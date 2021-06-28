Ra mặt bênh vực cô gái 12 mối tình, một nữ diễn viên bị cư dân mạng chỉ trích vì 'quan điểm lệch lạc, khác người'

Hậu trường 28/06/2021 15:16

Những chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm về cô gái 12 mối tình lên show hẹn hò và đưa ra những tiêu chuẩn chọn bạn trai oái oăm đang nhận về nhiều ý kiến không đồng tình từ dư luận.

Những ngày gần đây, nàng nữ chính Đoan Minh trong show hẹn hò nổi như cồn trên MXH vì những phát ngôn gây sốc. Cô nàng khiến CĐM "ngã ngửa" khi chia sẻ về tiêu chuẩn chọn bạn trai và những quan điểm về tình yêu. Cụ thể Đoan Minh đã trải qua 12 mối tình, cô yêu cầu người yêu mới phải đẹp trai hơn người yêu cũ, đồng thời phải biết nấu ăn, cho mình tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... Trong trường hợp kết hôn thì phải ra ở riêng ngay lập tức, còn đối tượng nào thấy buộc phải ở chung với nhà chồng thì "bye bye" ngay rồi tìm người mới.

Ngoc Thanh Tam 4
Cô nàng khiến người xem lắc đầu ngao ngán - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, Đoan Minh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người nhận xét cô thẳng thắn, cá tính, song đa phần chỉ trích vì lối nói chuyện và hành xử kém duyên. 

Trước những phản ứng của dư luận, mới đây diễn viên Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi lên tiếng bênh vực Đoan Minh. Nữ diễn viên cho rằng nhu cầu, sự đòi hỏi của cô gái trẻ là chính đáng.

Ngoc Thanh Tam 3
Dòng trạng thái của Ngọc Thanh Tâm - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, con gái của đại gia thủy sản cho rằng: "Tâm nghĩ các cô này có khả năng cao sống vui vẻ hạnh phúc hơn đấy vì các cô biết các cô muốn gì, cần gì và quan trọng là dám nói". Không những vậy, rich kid còn thẳng thừng khi nhận định CĐM đang chỉ trích cô gái chỉ vì cô không đủ xinh để nêu quan điểm. Nữ diễn viên còn trách ngược "đàng trai" khi cứ luôn yêu cầu phải về sống chung và chăm lo cho bố mẹ chồng. 

Những chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm ngay lập tức khiến CĐM dậy sóng. Đa phần đều không đồng tình với suy nghĩ của nữ diễn viên. Thậm chí có tài khoản còn cho rằng cô là người của công chúng nhưng lại đang cổ súy cho hành vi và quan điểm lệch lạc.

Ngoc Thanh Tam 2
Ngoc Thanh Tam 1
CĐM không hài lòng với dòng trạng thái của rich kid - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vẫn đồng tình với ý kiến cô gái không sai khi có những nhu cầu, tiêu chuẩn về người yêu tương lai, tuy nhiên CĐM khẳng định khi bước lên sóng truyền hình, tham gia một chương trình hẹn hò phải biết cách ứng xử vì ranh giới giữa thẳng thắn và kém duyên cũng vô cùng mong manh.

Ngoc Thanh Tam 5
Ngọc Thanh Tâm có sự nghiệp diễn xuất không mấy nổi bật nhưng lại gây chú ý vì sở hữu gia thế và học vấn khủng - Ảnh: Internet

Hiện tại cuộc sống của nữ chính Đoan Minh vẫn đang nhận được sự quan tâm của CĐM.

"Rich kid" Ngọc Thanh Tâm tổ chức sinh nhật bên hội bạn thân đình đám Vbiz: Sang chảnh đúng chuẩn con nhà điều kiện!

"Rich kid" Ngọc Thanh Tâm tổ chức sinh nhật bên hội bạn thân đình đám Vbiz: Sang chảnh đúng chuẩn con nhà điều kiện!

Xưa nay Ngọc Thanh Tâm luôn được biết đến là 1 rich kid chịu chơi đình đám Vbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Thanh Tâm Ngọc Thanh Tâm bênh vực cô gái 12 mối tình Ngọc Thanh Tâm bị CĐM chỉ trích

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36