, thông minh. Vì thế khi chọn người yêu, họ sẽ rất kỹ, không thể nào chọn cô gái có suy nghĩ như vậy được. Bây giờ thuê người giúp việc nấu ăn cũng được, nhưng bạn phải chăm sóc gia đình anh ấy, chứ không phải lấy tiền đi mua sắm, đầu tư và không làm gì hết thì đó là điều không thể. Từ ngày xưa đã không thể có chuyện đó xảy ra”.