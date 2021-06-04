Tiểu sử Trường Giang - Vượt bao gian truân để có được sự nổi tiếng như hiện nay

Ít ai biết rằng, trước khi nổi tiếng, Trường Giang lại có cuộc sống khá khó khăn, nhiều khi không có một đồng trong túi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, có đến 6 anh chị em và mẹ mất sớm nên ngay từ nhỏ anh đã phải bươn trải, tự lập và mạnh mẽ hơn so với tuổi thật.

Trường Giang tên thật là Võ Vũ Trường Giang. Anh sinh ngày 20/04/1983 tại Long Thành, Đồng Nai. Nhưng nguyên quán ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Dù không lớn lên ở Quảng Nam nhưng cho đến hiện tại anh vẫn giữ được chất giọng Quảng Nam. Đây cũng chính là điều làm nên thương hiệu, tăng thêm nét duyên dáng trong lối diễn xuất của anh. Hiện tại, Trường Giang đang là Diễn viên hài, Diễn viên điện ảnh, Người dẫn chương trình được rất nhiều chương trình “săn đón”. Sức hút của anh góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công cho các chương trình. Anh cũng có riêng cho mình top những bộ phim hài Trường Giang ăn khách nhất .

Nhưng ông trời không phụ lòng người, sau bao gian truân thì cuộc đời anh cũng có một ánh hào quang le lói. Chính ánh hào quang này gần như đã cứu vớt được cuộc đời anh. Lận đận giữa học hành và mưu sinh, mãi đến năm 2007, sau khi được thế vai quần chúng cho một người bạn, anh đã vô tình lọt vào mắt xanh của cố nghệ sĩ Hữu Lộc và chính thức gia nhập sân khấu kịch Nụ cười Mới. Nhờ cố gắng lao động hăng say mà anh cũng đạt được không ít thành tựu ở nơi đây. Tuy nhiên sau tất cả vẫn chưa giúp anh vụt sáng, cái tên Trường Giang lúc bấy giờ đối với khán giả vẫn rất mờ nhạt.

Cuộc sống quá khó khăn, anh đành lên Sài Gòn lập nghiệp để kiếm sống, làm lụng để chi trả tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Giang có nguyện vọng thi tuyển vào trường Sư phạm Đồng Nai, tuy nhiên không đủ điểm. Lúc này, anh chuyển hướng, đăng ký vào học trường Sân khấu Điện ảnh. Vào được trường rồi, nhưng anh vẫn rất lận đận, rất nhiều lần bị buộc thôi học vì không đóng tiền học phí. Lúc đó, anh cảm giác cuộc sống dường như rất bế tắc.

Vụt sáng thành sao nhờ vai “Mười Khó”

Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến, cái ngày anh mong chờ thành công, được khán giả đón nhận và nhớ đến mình cũng đã đến. Sau nhiều năm hoạt động và cống hiến cho sân khấu kịch Nụ cười Mới, giữa năm 2017 Trường Giang được Đàm Vĩnh Hưng mới viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài “Khó” trong liveshow Bước Chân Miền Trung của nam ca sĩ. Chính vai “Mười Khó” đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả và đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Trường Giang.

Kể từ sau vai diễn đó, Trường Giang đắt show hơn, được mời diễn cho nhiều tiểu phẩm, tên tuổi của anh càng ngày càng nổi. Anh được mời diễn cùng với nhiều diễn viên hài nổi tiếng Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương… Bên cạnh đó, anh cũng được mời tham gia nhiều show truyền hình thực tế và trở thành người dẫn chương trình dí dỏm, hài hước được nhiều công ty giải trí nhắm đến.

Trường Giang vụt sáng nhờ vai diễn "Mười Khó"

Năm 2015 là năm Trường Giang gặt hái được nhiều thành công nhất. Anh không chỉ ôm trọn danh nghĩa diễn viên hài, được đà xông lên còn lấn sang lĩnh vực phim ảnh. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với phim “Lật Mặt”, 49 ngày.... Đây đều là những bộ phim vô cùng ăn khách. Nhờ đó, Trường Giang được giới báo chí và truyền thông đặt cho danh hiệu là “hoàng tử phòng vé” của màn ảnh Việt.

Chính những bộ phim này, người ta cũng nhận thấy được Trường Giang có lỗi diễn xuất vô cùng đa dạng, hóm hỉnh, tạo nên sự cuốn hút và hấp dẫn cho bộ phim.

Độ phủ sóng của Trường Giang cũng ngày càng rộng rãi, anh trở thành gương mặt thân quen của nhiều show truyền hình ăn khách như là Ơn giời cậu đây rồi!, Bí mật đêm Chủ Nhật, Hội ngộ danh hài…

Ngoài ra, anh cũng là cái tên được chọn mặt gửi vàng dẫn cho các chương trình thực tế như Bước nhảy ngàn cân, Chung sức 2015, Thiên đường ẩm thực, Ca sĩ giấu mặt, Giọng ải giọng ai, Mặt nạ ngôi sao và Nhanh như chớp…

Lối diễn của Trường Giang khá đa dạng, hấp dẫn người xem

Vào năm 2017, Trường Giang đã tổ chức liveshow đầu tay mang tên “Chàng hề xứ Quảng” đánh dấu 8 năm hoạt động, đồng thời là lời tri ân và cảm ơn đến tất cả các vị khán giả đã ủng hộ, quan tâm theo dõi anh. Ngày 23/01/2017 Nam danh hài được sướng tên lên nhận 2 giải thưởng Mai Vàng danh giá cho hạng mục “Nam diễn viên hài” và “Nam diễn viên sân khấu”. Vào ngày 18/01/2018 ngoài nhận liên tiếp 2 giải “Nam diễn viên sân khấu” và “Diễn viên hài” Trường Giang còn được vinh danh nằm trong top 10 nghệ sĩ của năm. Có thể nói năm này là năm “bội thu” đối với Trường Giang, danh tiếng và chỗ đứng của anh cũng ngày càng vững chắc hơn trong showbiz Việt.

Trường Giang - Nghệ sĩ có nhiều “điểm tối” trong sự nghiệp

Bên cạnh những thành tích đạt được thì trong sự nghiệp của anh cũng có không ít những scandal. Đầu tiên phải kể đến vụ Trường Giang cãi vã với một người sau khi va quẹt xe vào 18/09/2017. Cảnh cãi nhau này của anh đã được một vài người quay lại và tung lên mạng. Điều này làm xấu đi hình ảnh của Trường Giang trong mắt công chúng.

Không chỉ dừng lại ở chuyện đời sống mà chàng “Mười Khó” còn bị đánh giá là người “khó ưa” khi quay chương trình “Mặt nạ ngôi sao”, anh luôn thể hiện thái độ hờ hững, bất hợp tác trong suốt chương trình. Trong khi các vị khách mời khác thảo luận rất sôi nổi. Chính thái độ này đã khiến nhiều khán giả “ném đá” anh, cho rằng anh thiếu tôn trọng khán giả và khách mời.

Đỉnh điểm trong một đêm diễn ở Tây Ninh vào năm 2017 có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ, Nhật Kim Anh… Trường Giang bất ngờ bỏ diễn vì cho rằng khán giả thiếu tôn trọng mình, ném chai lên sân khấu. Trước tình hình căng thẳng nghệ sĩ Hoài Linh đã thay mặt lên tiếng xin lỗi khán giả thay cho Trường Giang.

Không chỉ trong công việc mà Trường Giang cũng mất điểm trong mắt công chúng khi bị đồn thổi là “bắt cá hai tay” trong chuyện tình cảm. Cụ thể là khoảng đầu năm 2016, Quế Vân bất ngờ chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình, tố Trường Giang đã “bắt cá hai tay” khi cùng một thời điểm qua lại với cả 2 nữ nghệ sĩ. Sau màn đấu tố này, Trường Giang vẫn giữ thái độ im lặng, khẳng định tình cảm của mình dành cho Nhã Phương bằng cách ra mắt cô với gia đình.

Hiện tại Trường Giang đang hạnh phúc bên Nhã Phương

Bất ngờ nhất vào đầu năm 2018, Nam Em thổ lộ tình cảm của mình dành cho Trường Giang. Cô đưa ra nhiều chi tiết chứng minh cô và nam diễn viên hài đã trải qua quá tình hẹn hò. Trong khi đó anh và Nhã Phương vẫn chưa chính thức đường ai nấy đi. Vụ việc này lùm xùm một thời gian và tốn không ít giấy mực của báo chí. Dù ai đúng hay sai trong chuyện tình cảm này thì một điều không thể thay đổi là Trường Giang đã chọn Nhã Phương.

Vì vậy, trong lễ trao giải Mai vàng anh đã chiếm sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương. Hành động này của anh bị giới nghệ sĩ và khán giả chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây là hành động ích kỷ. Tuy nhiên, đối với những người đang yêu thì đây là một hành động đẹp, lãng mạn. Có lẽ vì cảm nhận được sự chân thành của Trường Giang mà Nhã Phương đã nhận lời cầu hôn của anh. Hiện tại hai người cũng đã về chung một nhà và có một nhau một cô công chúa dễ thương. Nhìn lại tiểu sử Trường Giang thêm một lần nữa, phải công nhận rằng bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng có không ít những scandal xảy ra. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa với sự duyên dáng và tài năng của mình, Trường Giang cũng đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh và mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn tuyệt vời.