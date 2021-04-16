‘Xịn xò’ như ca sĩ Đoan Trang, có hẳn ‘chuyên gia dinh dưỡng’ tại nhà, bảo sao mãi không bớt đẹp, vẫn ‘bốc lửa’ dù đã ngoài 40

Sao Việt 16/04/2021 06:01

Gương mặt tươi trẻ cùng thân hình gọn gàng săn chắc ở tuổi 43 của ca sĩ Đoan Trang khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sinh năm 1978, Đoan Trang được biết đến là “thanh socola biết hát” với nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Khi mới gia nhập làng giải trí, cô gây ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cân đối cùng nước da ngăm đầy khỏe khoắn và cá tính. Khi thành thông với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ vẫn không thay đổi màu da thương hiệu này của mình.

Đến nay, dù đã ở tuổi 43, không còn hoạt động sôi nổi với sự nghiệp ca hát nhưng Đoan Trang vẫn luôn tươi trẻ và đầy năng lượng như những năm 20. Nhờ gương mặt rạng ngời, thân hình "bốc lửa", nụ cười tỏa nắng cùng làn da lúc nào cũng căng tràn sức sống, mẹ một con vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

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Làn da nâu thương hiệu của Đoan Trang
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Tuổi 43, mẹ một con vẫn giữ được thân hình 'bốc lửa' khiến nhiều chị em ngưỡng mộ
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Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng hình ảnh Đoan Trang chưa bao giờ bị lu mờ

Giọng ca “Tóc hát” chia sẻ bí quyết duy trì thanh xuân của cô không chỉ đơn thuần là đầu tư chăm sóc da, cô còn duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô luyện tập thể thao mỗi ngày để tăng cường sự dẻo dai, cải thiện sức khỏe, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Cô cũng thường thay đổi các bài tập để tạo cảm giác mới mẻ cùng sự hứng thú trong tập luyện như đi bộ, tập tạ, plank, bơi lội,…

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Bí quyết của Đoan Trang: Duy trì luyện tập thể thao là duy trì thanh xuân

Cũng nhờ có ông xã làm trong ngành dinh dưỡng nên gia đình cô luôn áp dụng chế độ ăn lành mạnh. Các thực phẩm tốt cho sức khỏe luôn được Đoan Trang ưu tiên bổ sung vào chế độ ăn, giúp có được sức khỏe tốt, cải thiện làn da và vóc dáng.

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Có chuyên gia dinh dưỡng tại nhà, Đoan Trang luôn áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh
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Ăn uống lành mạnh giúp đẩy lùi dấu hiệu lão hóa

Ngoài ra, một bí quyết đơn giản mà ai cũng làm được đó là luôn nở nụ cười thật tươi mỗi lần xuất hiện. Cũng chính nhờ nụ cười tươi sáng mà trông Đoan Trang như lúc nào cũng mang năng lượng tích cực truyền đến mọi người xung quanh.

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Nụ cười tươi mang lại năng lượng tích cực và có thể giúp 'hack tuổi'

Không chỉ có một sự nghiệp âm nhạc thành công, nhan sắc ấn tượng, Đoan Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mái ấm hạnh phúc cùng chồng Tây thành đạt và cô con gái 5 tuổi tên Sol dễ thương. Đoan Trang cũng chia sẻ thêm con gái cô hiện đang rất thích ca hát và trong thời gian tới cô hi vọng sẽ có một dự án âm nhạc đặc biệt hai mẹ con song ca cùng nhau.

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Bé Sol - 'thanh socola sữa' nhà Đoan Trang

Nói về ông xã, giọng ca sinh năm 1978 bộc bạch: “Ngoài ba mẹ, ngoài anh chị em, ngoài tất cả những gì xây dựng nên một Đoan Trang cho tới khi lập gia đình thì anh Johan đã xây thêm một viên gạch trong ngôi nhà mơ ước của mình. Johan cho Trang sự ấm áp vô cùng. Là tình yêu của một người anh, một người thầy, một người chồng, một người bạn thân. Cho mình yên tâm rằng mình có một cái bệ rất vững vàng để vừa có thể làm nghề, làm mẹ và làm vợ”.

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Nhiều người ngưỡng mộ hôn nhân hạnh phúc của Đoan Trang và chồng Tây

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của ca sĩ Đoan Trang được rất nhiều người ngưỡng mộ. Khán giả cũng mong "thanh socola biết hát" sẽ xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu trong thời gian tới.

*Ảnh: FBNV

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