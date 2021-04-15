Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’

Sao Việt 15/04/2021 17:30

Vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ kết hôn 13 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió cặp đôi hiện vẫn rất hạnh phúc cùng 2 cô con gái nhỏ.

Mới đây, bà xã siêu mẫu Bình Minh là Anh Thơ vừa đăng tải bức ảnh cưới ngọt ngào của 2 người nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới. 

Trong ảnh, hai vợ chồng vô cùng lãng mạn bên hồ bơi.  Được biết, đây là ảnh cưới của cặp đôi được chụp 13 năm trước. Có thể thấy việc đăng lại ảnh cũ của bà xã Bình Minh ngụ ý rằng dù đã 13 năm nhưng hai vợ chồng vẫn mặn nồng như hồi còn son. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè nghệ sĩ cùng vào chúc mừng và không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi.

binh minh 1
Anh Thơ kỉ niệm 13 năm cùng 'anh bạn thân' - Ảnh chụp màn hình

Được biết, năm 2004, Bình Minh gặp Anh Thơ lần đầu khi quay phim “Công ty thời trang” tại Đà Lạt - Ninh Chữ. Lúc ấy Anh Thơ theo bạn thân là diễn viên Trương Ngọc Ánh đi quay phim kết hợp du lịch. Chính Trương Ngọc Ánh là bà mai của cặp đôi này. Biết nhau gần hai năm, nam người mẫu mới ngỏ lời chinh phục cô.

Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’ - Ảnh 2
13 năm vẫn ngọt ngào như vợ chồng son - Ảnh: FBNV

Năm 2008, Bình Minh chính thức lên xe hoa với Anh Thơ – khi đó đang là Giám đốc marketing một khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn và là một phụ nữ năng động, nổi tiếng giàu có. Lúc này, Bình Minh mang tiếng dựa dẫm "vợ đại gia". Dù hơn Bình Minh tới 5 tuổi nhưng điều đó chưa bao giờ là trở ngại đối với cả hai. Thậm chí, dù bị dư luận công kích khá nhiều về sự chênh lệch tuổi tác cũng như tài sản nhưng cặp đôi vẫn tay trong tay sánh vai tại rất nhiều sự kiện của làng giải trí.

Nam diễn viên từng bày tỏ: “Nghệ sĩ tránh sao được những điều tiếng đó, giờ nghe riết chán rồi. Tôi có sống nhờ vợ hay không, mọi người hãy xem công việc, thái độ sống của tôi. Tôi chẳng phải giải thích thêm vì đó là việc riêng của gia đình tôi, không muốn ai xen vào".

Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’ - Ảnh 3
Cưới vợ doanh nhân, Bình Minh bị dư luận gắn mác 'dựa dẫm vợ đại gia' - Ảnh: Internet

Trong những năm gắn bó, vợ chồng Anh Thơ – Bình Minh gặp không ít sóng gió, trước những ồn ào truyền thông, hai vợ chồng vẫn tiếp tục công việc thường ngày, đi du lịch cùng nhau, đập tan nhiều tin đồn vô cớ. Anh Thơ trải lòng: "Còn là vợ chồng ngày nào sẽ trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính mới xuất hiện ở những tập sau".

binh minh 4
Mặc dư luận bủa vây, cặp đôi vẫn thường sánh đôi ở các sự kiện - Ảnh: FBNV
Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’ - Ảnh 5
Cặp đôi thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn - Ảnh: FBNV
Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’ - Ảnh 6
Thỉnh thoảng 'trốn con' đi du lịch riêng cùng nhau - Ảnh: FBNV
Kỉ niệm 13 năm ngày cưới, bà xã Bình Minh đăng ảnh cưới nóng bỏng, CĐM ‘rần rần’: ‘Anh chị hâm nóng tình cảm dữ quá’ - Ảnh 7
Qua bao nhiêu sóng gió, cặp đôi vẫn luôn giữ cho gia đình mình hạnh phúc, ấm êm - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cặp đôi 13 năm đang hạnh phúc cùng hai cô con gái đáng yêu, tình cảm vợ chồng vẫn đằm thắm sau ngần ấy năm với bao nhiêu sóng gió.

Anh Thơ chia sẻ về chồng đầy tình cảm: "Anh ấy không phải là người thích nói những lời mật ngọt mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động thôi. Anh ấy dường như không thay đổi so với thuở còn hẹn hò. Trong mắt tôi, anh vẫn rất ân cần, có trách nhiệm và là ông bố thương con hết mực".

Cuộc sống mẹ bầu Võ Hạ Trâm bên chồng doanh nhân Ấn Độ: Cách chăm thai 'khác người', đặc biệt gây chú ý với nhan sắc

Cuộc sống mẹ bầu Võ Hạ Trâm bên chồng doanh nhân Ấn Độ: Cách chăm thai 'khác người', đặc biệt gây chú ý với nhan sắc

Ở tháng thứ 6 thai kỳ, mẹ bầu Võ Hạ Trâm vẫn gọn gàng, rạng rỡ và đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Minh và Anh Thơ diễn viên Bình Minh bà xã Bình Minh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 52 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 58 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"