Huỳnh Anh 'cù nhây' khoản nợ 200 triệu 3 tháng, dân mạng chỉ trích: 'Lúc vay tiền năn nỉ, lúc đòi như tìm kim đáy biển'

Mới đây thông tin hot boy Huỳnh Anh nợ 200 triệu gần 3 tháng chưa trả khiến dân mạng xôn xao tràn vào trang cá nhân của anh chỉ trích gay gắt.
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Hotboy Huỳnh Anh từng dính phốt đi trễ phải xin lỗi cả đoàn phim. Những tưởng chỉ bao nhiêu đó thôi chưa đủ thì mới đây mỹ nam lại bị tố nợ 200 triệu 3 tháng không trả dù khổ chủ không hề tính lãi. Cụ thể nhân vật này chia sẻ: "Huỳnh Anh đã mượn 200 triệu đồng của tôi từ tháng 4/2021, có giấy xác nhận công nợ đàng hoàng. Anh này đã hứa đến ngày 20/4 sẽ trả nợ cho tôi, số tiền này tôi cho vay cũng hoàn toàn không tính lãi. Thế nhưng quá hạn trả nợ đã lâu, tôi cũng liên lạc nhiều lần để thu lại số tiền trên, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hứa "đang thu xếp", "đang cố gắng" từ phía Huỳnh Anh. Đến nay, Huỳnh Anh đã chậm thanh toán tới gần 3 tháng, tôi đã hết kiên nhẫn nên đành phải chia sẻ lên để mọi người biết". Tuy nhiên sau đó nam diễn viên đã giải thích rằng do dịch bệnh không làm ăn được nên mới chậm trả chứ không hề có ý muốn giựt nợ.
Sau khi thông tin này tràn lan trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã vào chỉ trích nam diễn viên. Họ cho rằng tại sao nam diễn viên khoe ảnh du thuyền, cuộc sống sang chảnh ngất trời mà lại "cù nhây" 200 triệu khiến chủ nợ phải mang lên mạng đấu tố. Có chủ nợ còn đồng cảm vào quăng ngay comment "lúc vay tiền thì năn nỉ, lúc đòi thì khó như mò kim đáy biển".
Nhiều khán giả chỉ trích nam diễn viên sống sang chảnh nhưng lại không chịu trả nợ, có một chủ nợ cũng vào đồng cảm hết sức - Ảnh: Chụp màn hình
Sau khi tin đồn đổ nợ được khán giả chia sẻ, Huỳnh Anh đã lên tiếng đính chính với Pháp luật và bạn đọc: "Đúng là tôi có mượn số tiền trên, nhưng tôi có trả nợ chứ không phải không trả. Thú thực là thời gian này do dịch Covid-19 hoành hành nên việc làm ăn của tôi không suôn sẻ, tôi không xoay xở được tiền. Hơn nữa, tôi cũng mới mở trung tâm tiếng Anh, ban đầu đã có học sinh đăng ký học nhưng lại bùng dịch nên không có nguồn thu. Tôi đã trình bày với anh Q., mong anh thông cảm nhưng anh ấy không đồng ý mà cứ muốn ép tôi, tôi cũng không biết làm thế nào".
Hiện tại vụ việc vẫn gây xôn xao cư dân mạng và hot boy nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều trên trang cá nhân.