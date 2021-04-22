Giữa thị phi bủa vây, Nhã Phương không đến dự sinh nhật chồng, Trường Giang tiết lộ lý do bất ngờ

Sao Việt 22/04/2021 10:29

Trường Giang lẻ bóng ở bữa tiệc sinh nhật, thiếu vắng vợ con bên cạnh. Cộng đồng mạng hoang mang không biết gia đình nhỏ có phải cũng đang gặp "biến".

Sinh nhật Trường Giang là 20/4, nhưng đến 21/4, nam danh hài mới cùng hội bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 38. T

rên trang cá nhân của ST Sơn Thạch có chia sẻ hình ảnh nam danh hài cười hạnh phúc bên hội bạn là những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Lê Dương Bảo Lâm, Huy Khánh, Khả Như, Cris Phan,...Tuy nhiên, trong ảnh lại thiếu nhân vật quan trọng là mẹ con Nhã Phương. Dân tình hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình nam danh hài.

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Bức ảnh dấy lên nhiều nghi vấn về gia đình Trường Giang

Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải clip Trường Giang giải thích rõ nguyên nhân, không để dân tình thêm hoang mang. Trong clip, Trường Giang chia sẻ: "Hôm nay là tiệc sinh nhật được anh em tổ chức bất ngờ, đi quay xong là lên ăn luôn nên nhiều người không thể có mặt được. Sau này lỡ có coi clip này thì đừng trách Trường Giang sao không mời".

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Trường Giang giải thích vì đây là tiệc bất ngờ nên vợ con anh không đến tham dự

Cũng trong clip quay lại bữa tiệc tối bất ngờ, Lê Dương Bảo Lâm phát hiện bữa ăn của Trường Giang là hai quả trứng luộc và một viên phô mai đã được vợ chuẩn bị để giảm cân.

Trong clip, nam danh hài than vãn với hội bạn: “Vợ mới gọi nói không được ăn tiệc để giảm cân, không cho ăn gì luôn”. Thì ra, giữa sóng gió showbiz, Nhã Phương vẫn ra dáng vợ đảm, quan tâm chu đáo đến từng bữa ăn của chồng. Trước đó, nữ diễn viên và con gái cũng tổ chức buổi sinh nhật ấm cúng cho Trường Giang.

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Bữa ăn Nhã Phương chuẩn bị cho chồng giảm cân
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Vợ dặn đang giảm cân, không được ăn nhiều ở bữa tiệc

Khi thổi nến, Trường Giang đã có điều ước gây bất ngờ, anh không mong điều gì cho bản thân mà chia sẻ: "Ước cho mọi người sống bình yên với nhau là hạnh phúc rồi". Điều ước của “Mười khó” khiến mọi người thấy ấm lòng khi biết anh đang nghĩ về vợ Nhã Phương đang chịu “đòn” giữa những “biến căng”.

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Giữa ồn ào của Nhã Phương, Trường Giang vẫn luôn ở bên động viên vợ

Giữa hàng loạt bủa vây của “sóng gió” showbiz, Nhã Phương hạn chế lộ diện, Trường Giang cũng đăng bức ảnh mừng sinh nhật và động viên vợ: “Gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny. Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm”.

Ảnh: FBNV

Đang dính thị phi, Nhã Phương vẫn dành điều đặc biệt cho Trường Giang, zoom cận chiếc bánh sinh nhật là hiểu

Đang dính thị phi, Nhã Phương vẫn dành điều đặc biệt cho Trường Giang, zoom cận chiếc bánh sinh nhật là hiểu

Trường Giang và con gái nhỏ luôn kề cận và động viên Nhã Phương giữa lúc cô vướng drama đấu tố với đạo diễn Nhất Trung.

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Từ khóa:   danh hài Trường Giang Trường Giang và Nhã Phương vợ chồng Trường Giang

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