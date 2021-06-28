Ra mặt bênh vực cô gái 12 mối tình, một nữ diễn viên bị cư dân mạng chỉ trích vì 'quan điểm lệch lạc, khác người'

Những chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm về cô gái 12 mối tình lên show hẹn hò và đưa ra những tiêu chuẩn chọn bạn trai oái oăm đang nhận về nhiều ý kiến không đồng tình từ dư luận.

Những ngày gần đây, nàng nữ chính Đoan Minh trong show hẹn hò nổi như cồn trên MXH vì những phát ngôn gây sốc. Cô nàng khiến CĐM "ngã ngửa" khi chia sẻ về tiêu chuẩn chọn bạn trai và những quan điểm về tình yêu. Cụ thể Đoan Minh đã trải qua 12 mối tình, cô yêu cầu người yêu mới phải đẹp trai hơn người yêu cũ, đồng thời phải biết nấu ăn, cho mình tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... Trong trường hợp kết hôn thì phải ra ở riêng ngay lập tức, còn đối tượng nào thấy buộc phải ở chung với nhà chồng thì "bye bye" ngay rồi tìm người mới. Cô nàng khiến người xem lắc đầu ngao ngán - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, Đoan Minh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người nhận xét cô thẳng thắn, cá tính, song đa phần chỉ trích vì lối nói chuyện và hành xử kém duyên.

Trước những phản ứng của dư luận, mới đây diễn viên Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi lên tiếng bênh vực Đoan Minh. Nữ diễn viên cho rằng nhu cầu, sự đòi hỏi của cô gái trẻ là chính đáng. Dòng trạng thái của Ngọc Thanh Tâm - Ảnh chụp màn hình Theo đó, con gái của đại gia thủy sản cho rằng: "Tâm nghĩ các cô này có khả năng cao sống vui vẻ hạnh phúc hơn đấy vì các cô biết các cô muốn gì, cần gì và quan trọng là dám nói". Không những vậy, rich kid còn thẳng thừng khi nhận định CĐM đang chỉ trích cô gái chỉ vì cô không đủ xinh để nêu quan điểm. Nữ diễn viên còn trách ngược "đàng trai" khi cứ luôn yêu cầu phải về sống chung và chăm lo cho bố mẹ chồng.

Những chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm ngay lập tức khiến CĐM dậy sóng. Đa phần đều không đồng tình với suy nghĩ của nữ diễn viên. Thậm chí có tài khoản còn cho rằng cô là người của công chúng nhưng lại đang cổ súy cho hành vi và quan điểm lệch lạc. CĐM không hài lòng với dòng trạng thái của rich kid - Ảnh chụp màn hình Mặc dù vẫn đồng tình với ý kiến cô gái không sai khi có những nhu cầu, tiêu chuẩn về người yêu tương lai, tuy nhiên CĐM khẳng định khi bước lên sóng truyền hình, tham gia một chương trình hẹn hò phải biết cách ứng xử vì ranh giới giữa thẳng thắn và kém duyên cũng vô cùng mong manh. Ngọc Thanh Tâm có sự nghiệp diễn xuất không mấy nổi bật nhưng lại gây chú ý vì sở hữu gia thế và học vấn khủng - Ảnh: Internet Hiện tại cuộc sống của nữ chính Đoan Minh vẫn đang nhận được sự quan tâm của CĐM.

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