Lý Nhã Kỳ mặc váy cưới, đếm ngược 18 ngày, CĐM 'vạch trần' kế hoạch lên xe hoa về nhà chồng

Sao Việt 03/07/2021 13:41

Sau khi dọn về biệt thự mới, Lý Nhã Kỳ đã khoe ảnh cưới, còn bóng gió về dự định kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mặc váy cưới trắng kèm dòng trạng thái: “1/7. Cùng đếm nhé, còn +18 ngày nữa”. Tới ngày 2/7, Lý Nhã Kỳ tiếp tục tung thêm một bức hình hóa thành cô dâu khác thường làm ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp như không hề thay đổi theo thời gian.

ly nha ky
Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh cô chụp váy cưới, đếm ngược ngày khiến dân tình xôn xao - Ảnh: FBNV 
ly nha ky
 Mỹ nhân 8X khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ váy cưới - Ảnh: FBNV

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong bộ váy cưới khiến người hâm mộ đồn đoán mỹ nhân 8x sắp lên xe hoa và dành cho cô rất nhiều lời chúc mừng. Thậm chí dưới bài đăng của mình, người đẹp còn vui vẻ trả lời bình luận của bạn bè, người thân: "Chị sắp đưa ra quyết định rồi!". Với câu trả lời này, nhiều người suy đoán có lẽ, "chị đẹp" đang suy nghĩ về chuyện trọng đại của cuộc đời? Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ cũng vừa dọn về ở trong căn biệt thự triệu đô mới xây dựng tại trung tâm TP.HCM khiến nhiều người nghĩ rằng mỹ nhân 8x đã chuẩn bị cho tổ ấm sắp tới của mình.

Trước đó Lý Nhã Kỳ nhiều lần bóng gió nói về chuyện tình yêu, cần tìm “một nửa” yêu thương. Vào tháng 3/2016, trong chương trình Giác quan thứ 6, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ gu bạn trai không cần phải 6 múi, một múi cũng đủ rồi. “Chị cũng không hiểu vì sao chị lại bắt người ta đi tập cho được 6 múi trong khi gu chị chỉ có một múi thôi. Ai cũng tưởng chị chơi với cỡ doanh nhân, tổng thống đúng không? Nhưng không, chị chỉ chơi với kiểu 6 múi như này thôi”, nữ diễn viên hài hước. 

ly nha ky
 Trước đó, chị đẹp còn đăng tải loạt hình ảnh trong căn biệt thự triệu đô tại trung tâm thành phố HCM - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng không quá kỳ vọng vào tin vui này vì thực tế thời điểm “18 ngày nữa” lại trùng vào đúng ngày sinh nhật của Lý Nhã Kỳ. Nên không ít người coi đây chỉ là màn ghẹo những những ai muốn người đẹp sớm lên xe hoa mà thôi.

Vy Oanh tiết lộ từng ngưỡng mộ bà Phương Hằng nhưng vẫn quyết lấy lại 'trong sạch', nắm chắc phần thắng trong vụ kiện lớn vì lý do này

Vy Oanh tiết lộ từng ngưỡng mộ bà Phương Hằng nhưng vẫn quyết lấy lại 'trong sạch', nắm chắc phần thắng trong vụ kiện lớn vì lý do này

Vừa mới thông báo khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh đã tự tin khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ kết hôn biệt thự của sao Việt Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"