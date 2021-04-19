Giữa 'tâm bão' Nhã Phương bị hàng loạt đồng nghiệp tố mang bệnh 'ngôi sao', 'Mười Khó' khuyên vợ: 'Khó khăn quá thì về nhà bán cơm'

Hậu trường 19/04/2021 23:36

Dòng trạng thái được cho là lời động viên của nam danh hài dành cho Nhã Phương giữa làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận. 

Gần đây, vụ việc Nhã Phương bị phía đạo diễn Nhất Trung ám chỉ mắc bệnh "ngôi sao", thiếu trách nhiệm với phim đã khiến dư luận xôn xao, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều quanh vụ việc. 

Khi Nhã Phương vẫn chưa đưa ra ý kiến chính thức làm sáng tỏ vụ việc, mới đây, Trường Giang đã đăng tải bức hình gia đình 3 người trong một buổi tiệc sinh nhật kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý. Theo đó, "Mười Khó" viết: "Cảm ơn hai mẹ con. Gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny (Nhã Phương - PV). Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm". 

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Bài đăng mới đây của Trường Giangg - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái được cho là lời động viên của nam danh hài dành cho vợ của mình giữa làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận. 

Bên dưới bài viết, nhiều ý kiến khen ngợi hành động "trượng phu" của Trường Giang như: "Giang Ca chuẩn bị hậu cần hết trơn rồi", "Nghe thương quá! Phụ nữ đôi khi cần người hiểu và thương mình hơn chữ thương là được rồi. Vậy mà đâu phải ai cũng làm được", "Anh Giang mới đúng là người đàn ông người chồng người cha đích thật. Không dài dòng văn tự không đôi co nhiều lời, luôn bảo vệ gia đình mình", "Nghe thương quá"...

Trong khi đó, cũng có ý kiến tiếp tục chỉa mũi rìu dư luận vào nữ diễn viên 1990: "Không có nghiệp diễn xuất, diễn không hay thì về nhà trông con, để chồng đi diễn kiếm tiền". 

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 Một vài bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, vụ scandal lùm xùm đạo diễn tố thái độ làm việc của nữ diễn viên trong phim 1990 vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. 

Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương?

Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương?

Mới đây, người đại diện của đạo diễn Nhất Trung đã khẳng định nhân vật bị lên án gay gắt những ngày gần đây chính là Nhã Phương.

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Từ khóa:   diễn viên Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương Nhã Phương 1990

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