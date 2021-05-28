Đàm Vĩnh Hưng lộ ảnh nhập viện sau tuyên bố ngừng từ thiện: 'Khi đau ốm nghệ sỹ cũng phải giấu và luôn ra vẻ không có gì'

Vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ bài viết cảm ơn các bác sĩ đã điều trị cho anh kèm hình ảnh bản thân nằm trong bệnh biện khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân bài viết gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ tại một bệnh viện đã chăm sóc mình suốt những ngày qua. Bài viết cho biết nam ca sĩ tiết lộ bị "nỗi đau vô tình" hành hạ trong "2 tuần liền tù tì" kèm theo những hình ảnh lúc điều trị khiến mọi người bất ngờ, tự hỏi không biết anh đã gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhập viện - Ảnh: FBNV Anh chưa tiết lộ căn bệnh của mình - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, đáng chú ý nhất có lẽ là việc "ông hoàng nhạc Việt" "thú nhận" không thể tiếp tục buổi livestream hát tặng mọi người vào cuối tuần cũng vì căn bệnh này và cho biết nghệ sĩ phải giấu bệnh "vì khán giả chỉ muốn nhìn thấy mình đẹp và hát tốt".

Bài viết cảm ơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình "Cũng xin thú thật buổi livestream để hát tặng mọi người cuối tuần trước phải stop là cũng vì nó! (Hưng sẽ đền lại sau nhé) Đấy! Khi đau ốm nghệ sỹ cũng phải giấu và luôn ra vẻ không có gì! Vì khán giả chỉ muốn nhìn thấy mình đẹp và hát tốt thôi! Mấy chuyện này cũng không đáng để nói!" - trích bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng.

Đây có thể là vừa là góc nhìn của nam ca sĩ và cũng là cách anh ngầm bênh vực cho đàn anh Hoài Linh về những lùm xùm chậm giải ngân 13 tỷ ủng hộ miền Trung trong suốt 6 tháng rồi. Bên dưới bài đăng, nhiều ca sĩ, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã tỏ ra đồng cảm và gửi lời chúc sức khỏe đến nam cam sĩ. Bình luận của ca sĩ S.T (365), nghệ sĩ Ngọc Tuyền và người hâm mộ bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng từng vướng phải ồn ào khi bất ngờ bị "tố" kêu gọi quyên góp 1 tỷ giúp đỡ miền Trung nhưng chưa thấy công khai đã sử dụng số tiền này vào việc gì. Ngay lập tức, nam ca sĩ đã lên tiếng định chính bằng việc tuyên bố sẽ chỉ làm nốt các dự án đang dang dở tại miền Trung sau đó đóng tài khoản nhận quyên góp từ thiện mãi mãi. Bài viết thông báo về tình trạng làm từ thiện của anh - Ảnh: Chụp màn hình "Sau khi công bố dự án 15 căn nhà đang xây và 1 ngôi chùa bị sụp tại 3 khu vực miền Trung Hưng sẽ chính thức thu hồi lại số tài khoản thuơng gia kia của mình và sẽ kết thúc công tác từ thiện luôn! - trích bài biết của nam ca sĩ.

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