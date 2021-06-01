Vy Oanh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chuyển khoản: 'Em làm từ thiện trước hết là cho tâm mình hứng khởi, sau nữa là tích phước đức cho con'

Tiếp theo, cô khẳng định việc làm từ thiện trước là để cho "tâm hứng khởi" và sau đó là tích phước cho con. Cho nên, mỗi lần có ai đó muốn dìm nữ ca sĩ xuống bùn thì cô lại được "kéo lên như thể luôn có ơn trên soi xét".

"Em quan niệm làm từ thiện trước hết là cho tâm mình hứng khởi an vui khi giúp được 1 ai đó, sau nữa là tích phước đức cho con. Từ thiện trước hết là những người trong gia đình, rồi có khả năng mới đến xã hội.

Em đã làm được gì cho đời chưa? Em dám tự tin khẳng định em làm được nhiều hơn với khả năng của mình đấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần có ai đó muốn nhấn chìm em xuống bùn, em lại được kéo lên như thể luôn có ơn trên soi xét. Em vẫn luôn túc tắc đều đặn làm trong khả năng của mình và chắc chắn không cần ai biết hay ai nhắc nhở cả. Không tin cứ nhìn em bước đi nhé, mỗi ngày chỉ có tốt hơn thôi! Cám ơn đời, vì em đã có 1 tuổi thơ và thanh xuân trọn vẹn!" - trích bài viết của Vy Oanh trên trang cá nhân.

Cuối bài viết, bên cạnh việc chỉ trích những người vu khống mình, cô cũng hy vọng mọi người chung tay chống lại đại dịch Covid-19 đang đe dọa đất nước.

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ và tự hào về những gì mà thần tượng của mình làm được.

VY OANH- EM ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐỜI CHƯA?!

Em sinh ra trong 1 gia đình giàu truyền thống cho đi. Trước khi có biến cố thì ba mẹ em cũng là con nhà khá giả. Ví như khi cực khổ chỉ còn mỗi cái đồng hồ đeo tay hay bộ quần áo trên người mà thấy người ta khổ, ba cũng cởi ra cho. Hay như đất đai ngày ấy khai hoang rất nhiều, ba mẹ cũng cho hoặc bán với giá như cho để người nghèo hơn mình có chỗ nương tựa.

Rồi khi em ở souer cũng thế, các sơ thì không phải nói nhiều về công tác từ thiện cộng đồng rồi vì họ sinh ra với sứ mệnh yêu thương và phục vụ. Và rồi ông xã Thiện - chồng em, 1 người nói ít làm nhiều. Môi trường hình thành tính cách nên em không có thói quen làm cho ai được cái gì thì phải lên mạng công khai, mặc dù điều này em đã làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, luôn tích cực trong khả năng của mình.

Em làm nhiều việc cũng là để có điều kiện chủ động trong những công tác cộng đồng, không phải xin xỏ quyên góp gì ai, vì mỗi lần xin dù không phải cho mình, cảm giác cũng rất ngại.

Em vốn dĩ không se sua, không ham mê bất cứ điều gì nên tiền không hẳn là tất cả. Em có thể ngồi không, nếu em muốn.

Gia đình gặp biến cố khó khăn đấy, nhưng từ nhỏ em luôn được bao bọc dạy dỗ trong môi trường tốt, sống thoải mái chưa biết thiếu thốn là gì. Tuy nhiên, từ hè lớp 7 được soeur cho về nhà, em đã trốn ba mẹ đi rửa bát thuê để có tiền phụ tiền học, mua quà tặng ba mẹ, dù em là út cưng, ba mẹ không cho đụng tay vô làm bất cứ việc gì. Em luôn là học sinh giỏi, nổi bật văn nghệ nên em đã kiếm được tiền từ năm lớp 6 sau khi lãnh thưởng thi đua rồi nhé.

Em quan niệm làm từ thiện trước hết là cho tâm mình hứng khởi an vui khi giúp được 1 ai đó, sau nữa là tích phước đức cho con. Từ thiện trước hết là những người trong gia đình, rồi có khả năng mới đến xã hội. Kênh thiếu nhi *** ra đời với mục đích dành hết cho quỹ từ thiện cũng từ đó, nó được tạo ra hoàn toàn bằng chất xám của em mặc dù kênh chưa có doanh thu quá nhiều. Điều này ekip làm việc rất rõ vì em công khai lợi nhuận cho mọi người đều thấy. *** là 1 nơi để các em an tâm học với những giáo trình bài bản được xét duyệt kĩ lưỡng bởi những ng có chuyên môn, giữa 1 thế giới mạng lộn xộn, cũng là một việc làm có ích mà? Hay những ca khúc mang đến hơi thở thêm tin yêu cuộc sống như Đồng Xanh, Những điều nhỏ nhoi, Những điều mẹ chưa kể... các ca khúc và các dự án về cộng đồng, từ thiện em toàn làm không có lương, thế có phải là việc tốt không nhỉ?

Em đã làm được gì cho đời chưa? Em dám tự tin khẳng định em làm được nhiều hơn với khả năng của mình đấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần có ai đó muốn nhấn chìm em xuống bùn, em lại được kéo lên như thể luôn có ơn trên soi xét. Em vẫn luôn túc tắc đều đặn làm trong khả năng của mình và chắc chắn không cần ai biết hay ai nhắc nhở cả.

Không tin cứ nhìn em bước đi nhé, mỗi ngày chỉ có tốt hơn thôi! Cám ơn đời, vì em đã có 1 tuổi thơ và thanh xuân trọn vẹn!

P/s: Đây là lần đầu tiên em công khai chút xíu việc em làm, may còn giữ được vài tấm hình. Cứ tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình nhỉ?

P/s 2: P/s: Ui em viết bài không liên quan mà ai đó lại làm truyền thông bẩn bảo em gửi tiền cho tương lai :)) Gọi hộ em lên chỗ em gửi truy thông tin là biết em có gửi tiền cho "tương lai" không nhé cứ thích liên quan đến em nhỉ:) em hết đi hát rồi, nổi tiếng hơn có phí quá không nhỉ, Bài báo này viết khi em chưa thay hình nè^^ Ôi ngân hàng VCB chuyển khoản online mà chúng bảo ngày giờ photoshop nè, ôm bụng như kiểu 1 tay che trời, status được chỉnh sửa là vì cập nhật thêm tin tức zui zẻ nha:)

Chủ yếu là muốn mọi người chung tay mỗi người 1 chút để chúng ta có thêm vaccine Covid mau hết dịch ạ.