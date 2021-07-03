Lý Nhã Kỳ mặc váy cưới, đếm ngược 18 ngày, CĐM 'vạch trần' kế hoạch lên xe hoa về nhà chồng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mặc váy cưới trắng kèm dòng trạng thái: “1/7. Cùng đếm nhé, còn +18 ngày nữa”. Tới ngày 2/7, Lý Nhã Kỳ tiếp tục tung thêm một bức hình hóa thành cô dâu khác thường làm ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp như không hề thay đổi theo thời gian.



Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh cô chụp váy cưới, đếm ngược ngày khiến dân tình xôn xao - Ảnh: FBNV

Mỹ nhân 8X khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ váy cưới - Ảnh: FBNV

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong bộ váy cưới khiến người hâm mộ đồn đoán mỹ nhân 8x sắp lên xe hoa và dành cho cô rất nhiều lời chúc mừng. Thậm chí dưới bài đăng của mình, người đẹp còn vui vẻ trả lời bình luận của bạn bè, người thân: "Chị sắp đưa ra quyết định rồi!". Với câu trả lời này, nhiều người suy đoán có lẽ, "chị đẹp" đang suy nghĩ về chuyện trọng đại của cuộc đời? Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ cũng vừa dọn về ở trong căn biệt thự triệu đô mới xây dựng tại trung tâm TP.HCM khiến nhiều người nghĩ rằng mỹ nhân 8x đã chuẩn bị cho tổ ấm sắp tới của mình.