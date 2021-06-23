Thái độ 'đặc biệt khác thường' của Vy Oanh khi bị CĐM mỉa mai, đá xéo về ồn ào 'đẻ thuê, giật chồng'

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vy Oanh đã có bài đăng mừng Ngày của Cha dù đã qua 1 ngày. Bất ngờ hơn là khi giọng ca Đồng Xanh dành bài viết về ngày đặc biệt này để gửi những lời ngọt ngào tới ông xã Lê Thiện, đồng thời cũng không quên bày tỏ niềm hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những ồn ào thời gian gần đây.

Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Nghĩ đến con lòng tràn đầy hạnh phúc, không ngờ đứa yếu ớt mẹ lo nhất nhà như mình cuối cùng cũng đã có được 3 thiên thần. Ước mơ lớn nhất và khó nhất đối với mình đã được thực hiện. Dù cho có phải đánh đổi sức khỏe, nhan sắc hay sự nghiệp, phải cố gắng trong từng hơi thở thì đây vẫn là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì tình yêu em dành cho anh và các con vượt trên tất cả mọi điều em có được trong cuộc sống này. Ngày của Cha đã qua, nhưng với em và các con, ngày nào cũng là Ngày của Cha khi gia đình nhỏ này luôn được sưởi ấm bởi tình yêu và trách nhiệm của anh - ông xã". Kèm theo đó là loạt khoảnh khắc ông xã chăm sóc gia đình bé nhỏ được cô ghi lại.