Thái độ 'đặc biệt khác thường' của Vy Oanh khi bị CĐM mỉa mai, đá xéo về ồn ào 'đẻ thuê, giật chồng'

Hậu trường 23/06/2021 07:43

Sau khi đăng bài chia sẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, Vy Oanh được người hâm mộ mách lại chuyện có antifan đá đểu ồn ào giật chồng, đẻ thuê. Phản ứng sau đó của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vy Oanh đã có bài đăng mừng Ngày của Cha dù đã qua 1 ngày. Bất ngờ hơn là khi giọng ca Đồng Xanh dành bài viết về ngày đặc biệt này để gửi những lời ngọt ngào tới ông xã Lê Thiện, đồng thời cũng không quên bày tỏ niềm hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những ồn ào thời gian gần đây.

Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Nghĩ đến con lòng tràn đầy hạnh phúc, không ngờ đứa yếu ớt mẹ lo nhất nhà như mình cuối cùng cũng đã có được 3 thiên thần. Ước mơ lớn nhất và khó nhất đối với mình đã được thực hiện. Dù cho có phải đánh đổi sức khỏe, nhan sắc hay sự nghiệp, phải cố gắng trong từng hơi thở thì đây vẫn là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì tình yêu em dành cho anh và các con vượt trên tất cả mọi điều em có được trong cuộc sống này. Ngày của Cha đã qua, nhưng với em và các con, ngày nào cũng là Ngày của Cha khi gia đình nhỏ này luôn được sưởi ấm bởi tình yêu và trách nhiệm của anh - ông xã". Kèm theo đó là loạt khoảnh khắc ông xã chăm sóc gia đình bé nhỏ được cô ghi lại. 

Bên dưới bài đăng, nhiều Fan hâm mộ đã không ngần ngại bày tỏ sự chúc mừng đến giọng ca 8X và ngưỡng mộ gia đình nhỏ hạnh phúc của cô bên chồng đại gia. Tuy nhiên, vẫn có 1 số cư dân mạng mỉa mai và đá xéo chuyện "đẻ thuê", "giật chồng". Cụ thể, sau khi đăng bài trên trang cá nhân, vị cư dân mạng này đã chia sẻ lại trạng thái của Vy Oanh kèm dòng chữ: "Giật chồng người ta, đẻ mướn thành công rồi nha. Mọi người vào chúc mừng đi". 

Vy Oanh 3
Một số cư dân mạng vẫn còn 'móc mỉa' chuyện cũ - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, 1 Fan hâm mộ của cô nàng đã nhanh tay chụp màn hình và để lại bình luận "mách" thần tượng về bài chia sẻ này. Tuy nhiên lần này, bà mẹ 3 con không nổi nóng hay ăn thua với anti đến cùng mà đáp trả rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu cay. Cô viết: "Mấy người đó sống khổ lắm em, người sung sướng hạnh phúc không ai rảnh suốt ngày ngồi canh me để tức tối. Các bạn ấy đáng thương hơn đáng ghét, hơi đâu quan tâm cưng. Tội nghiệp ghê".

Trước đó không lâu, nữ ca sĩ từng gay gắt "tuyên chiến" với 1 nữ doanh nhân khét tiếng liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, khi bị nữ CEO tố giật chồng và mỉa mai việc cưới được đại gia nhưng chỉ làm cái "máy đẻ", Vy Oanh đã có hàng loạt những phát ngôn bức xúc, đòi giải quyết đến cùng. Bên cạnh đó, nếu bắt gặp bất kỳ ai công kích về đời tư, giọng ca 8X cũng không ngần ngại xử lý rất đanh thép. Thế nhưng phản ứng lần này của bà mẹ 3 con lại nhẹ nhàng và "thiện chí" đến bất ngờ. Tuy nhiên màn đáp trả của Vy Oanh lại được nhận xét là sâu cay và đủ để nhắc khéo vị cư dân mạng kia. 

Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp?

Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp?

Sau màn "đá xoáy" bà Phương Hằng khi bình luận với anti-fan, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại những scandal trong quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh Vy Oanh đẻ thuê Vy Oanh giật chồng

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36