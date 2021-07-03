Vy Oanh tiết lộ từng ngưỡng mộ bà Phương Hằng nhưng vẫn quyết lấy lại 'trong sạch', nắm chắc phần thắng trong vụ kiện lớn vì lý do này

Sao Việt 03/07/2021 07:35

Vừa mới thông báo khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh đã tự tin khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay vì điều này.

Thời gian vừa qua, ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng chưa có dấu hiện dừng lại. Cả hai liên tục có những màn "đáp trả" qua lại trong các buổi livestream. Cụ thể, Vy Oanh cho rằng bà Phương Hằng đã tố Vy Oanh "đẻ thuê", dùng nhiều lời lẽ xúc phạm nữ ca sĩ.

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 Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Trước những lời nói của bà Phương Hằng, giọng ca Đồng Xanh bức xúc mấy tháng nay, cô cho biết đã đệ đơn khởi kiện bà Phương Hằng đến cùng để đòi lại bình yên cho gia đình.

Tuy nhiên, mới đây Vy Oanh vừa viết trạng thái khá dài trên fanpage cá nhân, giọng ca Đồng Xanh bức xúc tố người report trang Facebook cá nhân của cô trong 30 ngày. Cô khẳng định đây là lần cuối cùng cô nói về điều này.  

Nữ ca sĩ bày tỏ từng có ý định bỏ qua cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng cô cho rằng, bà chủ Đại Nam vẫn liên tục vu khống khiến cô không thể nhẫn nhịn thêm. Đồng thời, bóng gió nhắc nhở bà Phương Hằng cô có phước đức lớn nên không ai hại được mình. 

Nữ ca sĩ cũng đau lòng tiết lộ thêm việc con trai 6 tuổi bị bôi nhọ, miệt thị, bị cho là con riêng của một đại gia ngành đồ uống trong nhiều ngày qua dù bé không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô tha thiết bày tỏ mong muốn: "Hiện tại tôi đã đến ngày sinh. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ điều tra để trả lại sự trong sạch mà tôi xứng đáng được nhận". 

Ngoài ra, Vy Oanh cũng cho biết cô không thể nhẫn nhịn được nữa và sẽ làm tới cùng vụ việc này: "Bốn tháng qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa xúc phạm nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có tôi. Bà Hằng dẫn dắt dư luận sai trái theo sự vu khống của mình khiến mọi người rất mệt mỏi, nhất là trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19 thế này.

Tôi đã định bỏ qua như hai lần trước khi tôi vô cớ bị đặt điều bôi nhọ oan ức nhưng lần này bà Phương Hằng đã vượt quá giới hạn, càng ngày dấu hiệu càng nặng nề hơn. Cả tuần qua bà Hằng lại tiếp tục livestream chửi bới cả gia đình tôi trong khi tôi không nói gì đến bà nữa. Với trách nhiệm là một người mẹ, một người của công chúng, tôi phải lấy lại công bằng cho đứa con trai vừa lên 6 tuổi và để khán giả không bị dẫn dắt sai trái”.

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 Nữ ca sĩ thu thập chứng cứ bà Phương Hằng vu khống để trình lên cơ quan điều tra - Ảnh: FBNV 

Trước đó, có lần nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ mình hoàn toàn không sai khi chia sẻ những thắc mắc về một vấn đề đã được đưa ra công chúng. Nếu cô Hằng hay khán giả thấy tôi chưa đúng thì có thể mắng chửi tôi, nhưng không thể vu khống. Ban đầu, tôi đã theo dõi những livestream tố cáo 'thần y dởm' Võ Hoàng Yên của Phương Hằng và ngưỡng mộ cách cô chiến đấu để tìm ra sự thật. Nhưng sau đó, dường như cô đã đi quá xa khi lần nào livestream cũng đụng chạm hết người này đến người khác".

Dưới bài đăng mới đây của nữ ca sĩ, một khán giả gửi lời chúc Vy Oanh sớm thắng kiện, giọng ca Đồng Xanh mạnh dạn tuyên: “Chắc chắn em ạ. Có làm gì sai đâu mà không thắng. Chị cảm ơn em” , dù chưa kết quả chưa đâu vào đâu nhưng nữ ca sĩ đã khẳng định bản thân nắm chắc phần thắng trong tay.

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 Vy Oanh chắc chắn thắng kiện dù mới thông báo khởi kiện - Ảnh: FBNV

Dưới một bình luận khác, Vy Oanh cũng phản hồi: “Cứ để pháp luật lên tiếng thôi em ạ”.

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Cô khẳng định để pháp luật xử lý - Ảnh: FBNV 

Trước đó, ngày 2/7 trên trang cá nhân, Vy Oanh thông báo Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của cô. Được biết, đơn tố cáo được gửi từ ngày 21/6 với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tin bịa đặt, nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của cô. 

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã chuyển đơn của nữ ca sĩ tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM xem xét và giải quyết theo quy định. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, cộng đồng mạng đang bàn luận hết sức rôm rả. 

Công an TP.HCM nói gì về đơn kiện của Vy Oanh với bà Phương Hằng?

Công an TP.HCM nói gì về đơn kiện của Vy Oanh với bà Phương Hằng?

Trưa ngày 2/7, MXH xôn xao trước thông tin Vy Oanh công bố kiện bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan điều tra.

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