Con gái Nhã Phương hiếm hoi lộ diện, cộng đồng mạng rần rần 'tướng tá y chang ba Giang'

Không như các gia đình sao Việt khác, Nhã Phương – Trường Giang vẫn chưa muốn lộ diện chân dung con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân Nhã Phương chia sẻ hình ảnh hoạt động cuối tuần của gia đình nhỏ. Trong ảnh là ông xã Trường Giang và con gái Destiny đang ở sân vận động, hai bố con trong tư thế chuẩn bị chạy bộ. Cộng đồng mạng rất thích thú với hình ảnh vô cùng dễ thương của hai bố con. Tuy nhiên, chân dung bé Destiny vẫn chưa được mẹ Nhã Phương cho lộ diện, điều này khiến mọi người càng thêm tò mò về bé.

Cuối tuần của Nhã Phương là đi theo chụp hình cho hai bố con siêu dễ thương

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận khen ngợi độ dễ thương của hai bố con Trường Giang: “Bé dễ thương quá”, “Hai bố con cưng xỉu”, “Nhất chị Nhã Phương rồi, được đi theo chụp hình cho hai bố con siêu dễ thương”…

Song, dù chưa thấy rõ mặt nhưng cũng có nhiều bình luận cho rằng bé Destiny rất giống bố: “Tướng tá y chang ba Giang”, “Cái tướng của chỉ coi chừng lớn lên giống ba Giang rồi nha, không giống mẹ Phương rồi”, “Em nhìn dáng giống bố quá”, “Thôi rồi cái chân là "cao" giống ba Giang rồi”…

'Tướng tá y chang ba Giang' của Destiny

Trước đó, Nhã Phương cũng đã từng đăng ảnh Trường Giang dắt tay con gái, tuy nhiên là vẫn không để lộ mặt bé. Nhiều người tò mò chân dung thật của con gái cặp đôi hot nhất nhì showbiz này và mong sẽ có ngày cặp đôi tung bộ ảnh con gái.

Lần đầu Destiny lộ diện là hình ảnh tay trong tay với ba Giang

Sau khi trải qua không ít sóng gió, Nhã Phương – Trường Giang đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng cô con gái nhỏ Destiny khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trường Giang từng tiết lộ chính con gái làm hai vợ chồng gắn kết, biết nhường nhịn, yêu thương nhau nhiều hơn. Dù bận rộn hoạt động nghệ thuật song cặp đôi vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc bé.

*Ảnh: FBNV

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