Huỳnh Anh 'cù nhây' khoản nợ 200 triệu 3 tháng, dân mạng chỉ trích: 'Lúc vay tiền năn nỉ, lúc đòi như tìm kim đáy biển'

Hotboy Huỳnh Anh từng dính phốt đi trễ phải xin lỗi cả đoàn phim. Những tưởng chỉ bao nhiêu đó thôi chưa đủ thì mới đây mỹ nam lại bị tố nợ 200 triệu 3 tháng không trả dù khổ chủ không hề tính lãi. Cụ thể nhân vật này chia sẻ: "Huỳnh Anh đã mượn 200 triệu đồng của tôi từ tháng 4/2021, có giấy xác nhận công nợ đàng hoàng. Anh này đã hứa đến ngày 20/4 sẽ trả nợ cho tôi, số tiền này tôi cho vay cũng hoàn toàn không tính lãi. Thế nhưng quá hạn trả nợ đã lâu, tôi cũng liên lạc nhiều lần để thu lại số tiền trên, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hứa "đang thu xếp", "đang cố gắng" từ phía Huỳnh Anh. Đến nay, Huỳnh Anh đã chậm thanh toán tới gần 3 tháng, tôi đã hết kiên nhẫn nên đành phải chia sẻ lên để mọi người biết". Tuy nhiên sau đó nam diễn viên đã giải thích rằng do dịch bệnh không làm ăn được nên mới chậm trả chứ không hề có ý muốn giựt nợ.

Dù bể nợ 200 triệu nhưng Huỳnh Anh vẫn vô tư khoe ảnh du thuyền sang chảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc sống xa hoa trên du thuyền của nam thần màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin này tràn lan trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã vào chỉ trích nam diễn viên. Họ cho rằng tại sao nam diễn viên khoe ảnh du thuyền, cuộc sống sang chảnh ngất trời mà lại "cù nhây" 200 triệu khiến chủ nợ phải mang lên mạng đấu tố. Có chủ nợ còn đồng cảm vào quăng ngay comment "lúc vay tiền thì năn nỉ, lúc đòi thì khó như mò kim đáy biển".