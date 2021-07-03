Lý Nhã Kỳ mặc váy cưới, đếm ngược 18 ngày, CĐM 'vạch trần' kế hoạch lên xe hoa về nhà chồng

Sau khi dọn về biệt thự mới, Lý Nhã Kỳ đã khoe ảnh cưới, còn bóng gió về dự định kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mặc váy cưới trắng kèm dòng trạng thái: “1/7. Cùng đếm nhé, còn +18 ngày nữa”. Tới ngày 2/7, Lý Nhã Kỳ tiếp tục tung thêm một bức hình hóa thành cô dâu khác thường làm ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp như không hề thay đổi theo thời gian.
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong bộ váy cưới khiến người hâm mộ đồn đoán mỹ nhân 8x sắp lên xe hoa và dành cho cô rất nhiều lời chúc mừng. Thậm chí dưới bài đăng của mình, người đẹp còn vui vẻ trả lời bình luận của bạn bè, người thân: "Chị sắp đưa ra quyết định rồi!". Với câu trả lời này, nhiều người suy đoán có lẽ, "chị đẹp" đang suy nghĩ về chuyện trọng đại của cuộc đời? Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ cũng vừa dọn về ở trong căn biệt thự triệu đô mới xây dựng tại trung tâm TP.HCM khiến nhiều người nghĩ rằng mỹ nhân 8x đã chuẩn bị cho tổ ấm sắp tới của mình.
Trước đó Lý Nhã Kỳ nhiều lần bóng gió nói về chuyện tình yêu, cần tìm “một nửa” yêu thương. Vào tháng 3/2016, trong chương trình Giác quan thứ 6, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ gu bạn trai không cần phải 6 múi, một múi cũng đủ rồi. “Chị cũng không hiểu vì sao chị lại bắt người ta đi tập cho được 6 múi trong khi gu chị chỉ có một múi thôi. Ai cũng tưởng chị chơi với cỡ doanh nhân, tổng thống đúng không? Nhưng không, chị chỉ chơi với kiểu 6 múi như này thôi”, nữ diễn viên hài hước.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng không quá kỳ vọng vào tin vui này vì thực tế thời điểm “18 ngày nữa” lại trùng vào đúng ngày sinh nhật của Lý Nhã Kỳ. Nên không ít người coi đây chỉ là màn ghẹo những những ai muốn người đẹp sớm lên xe hoa mà thôi.