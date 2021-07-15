Rùm beng nghi án Đạt G 'tung chưởng' lên mỹ nhân Bánh mì không, Gia Bảo và Cindy Lư có động thái gì?

Những tưởng sẻ có một sinh nhật hết sức vui vẻ nhưng nào ngờ Đạt G lại bị dân mạng "đào" lại clip được cho là anh đã từng "tung chưởng" Du Uyên. Lúc này thiên hạ đổ dồn sự chú ý về phía Gia Bảo (anh trai Cindy Lư) và người mới của Đạt G.

Gia Bảo đã có bài đăng ẩn ý giữa lùm xùm Đạt G và Du Uyên - Ảnh: Internet

Gia Bảo đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân như sau: "Mọi thứ đang rối rắm xin đừng ai tung tin giả hay cố tình làm loạn xã hội bằng những chuyện cá nhân vô bổ nữa. Xin thật lòng, cuộc sống mỗi ngày thở đã đủ mệt rồi. Điều quan trọng là cùng nhau thực hiện nghiêm chỉ thị 16 để mau qua dịch". Tuy không nhắc đích danh ai nhưng câu "tung tin giả" cũng khiến fan phải suy ngẫm.