Thái độ 'đặc biệt khác thường' của Vy Oanh khi bị CĐM mỉa mai, đá xéo về ồn ào 'đẻ thuê, giật chồng'

Sau khi đăng bài chia sẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, Vy Oanh được người hâm mộ mách lại chuyện có antifan đá đểu ồn ào giật chồng, đẻ thuê. Phản ứng sau đó của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vy Oanh đã có bài đăng mừng Ngày của Cha dù đã qua 1 ngày. Bất ngờ hơn là khi giọng ca Đồng Xanh dành bài viết về ngày đặc biệt này để gửi những lời ngọt ngào tới ông xã Lê Thiện, đồng thời cũng không quên bày tỏ niềm hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những ồn ào thời gian gần đây.
Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Nghĩ đến con lòng tràn đầy hạnh phúc, không ngờ đứa yếu ớt mẹ lo nhất nhà như mình cuối cùng cũng đã có được 3 thiên thần. Ước mơ lớn nhất và khó nhất đối với mình đã được thực hiện. Dù cho có phải đánh đổi sức khỏe, nhan sắc hay sự nghiệp, phải cố gắng trong từng hơi thở thì đây vẫn là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì tình yêu em dành cho anh và các con vượt trên tất cả mọi điều em có được trong cuộc sống này. Ngày của Cha đã qua, nhưng với em và các con, ngày nào cũng là Ngày của Cha khi gia đình nhỏ này luôn được sưởi ấm bởi tình yêu và trách nhiệm của anh - ông xã". Kèm theo đó là loạt khoảnh khắc ông xã chăm sóc gia đình bé nhỏ được cô ghi lại.
Bên dưới bài đăng, nhiều Fan hâm mộ đã không ngần ngại bày tỏ sự chúc mừng đến giọng ca 8X và ngưỡng mộ gia đình nhỏ hạnh phúc của cô bên chồng đại gia. Tuy nhiên, vẫn có 1 số cư dân mạng mỉa mai và đá xéo chuyện "đẻ thuê", "giật chồng". Cụ thể, sau khi đăng bài trên trang cá nhân, vị cư dân mạng này đã chia sẻ lại trạng thái của Vy Oanh kèm dòng chữ: "Giật chồng người ta, đẻ mướn thành công rồi nha. Mọi người vào chúc mừng đi".
Ngay lập tức, 1 Fan hâm mộ của cô nàng đã nhanh tay chụp màn hình và để lại bình luận "mách" thần tượng về bài chia sẻ này. Tuy nhiên lần này, bà mẹ 3 con không nổi nóng hay ăn thua với anti đến cùng mà đáp trả rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu cay. Cô viết: "Mấy người đó sống khổ lắm em, người sung sướng hạnh phúc không ai rảnh suốt ngày ngồi canh me để tức tối. Các bạn ấy đáng thương hơn đáng ghét, hơi đâu quan tâm cưng. Tội nghiệp ghê".
Trước đó không lâu, nữ ca sĩ từng gay gắt "tuyên chiến" với 1 nữ doanh nhân khét tiếng liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, khi bị nữ CEO tố giật chồng và mỉa mai việc cưới được đại gia nhưng chỉ làm cái "máy đẻ", Vy Oanh đã có hàng loạt những phát ngôn bức xúc, đòi giải quyết đến cùng. Bên cạnh đó, nếu bắt gặp bất kỳ ai công kích về đời tư, giọng ca 8X cũng không ngần ngại xử lý rất đanh thép. Thế nhưng phản ứng lần này của bà mẹ 3 con lại nhẹ nhàng và "thiện chí" đến bất ngờ. Tuy nhiên màn đáp trả của Vy Oanh lại được nhận xét là sâu cay và đủ để nhắc khéo vị cư dân mạng kia.