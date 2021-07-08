Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’

Mới đây hoa hậu ‘200 tỷ’ Phương Lê đã lên tiếng về đàn chị Nguyễn Phương Hằng sau khi bà chia sẻ mẫu kim cương ‘vua chúa đeo’ xôn xao mạng xã hội.

Mỗi khi showbiz có chuyện gì hot là y như rằng hoa hậu 200 tỷ Phương Lê đều góp mặt chung vui cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Cô sở hữu tài sản khủng không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz và cả khối tài sản trăm tỷ khiến khán giả xuýt xoa ghen tị. Phương Hằng - Phương Lê, gặp chị em giàu sang nhất mạng xã hội - Ảnh: Internet Có lẽ vì vậy mà khi nghe tin bà chủ Đại Nam khoe mẫu kim cương mới sắm được bà cho là của ‘vua chúa đeo’, hoa hậu Phương Lê đã thích thú share về trang cá nhân và dành cho đàn chị một câu bình luận hết sức ẩn ý “Muốn xỉu với bả chắc nhiều đứa ghét lắm”.

Bà chủ Đại Nam khoe mẫu kim cương chỉ dành cho vua chúa đeo - Ảnh: Internet Ngay khi phát hiện đàn chị khoe hột xoàn khủng, hoa hậu 200 tỷ đã share về trang cá nhân và cho rằng 'chắc nhiều đứa ghét lắm' - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài đăng của nàng hậu 200 tỷ lên sóng, cư dân mạng đã thích thú cho rằng cặp chị em Phương Hằng - Phương Lê trong giới showbiz giàu sang không ai sánh bằng. Nhiều fan ruột của vợ ông Dũng lò vôi vào thả tim và dành cho cô lời khen có cánh, tuy nhiên cũng có khán giả lên tiếng góp ý: “Mình có giàu cỡ nào cũng nên khiêm nhường đừng khoe khoang quá cao ngạo quá làm chi làm việc thiện là tốt rồi sống tốt là ơn trên phù hộ chọc tức người ta làm chi cho mất đức chị ơi. Có đức mặc sức mà ăn”. Tuy nhiên một tài khoản đã không đồng tình với ý kiến này và phản bác: “Thường người thiếu ăn thiếu mặc hay đi dạy đời người giàu”.

Một số bình luận chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó Phương Lê cũng từng lên tiếng khá nhiều vấn đề trong showbiz. Đa số các phát biểu của hoa hậu 200 tỷ đều “thẳng như ruột ngựa” nên được cư dân mạng khá thích thú và hay dành nhiều comment tích cực. Hiện tại bài đăng của cô về bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

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