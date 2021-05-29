Thực hư việc danh hài Hoài Linh bị đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT và cấm sóng

Liên quan đến sự việc, theo Thanh Niên, ngày 27/5, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn, bà H. đệ trình lên Đài truyền hình TP.HCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (nơi xét tặng danh hiệu NSƯT) đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một tờ đơn với nội dung: "Đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh và cấm sóng các chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng.

"Đây là công văn chuyển đơn. Theo đó, đơn thư này thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là TP.HCM. Vì thế, Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho đúng thẩm quyền" - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận có công văn như trên.

Ngoài ra, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên Internet có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ sinh năm 1969.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết ông có biết đơn đó. Tuy nhiên, việc tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh phải theo quy định pháp luật. Theo đó, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc tước danh hiệu. Đến lúc này chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật nên không có chuyện tước danh hiệu của nghệ sĩ này.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết thêm: Địa phương quản lý là chính. Theo như bình thường, danh hiệu ở đâu phong thì nơi đó có quyền. Nhưng cái gì cũng làm từ quy trình, có đơn như thế thì phải xác minh quy trình theo luật tố tụng, xem xét thấu đáo từ dưới lên trên chứ tước hay không không phải đơn giản. Phải xem lời tố chính xác không. Còn văn bản đó chỉ là cái đơn chuyển.

Được biết, trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi một đoạn clip đến các cơ quan báo chí để thông tin về việc bản thân còn giữ 13 tỷ đồng của người dân ủng hộ miền Trung.

Danh hài này cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp.

Nghệ sĩ Hoài Linh nói trong clip gửi báo chí - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của CĐM, nhiều khán giả đã không đồng tình lời giải thích của nam danh hài.