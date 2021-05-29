Thực hư việc danh hài Hoài Linh bị đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT và cấm sóng

Hậu trường 29/05/2021 16:21

Gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh bị vướng vào lùm xum khi chậm giải ngân 13 tỷ ủng hộ miền Trung suốt 6 thàng. Mới đây, thông tin nam nghệ sĩ bị tướt đoạt danh hiện NSƯT lại tiếp tục khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một tờ đơn với nội dung: "Đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh và cấm sóng các chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. 

hoai linh 1
Hình ảnh tờ đơn được lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, theo Thanh Niên, ngày 27/5, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn, bà H. đệ trình lên Đài truyền hình TP.HCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (nơi xét tặng danh hiệu NSƯT) đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua.

Ngoài ra, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên Internet có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ sinh năm 1969.

"Đây là công văn chuyển đơn. Theo đó, đơn thư này thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là TP.HCM. Vì thế, Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho đúng thẩm quyền" - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận có công văn như trên.

hoai linh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết ông có biết đơn đó. Tuy nhiên, việc tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh phải theo quy định pháp luật. Theo đó, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc tước danh hiệu. Đến lúc này chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật nên không có chuyện tước danh hiệu của nghệ sĩ này.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết thêm: Địa phương quản lý là chính. Theo như bình thường, danh hiệu ở đâu phong thì nơi đó có quyền. Nhưng cái gì cũng làm từ quy trình, có đơn như thế thì phải xác minh quy trình theo luật tố tụng, xem xét thấu đáo từ dưới lên trên chứ tước hay không không phải đơn giản. Phải xem lời tố chính xác không. Còn văn bản đó chỉ là cái đơn chuyển.

Được biết, trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi một đoạn clip đến các cơ quan báo chí để thông tin về việc bản thân còn giữ 13 tỷ đồng của người dân ủng hộ miền Trung.

Danh hài này cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp.

hoai linh 3
Nghệ sĩ Hoài Linh nói trong clip gửi báo chí - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của CĐM, nhiều khán giả đã không đồng tình lời giải thích của nam danh hài.

Vụ nghệ sĩ Hoài Linh 'ngâm' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, vệ sĩ 'đẹp trai nhất Việt Nam' nói gì?

Vụ nghệ sĩ Hoài Linh 'ngâm' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, vệ sĩ 'đẹp trai nhất Việt Nam' nói gì?

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 13 tỷ ủng hộ miền Trung mùa lũ, mới đây, diễn viên kiêm vệ sĩ Nguyễn Văn Tùng đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Hoài Linh sao Việt ủng hộ miền Trung 13 tỷ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36