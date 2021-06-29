Được bà Phương Hằng tha thiết cầu xin 200 tỷ, Vy Oanh có trạng thái khó hiểu

Hậu trường 29/06/2021 13:10

Sau khi bà Phương Hằng bất ngờ viết tâm thư "xin" vợ chồng ca sĩ Vy Oanh 200 tỷ ủng hộ quỹ mổ tim, nhiều người thắc mắc về động thái của giọng ca Đồng xanh.

Mới đây, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi đột ngột viết tâm thư với nội dung "xin" vợ chồng ca sĩ Vy Oanh 200 tỷ để tiếp tục duy trì quỹ mổ tim. Trước đó, quỹ hoạt động thiện nguyện được lập ra bởi vợ chồng doanh nhân Đại Nam. Tuy nhiên do nhiều ồn ào của dư luận nên nữ đại gia đã tuyên bố đóng quỹ. 

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Tâm thư của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bà chủ Đại Nam đăng tải tâm thư, CĐM đã ngay lập tức réo tên giọng ca Đồng Xanh và chờ đợi phản ứng của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Vy Oanh khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu. Nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ lại bài đăng của một tài khoản có nội dung liên quan đến quỹ từ thiện của doanh nhân tên Tuyền. Đáng chú ý trong bài đăng này còn nhắc trực tiếp tên Vy Oanh và nguyên nhân nữ CEO có biệt danh "nổ" cay cú giọng ca sinh năm 1985. 

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Bài chia sẻ của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức CĐM chú ý đến dòng trạng trạng thái kèm theo của nữ ca sĩ. "Mẹ bầu" tỏ ra không bận tâm đến tâm thư của bà Phương Hằng mà còn hồ hởi khoe: "Bầu ăn no ngủ kĩ, 1 ngày ăn ngủ không biết bao nhiêu lần các bác ạ". 

Việc Vy Oanh không bàn đến chuyện bị nhắc thẳng tên trong tâm thư kêu gọi ủng hộ 200 tỷ khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ muốn tập trung cho chuyện sinh nở, không muốn dính đến thị phi. Tuy nhiên CĐM vẫn cảm thấy khó hiểu vì bài chia sẻ bên dưới của cô nàng. 

Thái độ 'đặc biệt khác thường' của Vy Oanh khi bị CĐM mỉa mai, đá xéo về ồn ào 'đẻ thuê, giật chồng'

Thái độ 'đặc biệt khác thường' của Vy Oanh khi bị CĐM mỉa mai, đá xéo về ồn ào 'đẻ thuê, giật chồng'

Sau khi đăng bài chia sẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, Vy Oanh được người hâm mộ mách lại chuyện có antifan đá đểu ồn ào giật chồng, đẻ thuê. Phản ứng sau đó của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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