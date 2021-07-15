Rùm beng nghi án Đạt G 'tung chưởng' lên mỹ nhân Bánh mì không, Gia Bảo và Cindy Lư có động thái gì?

Cindy Lư và Gia Bảo đã có động thái trên trang cá nhân giữa lùm xùm Đạt G 'đi đường quyền' Du Uyên.
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Những tưởng sẻ có một sinh nhật hết sức vui vẻ nhưng nào ngờ Đạt G lại bị dân mạng "đào" lại clip được cho là anh đã từng "tung chưởng" Du Uyên. Lúc này thiên hạ đổ dồn sự chú ý về phía Gia Bảo (anh trai Cindy Lư) và người mới của Đạt G.
Gia Bảo đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân như sau: "Mọi thứ đang rối rắm xin đừng ai tung tin giả hay cố tình làm loạn xã hội bằng những chuyện cá nhân vô bổ nữa. Xin thật lòng, cuộc sống mỗi ngày thở đã đủ mệt rồi. Điều quan trọng là cùng nhau thực hiện nghiêm chỉ thị 16 để mau qua dịch". Tuy không nhắc đích danh ai nhưng câu "tung tin giả" cũng khiến fan phải suy ngẫm.
Riêng Cindy Lư cũng bơ đẹp ồn ào "đi đường quyền" của người yêu mới và khoe con ốc thật to. Khán giả đoán già đoán non rằng cô khoe ảnh chuẩn bị tiệc sinh nhật hoành tráng cho Đạt G. Nhiều cư dân mạng cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có màn tranh cãi qua lại hay lên tiếng bênh vực người yêu vì có thể khiến drama càng bị kéo ra xa.
Trước đó, mạng xã hội rầm rộ clip được cho là Đạt G xông vào đánh đập Du Uyên ngay giữa bữa cơm. Đáng chú ý, drama này nổ ra vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 26 của Đạt G. Trong bài viết mừng tuổi mới, Đạt G đã nhận về không ít lời công kích và mỉa mai từ cư dân mạng.
Hiện tại khán giả vẫn hóng theo vụ lùm xùm này và phía Đạt G vẫn chưa có phát biểu gì thêm.