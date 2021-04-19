Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương?

Hậu trường 19/04/2021 21:19

Mới đây, người đại diện của đạo diễn Nhất Trung đã khẳng định nhân vật bị lên án gay gắt những ngày gần đây chính là Nhã Phương.

Gần đây, dư luận xôn xao về một nữ diễn viên bị đạo diễn Nhất Trung của phim 1990 tố "mắc bệnh ngôi sao", thiếu trách nhiệm với phim. Mặc dù thông tin trên chỉ mang tính chất ám chỉ, thế nhưng netizen cũng đã nhanh chóng đoán định và gọi tên Nhã Phương qua các sự việc đi muộn, không hợp tác quảng bá,...

Mới đây, động thái mới nhất của đạo diễn Nhất Trung khi đăng phân đoạn clip dài hơn 6 phút của phim 1990 cũng đã ám chỉ cho biết nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương chính là người được anh nhắc đến những ngày qua. 

Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương? - Ảnh 1
Bài đăng của đạo diễn phim 1990 chia sẻ trên facebook cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây nhất, theo Tuổi Trẻ đưa tin, người đại diện của đạo diễn Nhất Trung khẳng định: "Trong bài đăng hôm 18/4, anh Nhất Trung nói nữ diễn viên đó là người có phân đoạn cãi nhau giữa hai vợ chồng. Hôm nay (19/4), anh tung clip cảnh cãi nhau để thay lời khẳng định người đó chính là Nhã Phương".

Được biết nguyện vọng của đạo diễn Nhất Trung chính là được trực tiếp đàm phán, xử lý vụ việc này với Nhã Phương. Tuy nhiên, phía đoàn làm phim vẫn chưa hề thấy thiện chí của Nhã Phương trong vụ việc.

Đại diện đạo diễn Nhất Trung cũng đã cho biết thêm, trên facebook của đạo diễn Nhất Trung, nhiều nhà sản xuất, đạo diễn phim cũng đồng tình với những lời anh chia sẻ về nữ diễn viên. 

Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương? - Ảnh 2
Một vị đạo diễn khác cũng chia sẻ bài viết của đạo diễn Nhất Trung và đồng tình với anh - Ảnh: Chụp màn hình
Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương? - Ảnh 3
Hợp tác với Nhã Phương trong phim Hoán Đổi, đạo diễn Võ Thanh Hòa cũng lên tiếng ủng hộ Nhất Trung trong sự việc này - Ảnh: Chụp màn hình

"Họ phải có sự bức xúc thật mới chia sẻ thẳng thắn như vậy. Từ khi lên tiếng, chúng tôi vẫn chưa hề thấy thiện chí muốn thay đổi của diễn viên đó. Bạn ấy chưa nói một lời nào cả", vị đại diện trên cho biết. 

Đại diện Nhất Trung cho biết thêm: "Sự việc này là đỉnh điểm. Quá nhiều lần chúng tôi phải dĩ hòa vi quý với bạn ấy, nhưng đến mức này thì không thể chấp nhận được nữa". Đây cũng là lời lý giải tại sao những ngày qua đạo diễn Nhất Trung lại có những phản ứng gay gắt, lên án nữ diễn viên sinh năm 1990 đến vậy. 

Lùm xùm nữ diễn viên 1990 mắc 'bệnh ngôi sao', phía đạo diễn Nhất Trung chính thức lên tiếng xác nhận là Nhã Phương? - Ảnh 4
Cách đây vài tháng nữ diễn viên Nhã Phương cũng đã đến muộn trong họp báo giới thiệu phim Song Song, cô cũng đã bật khóc xin lỗi mọi người - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ thêm về tin đồn bên lề khi cho rằng đây chính là drama để PR phim, phía đạo diễn cho biết, vì lịch phim đã bị dời lại, và hiện tại chưa biết ngày phim quay lại rạp, vì thế tin đồn này là vô căn cứ và chỉ mang lại tác dụng ngược khiến phim không được yêu quý hơn. 

Hiện tại phía Nhã Phương vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên. Netizen đang rất mong chờ hai bên hòa giải và tìm được tiếng nói chung để bộ phim ra mắt thuận lợi hơn. 

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“Không có nhau không sao cả, em có con đường của mình và tôi có lối đi của tôi. Nhưng đã là bạn đồng hành thì xin cư xử tử tế và sống có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Tin tôi đi, LUẬT NHÂN QUẢ đến nhanh lắm”, đạo diễn Nhất Trung ẩn ý trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Đạo diễn Nhất Trng Nhã Phương phim 1990

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