Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’

Trong ảnh, hai vợ chồng vô cùng lãng mạn bên hồ bơi. Được biết, đây là ảnh cưới của cặp đôi được chụp 13 năm trước. Có thể thấy việc đăng lại ảnh cũ của bà xã Bình Minh ngụ ý rằng dù đã 13 năm nhưng hai vợ chồng vẫn mặn nồng như hồi còn son. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè nghệ sĩ cùng vào chúc mừng và không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi.

Năm 2008, Bình Minh chính thức lên xe hoa với Anh Thơ – khi đó đang là Giám đốc marketing một khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn và là một phụ nữ năng động, nổi tiếng giàu có. Lúc này, Bình Minh mang tiếng dựa dẫm "vợ đại gia". Dù hơn Bình Minh tới 5 tuổi nhưng điều đó chưa bao giờ là trở ngại đối với cả hai. Thậm chí, dù bị dư luận công kích khá nhiều về sự chênh lệch tuổi tác cũng như tài sản nhưng cặp đôi vẫn tay trong tay sánh vai tại rất nhiều sự kiện của làng giải trí .

Được biết, năm 2004, Bình Minh gặp Anh Thơ lần đầu khi quay phim “Công ty thời trang ” tại Đà Lạt - Ninh Chữ. Lúc ấy Anh Thơ theo bạn thân là diễn viên Trương Ngọc Ánh đi quay phim kết hợp du lịch. Chính Trương Ngọc Ánh là bà mai của cặp đôi này. Biết nhau gần hai năm, nam người mẫu mới ngỏ lời chinh phục cô.

Nam diễn viên từng bày tỏ: “Nghệ sĩ tránh sao được những điều tiếng đó, giờ nghe riết chán rồi. Tôi có sống nhờ vợ hay không, mọi người hãy xem công việc, thái độ sống của tôi. Tôi chẳng phải giải thích thêm vì đó là việc riêng của gia đình tôi, không muốn ai xen vào".

Cưới vợ doanh nhân, Bình Minh bị dư luận gắn mác 'dựa dẫm vợ đại gia' - Ảnh: Internet

Trong những năm gắn bó, vợ chồng Anh Thơ – Bình Minh gặp không ít sóng gió, trước những ồn ào truyền thông, hai vợ chồng vẫn tiếp tục công việc thường ngày, đi du lịch cùng nhau, đập tan nhiều tin đồn vô cớ. Anh Thơ trải lòng: "Còn là vợ chồng ngày nào sẽ trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính mới xuất hiện ở những tập sau".

Mặc dư luận bủa vây, cặp đôi vẫn thường sánh đôi ở các sự kiện - Ảnh: FBNV

Cặp đôi thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn - Ảnh: FBNV

Thỉnh thoảng 'trốn con' đi du lịch riêng cùng nhau - Ảnh: FBNV

Qua bao nhiêu sóng gió, cặp đôi vẫn luôn giữ cho gia đình mình hạnh phúc, ấm êm - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cặp đôi 13 năm đang hạnh phúc cùng hai cô con gái đáng yêu, tình cảm vợ chồng vẫn đằm thắm sau ngần ấy năm với bao nhiêu sóng gió.

Anh Thơ chia sẻ về chồng đầy tình cảm: "Anh ấy không phải là người thích nói những lời mật ngọt mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động thôi. Anh ấy dường như không thay đổi so với thuở còn hẹn hò. Trong mắt tôi, anh vẫn rất ân cần, có trách nhiệm và là ông bố thương con hết mực".