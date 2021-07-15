Rùm beng nghi án Đạt G 'tung chưởng' lên mỹ nhân Bánh mì không, Gia Bảo và Cindy Lư có động thái gì?

Hậu trường 15/07/2021 13:33

Cindy Lư và Gia Bảo đã có động thái trên trang cá nhân giữa lùm xùm Đạt G 'đi đường quyền' Du Uyên.

Những tưởng sẻ có một sinh nhật hết sức vui vẻ nhưng nào ngờ Đạt G lại bị dân mạng "đào" lại clip được cho là anh đã từng "tung chưởng" Du Uyên. Lúc này thiên hạ đổ dồn sự chú ý về phía Gia Bảo (anh trai Cindy Lư) và người mới của Đạt G.

dat g
Gia Bảo đã có bài đăng ẩn ý giữa lùm xùm Đạt G và Du Uyên - Ảnh: Internet

Gia Bảo đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân như sau: "Mọi thứ đang rối rắm xin đừng ai tung tin giả hay cố tình làm loạn xã hội bằng những chuyện cá nhân vô bổ nữa. Xin thật lòng, cuộc sống mỗi ngày thở đã đủ mệt rồi. Điều quan trọng là cùng nhau thực hiện nghiêm chỉ thị 16 để mau qua dịch". Tuy không nhắc đích danh ai nhưng câu "tung tin giả" cũng khiến fan phải suy ngẫm.

dat g 2
Bài đăng của diễn viên Gia Bảo - Ảnh: Chụp màn hình
dat g 3
Gia Bảo và Đạt G có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Riêng Cindy Lư cũng bơ đẹp ồn ào "đi đường quyền" của người yêu mới và khoe con ốc thật to. Khán giả đoán già đoán non rằng cô khoe ảnh chuẩn bị tiệc sinh nhật hoành tráng cho Đạt G. Nhiều cư dân mạng cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có màn tranh cãi qua lại hay lên tiếng bênh vực người yêu vì có thể khiến drama càng bị kéo ra xa. 

dat g 4
Riêng Cindy Lư thì khoe con ốc to ơi là to - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội rầm rộ clip được cho là Đạt G xông vào đánh đập Du Uyên ngay giữa bữa cơm. Đáng chú ý, drama này nổ ra vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 26 của Đạt G. Trong bài viết mừng tuổi mới, Đạt G đã nhận về không ít lời công kích và mỉa mai từ cư dân mạng.

dat g 5
Ngoài ra, Cindy Lư cho biết cô tin tưởng Đạt G là người đàn ông tốt, có thể chăm sóc cô và con riêng của mình - Ảnh: Internet
dat g 6
Hình ảnh trong clip, nhân vật đội mũ bảo hiểm được cho là Đạt G 'tung chưởng' Du Uyên do dân mạng share rầm rộ trước đó - Ảnh: Internet
dat g 10
Đạt G từng bán vé số, phụ hồ trước khi một bước thành sao như hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại khán giả vẫn hóng theo vụ lùm xùm này và phía Đạt G vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

Huỳnh Anh 'cù nhây' khoản nợ 200 triệu 3 tháng, dân mạng chỉ trích: 'Lúc vay tiền năn nỉ, lúc đòi như tìm kim đáy biển'

Huỳnh Anh 'cù nhây' khoản nợ 200 triệu 3 tháng, dân mạng chỉ trích: 'Lúc vay tiền năn nỉ, lúc đòi như tìm kim đáy biển'

Mới đây thông tin hot boy Huỳnh Anh nợ 200 triệu gần 3 tháng chưa trả khiến dân mạng xôn xao tràn vào trang cá nhân của anh chỉ trích gay gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Đạt G đánh đập Du Uyên đạt g mới nhất tình cũ Đạt G

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 42 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36